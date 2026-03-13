ETV Bharat / offbeat

నోరూరించే "గోంగూర రొయ్యల కర్రీ" - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా లాగించేస్తారు!

ఈ స్టైల్లో రొయ్యల కూర చేయండి - నోటికి కొత్త రుచినిస్తుంది!

GONGURA ROYYALA CURRY
GONGURA ROYYALA CURRY (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 13, 2026 at 2:28 PM IST

Sorrel Leaves Prawns Curry : గోంగూర, రొయ్యలను వివిధ రకాల వంటల్లో ఉపయోగిస్తారు. అయితే ఈసారి ఈరెండింటిని ఉపయోగించి గోంగూర రొయ్యల కర్రీ చేశారంటే సూపర్​గా వస్తుంది. దీనిని చాలా సులభంగా చేసుకోవచ్చు. మరి ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

రొయ్యలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్ధాలు :

  • గోంగూర - 6 కట్టలు
  • రొయ్యలు - 500 గ్రాములు
  • జీలకర్ర - 2 టీ స్పూన్లు
  • ఆవాలు - 2 టీ స్పూన్లు
  • ఆయిల్ - తగినంత
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఉల్లిపాయలు - 4
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 2 టీ స్పూన్లు
  • పచ్చిమిర్చి - 8
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • పసుపు - 1 టీ స్పూన్‌
  • జీలకర్ర పొడి - 2 టీ స్పూన్లు
  • కారం - రుచికి సరిపడా
  • ధనియాల పొడి - 2 టీ స్పూన్లు
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • గరం మసాలా - 2 టీ స్పూన్లు
గోంగూర (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా గిన్నెలో అర కిలో రొయ్యలు వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. అలాగే ఆరు కట్టల గోంగూర తీసుకొని ఆకులను తుంచి మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. అదేవిధంగా నాలుగు ఉల్లిపాయలు, ఎనిమిది పచ్చిమిర్చిని తరిగి ఉంచాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​లో నాలుగు టేబుల్​ స్పూన్ల నూనె వేయాలి. ఆయిల్​ హీట్ అయిన తర్వాత గోంగూర ఆకులు వేసి వేయించాలి. గోంగూర ముద్దగా అయ్యాక పప్పు గుత్తితో మెత్తగా మ్యాష్ చేసి ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ (Getty Images)
  • ఇదే కడాయిలోకి మరో నాలుగు టేబుల్​ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెండు టీ స్పూన్ల ఆవాలు, రెండు టీ స్పూన్ల​ జీలకర్ర వేసి వేయించాలి. ఇందులోనే తరిగి ఉంచిన ఉల్లి, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి.
  • ఆనియన్స్​ రంగు మారిన తర్వాత రెండు టీ స్పూన్ల అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, కొద్దిగా కరివేపాకు యాడ్ చేసి ఒక నిమిషం పాటు ఫ్రై చేయాలి.
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • అనంతరం కడిగి పెట్టుకున్న రొయ్యలు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి నాలుగు నిమిషాల పాటు వేయించాలి.
  • ఈ మిశ్రమం చక్కగా వేగాక రుచికి సరిపడా ఉప్పు, తగినంత కారం, ఒక టీ స్పూన్ పసుపు వేసి కలపాలి. అదేవిధంగా రెండు టీ స్పూన్ల జీలకర్ర పొడి, రెండు టీ స్పూన్ల ధనియాల పొడి, రెండు టీ స్పూన్ల గరం మసాలా యాడ్ చేసి వేయించాలి.
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • మసాలాలు వేగాక వేయించిన గోంగూర మిశ్రమం వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి బాగా కలపాలి. ఇప్పుడు కప్పు నీళ్లు పోసి మూతపెట్టి 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • ఆయిల్ సేపరెట్ అయిన తర్వాత కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే ఘుమఘులాడే గోంగూర రొయ్యల కర్రీ తయారైనట్లే!
  • ఈ కర్రీ వేడివేడి అన్నంతో పాటు పులావ్​, చపాతీ, రోటీల్లోకి అద్దిరిపోతుంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

