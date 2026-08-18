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మిమ్మల్ని ఆశ్చర్యపరిచే 'గూగుల్ తల్లి' - ఫన్నీ ట్రిక్స్ మీకు తెలుసా?

గూగుల్ ఫన్నీ ట్రిక్స్ - సరదాగా వీటిని ట్రై చేసి చూడండి!

google_magic_tools
google_magic_tools (GettyImages)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 18, 2026 at 2:00 PM IST

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Google Magic Tools : ఏ సమాచారం కావాలన్నా, "గూగుల్ తల్లి ఉందిగా!" అంటూ ఆన్​లైన్​లో సెర్చ్ చేస్తుంటారు. ఇదే సమయంలో గూగుల్ సైతం ప్రత్యేకంగా కొన్ని ఫన్నీ ట్రిక్స్​ను అందిస్తోంది. ఈ ట్రిక్స్ ట్రై చేశారంటే ఆశ్చర్యపోవడం మీ వంతవుతుంది! ఈ ఫన్నీ ట్రిక్స్ పిల్లల్ని మాత్రమే కాదు! పెద్దల్ని సైతం అలరిస్తాయనడంలో సందేహం లేదు.

  1. గూగుల్​లో Do a barrel roll అని టైప్ చేసి ఎంటర్ నొక్కితే చాలు. సెర్చ్ రిజల్ట్స్ పేజీ మొత్తం 2 సార్లు గుండ్రంగా తిరుగుతుంది.
  2. Askewe అని టైప్ చేస్తే పేజీ మొత్త కాస్త కుడివైపునకు వంగిపోతుంది. మరేదైనా సెర్చ్ చేసినపుడు పేజీ యథాస్థితికి వస్తుంది.
  3. Google in 1998 అని ఎంటర్ చేస్తే చాలు! 1998లో గూగుల్ సెర్చ్ రిజల్ట్ పేజీ ఎలా ఉండేదో అలాగే కనిపిస్తుంది.
  4. Atrari Breakout అని టైప్ చేసి చూస్తే రిజల్ట్స్ పేజీలో గేమ్స్ కనిపిస్తాయి. అదే పేజీలో మీరు గేమ్స్ ఆడుకోవచ్చు.
  5. 5 Minute Timer అని టైప్ చేయండి. 5 నిమిషాల కౌంట్ డౌన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. 5 నిమిషాలే కాదు! మీ అవసరానికి ఎంత సమయం అయినా సెట్ చేసుకోవచ్చు.
  6. animal Sounds అని టైప్ చేస్తే రిజల్ట్స్ పేజీలో జంతువుల బొమ్మలు, వాటి కింద స్పీకర్ ఐకాన్ కనిపిస్తుంది. ఐకాన్ నొక్కితే ఆయా జంతువుల అరుపులు వినిపిస్తాయి.
  7. Calc అని టైప్ చేస్తే సెర్ట్ రిజల్ట్స్ టాప్​లో కాలిక్యులేటర్ వచ్చేస్తుంది. గణిత శాస్త్రంలోని సైంటిఫిక్ సమస్యలను కూడా ఇందులో పరిష్కరించొచ్చు.
  8. Google Gravity అని టైప్ చేస్తే వచ్చే రిజల్ట్స్ లో మొదటి లింక్​ను క్లిక్ చేయండి. గూగుల్ పేజీ ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోతుంది.
  9. The Last of Us అని ఎంటర్ చేస్తే పేజీ కింద భాగంలో ఫంగస్ లోగో కనిపిస్తుంది.దాన్ని నొక్కుతున్నా కొద్దీ స్క్రీన్ మొత్తం ఫంగస్ వ్యాపిస్తుంది.
  10. Elgood అని టైప్ చేసి మొదటి లింక్ క్లిక్ చేస్తే గతంలో గూగుల్ చేసిన కొన్ని ఫన్నీ ట్రిక్స్, డూడుల్స్ కనిపిస్తాయి. వాటిపై ఓసారి లుక్కేయండి.

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GOOGLE MAGIC TOOLS
GOOGLE IN 1998
ANIMAL SOUNDS
GOOGLE GRAVITY
GOOGLE FUNNY TRICKS

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