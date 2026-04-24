వావ్ అనిపించే "గోంగూర అన్నం" - ముద్ద ముద్దలో మజా!
- ఐరన్ రిచ్ పుంటికూరతో అద్దిరిపోయే రైస్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి - పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా లాగిస్తారు
Published : April 24, 2026 at 12:15 PM IST
Gongura Rice : "పంచభక్ష పరమాన్నాలు పెట్టినా గోంగూర కోసం వెతుకువాడు తెలుగువాడు" అంటారు. ఈ ఒక్క వాక్యం చాలు, గోంగూరతో మనకు ఉన్న రిలేషన్ ఏంటో చెప్పడానికి! అవును, కొన్ని ప్రాంతాల్లో పుంటికూరగా పిలుచుకునే దీన్ని తినడానికి తెలుగువారు పోటీపడతారు. అందుకే చాలా మంది పచ్చడి లేదా పప్పు వంటి రెసిపీలు తయారు చేసుకుంటారు. అయితే అలా రెగ్యులర్ రెసిపీలు కాకుండా, ఇప్పుడు వెరైటీగా "గోంగూర అన్నం" తయారు చేద్దాం.
పుల్లగా, కారంగా ఉండే ఈ రెసిపీ ఒక అద్భుతమైన వంటకమనే చెప్పాలి. నోటికి కొత్తగా తినాలనిపించినా, లంచ్ బాక్సుల్లో తీసుకెళ్లాలన్నా, ప్రత్యేక సందర్భాల్లోనూ ఇది పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్. మరి, దీన్ని ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- గోంగూర - 2 పెద్ద కట్టలు
- పచ్చిమిర్చి - 6 నుంచి 8 (మీ కారానికి తగినట్లు)
- ఎండుమిర్చి - 4
- ధనియాలు - 1 టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- మెంతులు - పావు టీస్పూన్
- వండిన అన్నం - 2 కప్పులు (పొడిపొడిగా ఉండాలి)
- వేరుశనగ పప్పులు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- శనగపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్లు
- మినప్పప్పు - 1 టీస్పూన్
- ఆవాలు: అర టీస్పూన్
- కరివేపాకు - రెండు రెమ్మలు
- ఇంగువ - చిటికెడు
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టౌ మీద పాన్ పెట్టి అందులో ఒక స్పూన్ నూనె వేయండి
- నూనె వేడెక్కాక ధనియాలు, జీలకర్ర, మెంతులు, ఎండుమిర్చి వేసి దోరగా వేయించి పక్కన పెట్టుకోవాలి
- అదే పాన్లో మరికొంత నూనె వేసి, శుభ్రం చేసి పెట్టుకున్న గోంగూర ఆకులు, పచ్చిమిర్చి వేయాలి
- గోంగూర మెత్తబడి, దగ్గరకు పడేవరకు ఉడికించాలి
- ఆ తరువాత వేయించి పెట్టుకున్న మసాలా దినుసులను మిక్సీ పట్టి పొడి చేయాలి
- అందులోనే ఉడికించిన గోంగూర, పచ్చిమిర్చి, తగినంత ఉప్పు వేసి మెత్తని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. నిజానికి రోట్లో నూరుకుంటే బాగుంటుంది.
- ఇప్పుడు స్టౌ మీద మరో బాణాలి పెట్టి, 2 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేయండి
- నూనె కాగిన తర్వాత ఆవాలు, శనగపప్పు, మినప్పప్పు, వేరుశనగ పప్పు వేసి ఎర్రగా వేయించాలి.
- పప్పులు వేగిన తర్వాత కరివేపాకు, ఎండుమిర్చి, ఇంగువ, పసుపు వేసి కాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి
- ఇలా తాలింపు సిద్ధమైన తర్వాత, అందులో మనం ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న గోంగూర పేస్టు వేయాలి
- ఈ పేస్ట్ను ఒక 2 నిమిషాల పాటు వేయించాలి. దీనివల్ల పచ్చి వాసన పోయి రుచి పెరుగుతుంది.
- ఇప్పుడు మంటను తగ్గించి, వండి పెట్టుకున్న పొడిపొడి అన్నాన్ని ఇందులో వేయాలి.
- అన్నం, గోంగూర మిశ్రమం బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి
- ఆ తర్వాత ఉప్పు సరి చూసుకోవాలి. కొద్దిగా నెయ్యి kూడా వేసి కలిపితే అద్దిరిపోయే గోంగూర అన్నం సిద్ధమైపోతుంది
చిట్కాలు :
- అన్నం వండేటప్పుడు రైస్ లో ఒక స్పూన్ నూనె వేస్తే గింజలు అతుక్కోకుండా పొడిపొడిగా వస్తాయి.
- ఈ రెసిపీకి ఎర్ర గోంగూర వాడితే పులుపు ఎక్కువగా ఉండి టేస్ట్ అదిరిపోతుంది. ఒకవేళ గోంగూర పులుపు తక్కువగా ఉంటే కొద్దిగా నిమ్మరసం కలుపుకోవచ్చు.
- మీకు ఆనియన్స్ ఇష్టమైతే సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు తాలింపులో వేసుకోవచ్చు. అన్నం తింటున్నప్పుడు అవి పంటికి తగులుతూ భలే టేస్టీగా ఉంటాయి.
- ఈ గోంగూర అన్నం పచ్చి ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పెరుగు చట్నీతో సర్వ్ చేస్తే అద్దిరిపోతుంది.
- నచ్చితే తప్పుకుండా ట్రై చేయండి
