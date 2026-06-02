గూగుల్ ఫన్నీ థింగ్స్ - మీరు ఎప్పుడైనా ట్రై చేశారా?

- కాసేపు సరదాగా గూగుల్​ బ్రౌజర్​తో ఆడుకుంటారా? - సెర్చ్​బార్​లో ఈ విషయాలు టైప్ చేయండి!

Published : June 2, 2026 at 11:45 AM IST

Google Funny Tricks : ఇంటర్నెట్​ ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టడానికి మెజారిటీ జనం ఉపయోగించే బ్రౌజర్ గూగుల్. అయితే, గూగుల్​ను నిత్యం వాడే వారికి కూడా తెలియని కొన్ని ఫన్నీ థింగ్స్​ అందులో ఉన్నాయి. మరి, అవేంటో మీరూ తెలుసుకోండి. ఒకసారి ట్రై చేసి ఫన్​ పొందండి!

Do a barrel roll :

గూగుల్ సెర్చ్ బార్‌లో Do a barrel roll అని టైప్ చేసి ఎంటర్ నొక్కితే ఇంట్రస్టింగ్​ విషయాన్ని చూస్తారు. మీ కంప్యూటర్ లేదా మొబైల్ స్క్రీన్ 360 డిగ్రీల కోణంలో గుండ్రంగా తిరుగుతుంది. ఒకటికి రెండు సార్లు ఇలా తిరుగుతుంది. చూడటానికి భలే సరదాగా అనిపిస్తుంది

Askew :

సెర్చ్ బార్​లో Askew అని టైప్ చేసి ఎంటర్​ నొక్కగానే.. పేజీ మొత్తం ఒకవైపు కాస్త వంగిపోయి కనిపిస్తుంది. మీ ఫోన్ లో ఇలా చేస్తే.. స్క్రీన్ దెబ్బతిన్నదా అనే భ్రమ కలుగుతుంది. Askew అంటే అర్థం వంకర అనే!

Pac-Man :

ఈ పదం టైప్ చేయగానే చిన్నప్పుడు చాలా మంది ఇష్టంగా ఆడుకున్న క్లాసిక్ వీడియో గేమ్ 'Pac-Man' ఓపెన్ అవుతుంది. సెపరేట్​ యాప్​ లేకుండానే ఈ గేమ్ అక్కడే ఆడుకోవచ్చు.

Google Gravity :

దీన్ని టైప్ చేసి, మొదటి లింక్ పై క్లిక్ చేస్తే భూమ్యాకర్షణ శక్తి కిందకు లాగినట్టుగా గూగుల్ హోమ్‌పేజీలోని లోగో, సెర్చ్ బార్, బటన్లు అన్నీ ఒక్కసారిగా కింద పడి ముక్కలైపోతాయి. అంతేకాదు.. మౌస్‌తో మీరు ఆ ముక్కలను పట్టుకుని స్క్రీన్‌పై ఇటు అటు విసిరేయవచ్చు కూడా!

Atari Breakout :

ఈ అక్షరాలు టైప్ చేస్తే కింద ఒక ప్యాడల్, ఒక బంతి వస్తాయి. వాటి సాయంతో ఆ ఇటుకలను పగలగొడుతూ మీరు ఒక క్లాసిక్ బ్రిక్ గేమ్ ఆడేయవచ్చు.

Google Guitar :

ఈ పదాన్ని సెర్చ్ చేసి, మొదటి లింక్‌ను ఓపెన్ చేస్తే స్క్రీన్ పైన ఒక వర్చువల్ గిటార్ కనిపిస్తుంది. మీ మౌస్ పాయింటర్‌ను ఆ గిటార్ తీగలపై తిప్పుతూ లేదా కీబోర్డ్ బటన్లను నొక్కుతూ నిజమైన గిటార్ లాగే మ్యూజిక్ వాయించవచ్చు.

Flip a Coin / Roll a Dice :

టాస్ వేయడానికి మీ దగ్గర కాయిన్ లేకపోతే గూగుల్‌లో Flip a coin అని టైప్ చేస్తే టాస్ వేసేయొచ్చు. అదేవిధంగా లూడో ఆడేటప్పుడు పాచికలు లేకపోతే Roll a dice అని టైప్ చేయవచ్చు డైస్ వచ్చేస్తుంది

Google Space :

ఇలా టైప్ చేసి మొదటి లింక్ పై క్లిక్ చేస్తే అంతరిక్షంలో వస్తువులు ఎలా తేలుతాయో... గూగుల్ పేజీలోని ప్రతీ భాగం కూడా స్క్రీన్ పైన తేలుతూ అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటుంది.

Cat & Dog :

ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి టైప్ చేసి, ఆ పేరు పక్కనే ఉన్న ఆ జంతువు పాదం అచ్చుపై క్లిక్​ చేయండి. ఆ తర్వాత మీరు స్క్రీన్‌ మీద మౌస్ తో ఎక్కడ క్లిక్ చేసినా అవే అచ్చులు పడుతుంటాయి. అంతేకాదు.. ఆ జంతువుల శబ్దాలు కూడా వినిపిస్తాయి.

Splatoon :

గూగుల్‌లో ఈ పదం అని టైప్ చేసి సెర్చ్ చేయండి. ఆ పేరు పక్కనే చిన్నగా రంగులు కనిపిస్తాయి. వాటి పై క్లిక్ చేసిన తర్వాత స్క్రీన్‌పై ఎక్కడ పడితే అక్కడ క్లిక్ చేయండి. బెలూన్లు పగిలి రంగులు చిమ్మినట్లు స్క్రీన్ మొత్తం కలర్‌ఫుల్‌గా మారిపోతుంది. కింద ఉన్న వాటర్ డ్రాప్ ఐకాన్ నొక్కితే పేజీ క్లీన్ అవుతుంది.

