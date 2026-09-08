'ఏఐ'ని ఏమార్చేస్తున్నాడు - 99 ఫోన్లతో ఖాళీ రోడ్లపై ట్రాఫిక్ జామ్ చేశాడు!
జర్మన్ సైమన్ మామూలోడు కాదు - కెమెరాలకూ దొరక్కుండా టెక్నాలజీకే టాస్క్ ఇస్తున్నాడు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 8, 2026 at 2:48 PM IST
Simon Vector : ఎదురుగా మనిషి వెళ్తున్నా కనిపించకుండా ఉండే దుస్తుల్ని తయారు చేసి ఏమార్చే వ్యక్తిని సినిమాల్లో చూసి ఆనందించాం. కానీ, ఏఐ కెమెరాలు సైతం గుర్తించకుండా ఏమార్చే దుస్తులు రూపొందించి వైరల్ అయిపోయారు జర్మన్ డిజైనర్ సైమన్ వెకెర్ట్. ఈయనే గతంలో స్మార్ట్ఫోన్లను ఉపయోగించి నకిలీ ట్రాఫిక్ జామ్ సృష్టించి ఏకంగా గూగుల్నే బురిడి కొట్టించారు. అది ఎలా సాధ్యమైందో తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు.
బెర్లిన్కు చెందిన సైమన్ వెకర్ట్ ఆరేళ్ల కిందట 99 సెకండ్ హ్యాండ్ స్మార్ట్ఫోన్లను తీసుకుని లొకేషన్ ఆన్ చేసి వాటిని చిన్న బండిలో పెట్టారు. తర్వాత ఆ బండిని లాక్కుంటూ రోడ్లపై నడుస్తూ వెళ్లారు. దీంతో గూగుల్ ఆఫీస్ ఉన్న గల్లీతో పాటు పలు రహదారులపై తిరిగారు. దీంతో గూగుల్ సర్వర్లు ఆ ఫోన్లలోని లొకేషన్ ఆధారంగా ఆ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువ వాహనాలు తిరుగుతున్నట్లు భావించి అక్కడ ట్రాఫిక్ జామ్ ఉన్నట్లు చూపించాయి. ఈ మేరకు వెకర్ట్ నడుస్తూ వెళ్తున్న దారుల్లో ఎరుపు రంగు (ట్రాఫిక్ రద్దీకి సంకేతం) చూపించాయి.
"ఫ్రీ వైఫై" కనెక్ట్ అవుతున్నారా? - స్క్రీన్పై ఏం టైప్ చేస్తున్నారో కూడా చూసేయొచ్చు!
నిజానికి వెకర్ట్ ట్రాలీని లాగుతూ నడుచుకుంటూ వెళ్లిన సమయంలో ఎలాంటి వాహనాలు లేకున్నా పోన్లలో లొకేషన్ కారణంగా ఇది సాధ్యమైంది. ఈ వీడియోను సైమన్ సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంటూ 'ఖాళీ రోడ్లపై ట్రాఫిక్ క్రియేట్ చేయడం సాధ్యమే అని తెలిసింది. గూగుల్ మ్యాప్స్లో లోపాలను ఎత్తిచూపడమే నా ఉద్దేశం' అని పేర్కొన్నారు. దీనిపై గూగుల్ అధికార ప్రతినిధి స్పందిస్తూ తమ పనితీరును మెరుగుపర్చే సృజనాత్మక అంశాలను కచ్చితంగా పరిగణనలోకి తీసుకుంటాం అని వెల్లడించారు.
ఇటీవల సైమన్ 'డిజిటల్ కమోఫ్లాజ్' చొక్కాను డిజైన్ చేసి బెర్లిన్ నగరంలోని ఏఐ కెమెరాలు అమర్చిన ప్రాంతాల్లో కలియతిరిగారు. కానీ, ప్రత్యేకమైన చొక్కా డిజైన్ కారణఁగా ఏఐ కెమెరాలు అతడిని 'పర్సన్'గా అంచనా వేయలేకపోయాయి. చొక్కాపై ఉండే ప్రకాశవంతమైన రంగుల్లో మార్పులు, కలిసిపోయినట్టుగా ఉండే ఆకారాలు ఏఐ చూపును తికమకపెట్టాయని సైమన్ తెలిపారు.
వ్యక్తులను గుర్తించేలా ఏఐ కెమెరా వ్యవస్థ ముందుగానే లక్షలాదిగా మనుషుల చిత్రాలను పరిశీలించి ఉంటాయి. దాంతో కెమెరాల ముందునుంచి ఎవరైనా వెళ్తుంటే శరీరాకృతి, రంగులు, దుస్తుల అంచు వంటి ఆధారంగా తాను గతంలో పరిశీలించిన దృశ్యాలను పోల్చుకుని వ్యక్తులను గుర్తిస్తాయి. కానీ, వెక్టర్ రూపొందించిన 'డిజిటల్ కమోఫ్లాజ్' చొక్కా ఏఐని మాయ చేసింది.
దానిపై ఉండే ప్రకాశవంతమైన రంగుల్లో మార్పులు, కలిసిపోయినట్టుగా ఉండే ఆకారాలు ఏఐని ఏమార్చేశాయి. రంగులను పోల్చలేక, చొక్కాపై కలిసిపోయినట్టుగా ఉన్న డిజైన్ల కారణంగా అవుట్లైన్ అంచనా వేయలేకపోయింది.
'బగారాకు' మొక్క బాల్కనీలో పెంచుకోవచ్చు! - మొలక, ఆకులు రావడానికి ఎన్నిరోజులు పడుతుందంటే!
చైనా చెప్పని చక్రవర్తి సమాధి రహస్యాలు - భూగర్భంలో రాతి సైన్యం కాపలా!