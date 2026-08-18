మిమ్మల్ని ఆశ్చర్యపరిచే 'గూగుల్ తల్లి' - ఫన్నీ ట్రిక్స్ మీకు తెలుసా?
గూగుల్ ఫన్నీ ట్రిక్స్ - సరదాగా వీటిని ట్రై చేసి చూడండి!
google_magic_tools (GettyImages)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 18, 2026 at 2:00 PM IST
Google Magic Tools : ఏ సమాచారం కావాలన్నా, "గూగుల్ తల్లి ఉందిగా!" అంటూ ఆన్లైన్లో సెర్చ్ చేస్తుంటారు. ఇదే సమయంలో గూగుల్ సైతం ప్రత్యేకంగా కొన్ని ఫన్నీ ట్రిక్స్ను అందిస్తోంది. ఈ ట్రిక్స్ ట్రై చేశారంటే ఆశ్చర్యపోవడం మీ వంతవుతుంది! ఈ ఫన్నీ ట్రిక్స్ పిల్లల్ని మాత్రమే కాదు! పెద్దల్ని సైతం అలరిస్తాయనడంలో సందేహం లేదు.
- గూగుల్లో Do a barrel roll అని టైప్ చేసి ఎంటర్ నొక్కితే చాలు. సెర్చ్ రిజల్ట్స్ పేజీ మొత్తం 2 సార్లు గుండ్రంగా తిరుగుతుంది.
- Askewe అని టైప్ చేస్తే పేజీ మొత్త కాస్త కుడివైపునకు వంగిపోతుంది. మరేదైనా సెర్చ్ చేసినపుడు పేజీ యథాస్థితికి వస్తుంది.
- Google in 1998 అని ఎంటర్ చేస్తే చాలు! 1998లో గూగుల్ సెర్చ్ రిజల్ట్ పేజీ ఎలా ఉండేదో అలాగే కనిపిస్తుంది.
- Atrari Breakout అని టైప్ చేసి చూస్తే రిజల్ట్స్ పేజీలో గేమ్స్ కనిపిస్తాయి. అదే పేజీలో మీరు గేమ్స్ ఆడుకోవచ్చు.
- 5 Minute Timer అని టైప్ చేయండి. 5 నిమిషాల కౌంట్ డౌన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. 5 నిమిషాలే కాదు! మీ అవసరానికి ఎంత సమయం అయినా సెట్ చేసుకోవచ్చు.
- animal Sounds అని టైప్ చేస్తే రిజల్ట్స్ పేజీలో జంతువుల బొమ్మలు, వాటి కింద స్పీకర్ ఐకాన్ కనిపిస్తుంది. ఐకాన్ నొక్కితే ఆయా జంతువుల అరుపులు వినిపిస్తాయి.
- Calc అని టైప్ చేస్తే సెర్ట్ రిజల్ట్స్ టాప్లో కాలిక్యులేటర్ వచ్చేస్తుంది. గణిత శాస్త్రంలోని సైంటిఫిక్ సమస్యలను కూడా ఇందులో పరిష్కరించొచ్చు.
- Google Gravity అని టైప్ చేస్తే వచ్చే రిజల్ట్స్ లో మొదటి లింక్ను క్లిక్ చేయండి. గూగుల్ పేజీ ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోతుంది.
- The Last of Us అని ఎంటర్ చేస్తే పేజీ కింద భాగంలో ఫంగస్ లోగో కనిపిస్తుంది.దాన్ని నొక్కుతున్నా కొద్దీ స్క్రీన్ మొత్తం ఫంగస్ వ్యాపిస్తుంది.
- Elgood అని టైప్ చేసి మొదటి లింక్ క్లిక్ చేస్తే గతంలో గూగుల్ చేసిన కొన్ని ఫన్నీ ట్రిక్స్, డూడుల్స్ కనిపిస్తాయి. వాటిపై ఓసారి లుక్కేయండి.