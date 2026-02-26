ఇంటర్నెట్ లేకపోయినా "గూగుల్ మ్యాప్స్" యూజ్ చేయొచ్చు! - జస్ట్ ఈ ట్రిక్ తెలిస్తే చాలు!
-మీరు రెగ్యులర్గా గూగుల్ మ్యాప్స్ యాజ్ చేస్తుంటారా? - ఈ విషయం తెలుసుకుంటే యాక్సెస్ ఈజీ!
Published : February 26, 2026 at 4:15 PM IST
How to Use Google Maps without Internet: స్మార్ట్ఫోన్ యూజర్లలో గూగుల్ మ్యాప్స్ గురించి తెలియనివారు లేరంటే అతిశయోక్తి కాదేమో. షార్ట్కట్స్, తెలియని, కొత్త ప్రదేశాలకు వెళ్తున్న సమయంలో ప్రజలు తమ గమ్య స్థానాలను చేరుకోవడానికి వీటినే ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు. స్మార్ట్ ఫోన్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ ఏదో ఒక సమయంలో వీటిని ఉపయోగించే ఉంటారు. అయితే గూగుల్ మ్యాప్స్ యూజ్ చేయాలంటే ఇంటర్నెట్ తప్పనిసరి. ఇది లేకపోతే ఈ యాప్ యూజ్ చేయడానికి అవ్వదు. కానీ మీకు తెలుసా? యాప్లోని ఈ సదుపాయం ద్వారా ఫోన్లో నెట్ లేకపోయినా మ్యాప్ యూజ్ చేసి గమ్యస్థానాలకు చేరుకోవచ్చు. అది ఎలానో ఇప్పుడు చూద్దాం.
సిగ్నల్స్ సరిగా లేకపోవడం, హఠాత్తుగా నెట్ బ్యాలెన్స్ అయిపోవడం వంటి వల్ల గూగుల్ మ్యాప్స్ వర్క్ అవ్వదు. మనకు తెలిసిన ప్లేస్లు అయితే పెద్దగా ఇబ్బంది ఉండదు. అదే కొత్త ప్రదేశాలకు వెళ్లినప్పుడు మాత్రం ఈ పరిస్థితి వల్ల అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. అయితే, నెట్ రాకపోయినా యూజర్ సులభంగా గూగుల్ మ్యాప్స్ వాడుకునేందుకు ఈ యాప్లో అనేక ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ఈ స్పెషల్ ఫీచర్ ద్వారా ఇంటర్నెట్ లేకుండానే లొకేషన్ యాక్సెస్ చేసి గమ్యాన్ని చేరుకోవచ్చు.
గూగుల్ మ్యాప్స్ను ఇంటర్నెట్ లేనప్పుడు వాడటం చాలా సులభం. అయితే ప్రయాణానికి ముందే ఓ చిన్న పని చేయాలి. అది మీరు వెళ్లే ప్లేస్ మ్యాప్ను ముందుగానే డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేయడం వల్ల ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా మ్యాప్ వాడుకోవచ్చు. అదే విధంగా ఓ ప్రదేశానికి చేరుకోవడానికి ప్రతిసారీ మ్యాప్స్లో లొకేషన్ అడ్రస్ నమోదు చేయవలసిన అవసరం లేకుండా.. డైరెక్ట్గా సేవ్ చేసుకున్న వాటిని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు.
మ్యాప్స్ను ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి:
- ముందుగా మీ ఫోన్లో గూగుల్ మ్యాప్స్ యాప్ ఓపెన్ చేయాలి.
- హోమ్ పేజీలో రైట్ సైడ్ కార్నర్లో మీ ప్రొఫైల్ ఐకాన్పై క్లిక్ చేయాలి.
- ఇప్పుడు మీకు సర్వీస్లు కనిపిస్తాయి. అందులో Offline Maps ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి.
- అప్పుడు మీకు Select Your Own Map అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. దానిపై క్లిక్ చేస్తే ఓ బాక్స్ కనిపిస్తుంది.
- ఆ బాక్స్ను డ్రాగ్ చేస్తూ మీరు వెళ్లాల్సిన ఏరియాను సెలెక్ట్ చేసుకుని Download ఆప్షన్పై క్లిక్ చేస్తే మ్యాప్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది.
ఆఫ్లైన్ మ్యాప్స్ ఎలా ఉపయోగించాలి: ఒక్కసారి ఈ మ్యాప్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే నెట్ లేకపోయినా ఉపయోగించవచ్చు.
- అందుకోసం మీ ఫోన్లో గూగుల్ మ్యాప్ ఓపెన్ చేయాలి.
- హోమ్ పేజీలో రైట్ సైడ్ కార్నర్లో మీ ప్రొఫైల్ ఐకాన్పై క్లిక్ చేయాలి.
- అందులో Offline Maps ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి. అప్పుడు మీకు స్క్రీన్ మీద మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకున్న మ్యాప్స్ లిస్ట్ కనిపిస్తాయి.
- అందులో మీకు కావాల్సిన మ్యాప్పై డబుల్ క్లిక్ ఇస్తే ఆ రూట్కు సంబంధించిన మ్యాప్ ఓపెన్ అవుతుంది. దాని ద్వారా మీరు వెళ్లాలనుకున్న ప్లేస్కు వెళ్లొచ్చు.
ఇవి గుర్తించుకోవాలి:
- ఒకసారి డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత, మీకు నెట్ లేకపోయినా ఆ ఏరియాలో రూట్ మ్యాప్ పనిచేస్తుంది. అయితే ఆఫ్లైన్లో ఉన్నప్పుడు ట్రాఫిక్ అప్డేట్స్ కనిపించవు.
- డౌన్లోడ్ చేసుకున్న మ్యాప్స్ ఫోన్ మెమరీలో స్టోర్ అవుతాయి. కాబట్టి తగినంత స్పేస్ ఉండేలా చూసుకోవడం ముఖ్యం.
- మీ ప్రయాణం పూర్తైన తర్వాత కావాలనుకుంటే వాటిని డిలీట్ చేసుకోవచ్చు.
