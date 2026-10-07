పిల్లలకు ఈ "పది అలవాట్లు" తప్పనిసరిగా నేర్పించాలట! - అవేంటో తెలుసా?
-పిల్లలు మంచి వ్యక్తులుగా ఎదగాలంటే చదువుతో పాటు జీవితానికి ఉపయోగపడే కొన్ని విషయాలను ముందుగానే చెప్పాలంటున్న నిపుణులు!
Published : October 7, 2026 at 2:40 PM IST
Good Habits for Children: ప్రస్తుత కాలంలో భార్యాభర్తలు ఉద్యోగాలు, వ్యాపారాలు చేయడంతో పిల్లలపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపించలేకపోతున్నారు. దీంతో చాలా మంది పిల్లలు చిన్నప్పటి నుంచే మొండితనంగా, చెప్పిన మాట వినకుండా తయారవుతున్నారు. అయితే పిల్లలకు చిన్నప్పటి నుంచే మంచి అలవాట్లు నేర్పించడం తల్లిదండ్రుల బాధ్యత అంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే అవి వారి భవిష్యత్తుకు పునాది వేస్తాయని.. బాల్యంలో నేర్పించిన మంచి అలవాట్లే వారిని భవిష్యత్తులో ఉన్నత స్థానంలో నిలబెడతాయంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే పిల్లలు మంచి వ్యక్తులుగా ఎదగాలంటే చదువుతో పాటు జీవితానికి ఉపయోగపడే ఆ అలవాట్లు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
గౌరవం: తమను తాము గౌరవించుకోవడంతో పాటు ఇతరులను కూడా గౌరవించడం ముఖ్యం అనే విషయాన్ని పిల్లలకు నేర్పాలని చెబుతున్నారు. పెద్దలు, చిన్నలు అనే తేడా లేకుండా అందరితో మర్యాదగా మాట్లాడేలా చూడాలని వివరిస్తున్నారు.
నిజాయితీ: ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎదురైనా నిజం చెప్పే అలవాటును పిల్లలకు నేర్పాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అబద్ధాలు చెప్పకూడదనే విషయాన్ని వారికి అర్థమయ్యేలా చెప్పమంటున్నారు. ఎందుకంటే నిజాయితీగా ఉంటే ఇతరుల నమ్మకాన్ని పొందగలమనే విషయాన్ని వారికి చెప్పాలని సూచిస్తున్నారు.
స్వీయ నియంత్రణ: కోపం, బాధ, ఉత్సాహం వంటి భావోద్వేగాలను అదుపులో ఉంచుకోవడం నేర్పాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకునే ముందు ఒకసారి ఆలోచించేలా అలవాటు చేయాలని, ఇది చాలా మంచిదని వివరిస్తున్నారు.
డబ్బు విలువ: డబ్బు విలువ అర్థమయ్యేలా పిల్లలకు చిన్నప్పటి నుంచే నేర్పాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అవసరమైన వాటికే ఖర్చు చేయడం, కొంత డబ్బును పొదుపు చేయడం నేర్పాలంటున్నారు. అదే విధంగా నెలవారీ బడ్జెట్పై అవగాహన కల్పించాలని సూచిస్తున్నారు.
సమయ పాలన: సమయం చాలా విలువైనది. ఈ విషయం పిల్లలకు అర్థమయ్యేలా తెలియజేయాలని వివరిస్తున్నారు. అలాగే పనులను సమయానికి పూర్తి చేసుకునేలా ప్రోత్సాహమివ్వాలంటున్నారు. మరీ ముఖ్యంగా చేయాల్సిన పనులను ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోవడం, ముఖ్యమైన పనులకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం నేర్పాలంటున్నారు.
సంభాషణ: ఇతరులు మాట్లాడుతున్నప్పుడు శ్రద్ధగా వినడం పిల్లలు నేర్చుకోవడం చాలా అవసరం అంటున్నారు నిపుణులు. ఇతరులు చెప్పడం పూర్తైన తర్వాతనే మాట్లాడమనాలని వివరిస్తున్నారు. భయం లేకుండా తమ అభిప్రాయాలను స్పష్టంగా, మర్యాదగా చెప్పేలా ప్రోత్సహించాలంటున్నారు.
దయ: ఇతరుల పట్ల ప్రేమ, దయతో ఉండటం పిల్లలకు చిన్నప్పటి నుంచే అలవాటు చేయాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే ఎవరినీ అవమానించకూడదని, బలహీనులను ఇబ్బంది పెట్టకూడదనే విషయాలను చెప్పాలంటున్నారు. వీలైతే సాయం చేయమనాలంటున్నారు.
సమస్యల పరిష్కారం: ఏదైనా సమస్య రాగానే భయపడకూడదనే విషయాన్ని పిల్లలకు అర్థమయ్యేలా చెప్పాలంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే ప్రతి చిన్న విషయానికీ ఇతరులపై ఆధారపడకుండా సొంత ఆలోచనలు చేసే విధంగా చూడాలంటున్నారు. అదే విధంగా సమస్యలకు పరిష్కారం కనుగొనే ప్రయత్నాన్ని ప్రోత్సహించాలని చెబుతున్నారు.
బాధ్యత: తమ పనులకు తామే బాధ్యత వహించడం నేర్పాలంటున్నారు. ప్రతికూల పర్యవసానాలకు ఇతరులను నిందించకుండా, తమ తప్పును అంగీకరించేలా చూడాలంటున్నారు.
కష్టపడేతత్వం: ఏ పని మొదలుపెట్టినా మధ్యలో వదిలేయకుండా పూర్తి చేసే అలవాటు చేయాలంటున్నారు. కష్టాలు వచ్చినా ఓర్పుతో, అంకితభావంతో ప్రయత్నించేలా చేయాలంటున్నారు.
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