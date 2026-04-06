పుల్లగా, కారంగా "గోంగూర టమోటా పచ్చడి" - ఎన్నడూ తినని రుచితో అద్దిరిపోతుంది!

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 6, 2026 at 11:05 AM IST

Gongura Tomato Chutney : గోంగూర పచ్చడి పేరు చెప్పగానే చాలా మందికి నోరూరుతుంది. దీనిని వివిధ రకాలుగా ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అందుకే ఈరోజు మీకోసం ఓ అద్భుతమైన రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే గోంగూర టమోటా పచ్చడి. ఇలా చేశారంటే సూపర్​గా వస్తుంది. ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా ఈజీ. వేడివేడి అన్నంలోకి ఈ పచ్చడి కాస్త నెయ్యి వేసి తింటే చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. మరి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా దీన్ని ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

గోంగూర (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • గోంగూర - 4 కట్టలు
  • ఆయిల్ - 15 టేబుల్ స్పూన్లు
  • టమోటాలు - 4
  • పచ్చిమిర్చి - 30
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 20
  • జీలకర్ర - 3 టీ స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
  • శనగపప్పు - 1 టీ స్పూన్​
  • మినపప్పు - 1 టీ స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 6
  • ఇంగువ - అర టీ స్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఉల్లిపాయలు - 2
టమోటాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా నాలుగు కట్టల గోంగూరను శుభ్రంగా కడిగి ఆకులను తుంచుకోవాలి. అలాగే నాలుగు టమోటాలు, రెండు ఉల్లిపాయలను సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయిలో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత 30 పచ్చిమిర్చి వేసి కలిపి మూతపెట్టి మగ్గించాలి. పచ్చిమిర్చి వేగిన తర్వాత ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • ఇదే కడాయిలో ఐదు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలు వేసి వేగనివ్వాలి. టమోటాలు మెత్తగా మగ్గాక గోంగూర ఆకులు యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం మూతపెట్టి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మగ్గించాలి. ఈ మిశ్రమం మగ్గాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • ఆ తర్వాత మిక్సీజార్​లో వేయించిన పచ్చిమిర్చి, 15 పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, రెండు టీ స్పూన్ల జీలకర్ర వేసి కాస్త బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి. ఇందులోనే ఫ్రై చేసుకున్న టమోటా,గోంగూర మిశ్రమం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు యాడ్ చేసి మెత్తగా మిక్సీ పట్టి పక్కనుంచాలి.
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • అనంతరం తాలింపు కోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయిలో ఆరు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టీ స్పూన్ శనగపప్పు, ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక టీ స్పూన్ మినపప్పు వేసి వేగనివ్వాలి.
  • తాలింపు గింజలు దోరగా వేగాక కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న ఐదు వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఆరు ఎండుమిర్చి వేసి మరో నిమిషం వేయించాలి. చివరగా కొద్దిగా కరివేపాకు, అర టీ స్పూన్ ఇంగువ, తరిగి ఉంచిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
జీలకర్ర (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ఈ తాలింపును రెడీ చేసుకున్న పచ్చడి మిశ్రమంలో వేసి కలపాలి.
  • అంతే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే గోంగూర టమోటా పచ్చడి మీ ముందుంటుంది!
  • మీరు కూడా ఇంట్లో ఈ విధంగా చేసి ఇంటిల్లిపాదీకి సర్​ప్రైజ్ ఇవ్వండి.

చిట్కాలు :

  • పచ్చిమిర్చి అనేది మీరు తినే కారం, మిర్చి ఘాటు, గోంగూర పులుపును బట్టి అడ్జస్ట్​ చేసుకోవాలి.
  • గోంగూర మిశ్రమాన్ని మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మాత్రమే మగ్గించాలి. ఇలా చేయడం వల్ల ఎక్కువసేపు మగ్గి పచ్చడి టేస్ట్ బాగుంటుంది.

