"జీమెయిల్ ఐడీ" మీకు నచ్చట్లేదా? - మీరు కోరుకున్న పేరుతో ఈజీగా మార్చుకోవచ్చు!
జీమెయల్ ఐడీ మార్చుకునే ఆప్షన్ కల్పించిన గూగుల్ - నచ్చకపోతే మారిపోవడమే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 1, 2026 at 2:19 PM IST
Gmail ID changing option : ఇంటర్మీడియట్లో స్టైఫెండ్ దరఖాస్తు కోసమో, డిగ్రీ తర్వాత జాబ్ రెజ్యూమ్ కోసమో మెయిల్ ఐడీ అవసరం పడితే అప్పటికప్పుడు ఏదో ఒక పేరుతో జీమెయిల్ క్రియేట్ చేసి ఉంటారు. ఆ మెయిల్ ఐడీ మీకు నచ్చకున్నా లేక మీకు నచ్చిన పేరుతో మెయిల్ ఐడీ క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకున్నా పాత దానికి బదులు కొత్తగా క్రియేట్ చేయాల్సిందే! ఇదంతా గతం. ఇప్పుడు పరిస్థితి మారిపోయింది. గూగుల్ కొత్త అప్డేట్ జీమెయిల్ ఐడీ మార్చుకునే అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది. పేరు మారుతుందే తప్ప పాత ఐడీ పేరుతో వచ్చే మెయిల్స్కు ఎలాంటి ఇబ్బందీ ఉండబోదని చెప్తోంది. అదెలాగో! ఇపుడు చూసేద్దాం.
తమ యూజర్లు ఏళ్ల తరబడి చేస్తున్న రిక్వెస్ట్ను గూగుల్ ఓకే చేసింది. యూజర్లు తమ ప్రధాన గూగుల్ అకౌంట్ (ప్రైమర్ జీమెయిల్ అడ్రస్)ని మార్చుకోవచ్చని సంచలన ప్రకటన చేసింది. ఒకసారి గూగుల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేశారంటే ఆ తర్వాత, ఆ మెయిల్ అడ్రస్ను మార్చడానికి వీలుండేది కాదు. కానీ, ఇప్పుడు ఇంటి అడ్రస్ మార్చినంత ఈజీగా మెయిల్ ఐడీ కూడా మార్చుకోవచ్చు. జీమెయిల్ మాత్రమే కాకుండా గూగుల్ క్యాలెండర్, గూగుల్ ఫొటోలు, గూగుల్ డ్రైవ్ సర్వీసులకు ఈ మార్పు వర్తిస్తుంది.
మెయిల్ ఐడీ మార్పు ఫీచర్ ఇప్పటికే రోల్ అవుట్ అవుతుండగా త్వరలోనే అందరికీ అందుబాటులోకి రానున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఐడీ మార్చుకొనే అవకాశం, ఫీచర్ గురించి గూగుల్ గత డిసెంబర్ లోనే చిన్నపాటి హింట్ ఇచ్చింది. అప్పట్లో కేవలం సమాచారం మాత్రమే అప్డేట్ చేయగా, ఇప్పుడు దాన్ని అధికారికంగా అమల్లోకి తీసుకురావడం విశేషం.
అడ్రస్ మార్చుకోవాలంటే నిబంధనలు ఇవే!
- కొత్త అప్డేట్తో తమకు నచ్చిన కొత్త @gmail.com అడ్రస్ను ఎంచుకునే విషయమై కొన్ని నియమాలున్నాయి.
- కొత్త మెయిల్ ఐడీకి మారినప్పటికీ పాత అడ్రస్కు వచ్చే మెయిల్లు మీకు వచ్చేస్తాయి. లాగిన్ అవ్వడానికి లేదా మెసేజ్లు పంపడానికి కూడా పాత అడ్రస్ వాడుకోవచ్చు.
- వినియోగదారులు తరచూ కాకుండా ఏడాదికి ఒక్కసారి మాత్రమే మెయిల్ అడ్రస్ను మార్చుకునేందుకు అవకాశం ఉంది. లైఫ్ టైమ్లో ఒక యూజర్ అత్యధికంగా మూడు సార్లు మాత్రమే మార్పుకునే వీలుంటుంది.
- మీరు కొత్త అడ్రస్ ఎంచుకోగానే, మీ పాత అడ్రస్ ఒక 'అలియాస్' (ప్రత్యామ్నాయ మెయిల్ ఐడీ) గా మారిపోతుంది. మీ కాంటాక్ట్స్, డ్రైవ్ ఫైల్స్, ఫొటోలు, సబ్స్క్రిప్షన్లు కొత్త అకౌంట్కు బదిలీ అవుతాయి. యూట్యూబ్, మ్యాప్స్ వంటి సర్వీసుల సైన్-ఇన్ ప్రాసెస్ కూడా యథావిధిగా ఉంటుంది.
జీమెయిల్ అడ్రస్ మార్చుకోవడం స్టెప్-బై-స్టెప్ ప్రాసెస్
- స్టెప్ 1- ముందుగా myaccount.google.com లింక్కు వెళ్లి లాగిన్ చేయాలి..
- స్టెప్ 2- పేజీ పైన ఉన్న Personal info ట్యాబ్ను క్లిక్ చేయాలి.
- స్టెప్ 3- Email ఆప్షన్ను ఎంచుకుని, అందులో Google Account email పై ట్యాప్ చేయాలి.
- స్టెప్ 4- అక్కడ Change Google Account email అనే ఆప్షన్ ఎంచుకోవాలి.
- స్టెప్ 5- మీకు కావాల్సిన, అందుబాటులో ఉన్న కొత్త జీమెయిల్ యూజర్ నేమ్ టైప్ చేయాలి.
- స్టెప్ 6- Change email పై క్లిక్ చేసి, Yes, change email అని కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి.
