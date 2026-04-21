సమ్మర్లో నోటికి రుచినిచ్చే "గోంగూర పులుసు" - పిల్లలూ భలే ఇష్టంగా తింటారు!
గోంగూరతో పప్పు, పచ్చడి రొటీన్ - శనగపప్పుతో ఇలా 'పులుసు' చేయండి! - టేస్ట్ అదుర్స్!
Published : April 21, 2026 at 3:32 PM IST
Gongura Pulusu Recipe in Telugu : ఎండాకాలం చాలా మంది భోజనంలోకి పులుసు కూరలను ఇష్టపడుతుంటారు. పుల్ల పుల్లగా, చారులా ఉండే వాటితోనే నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువగా తినాలనిపిస్తుంది. ఈ క్రమంలోనే ఎక్కువ మంది పచ్చి పులుసు, సాంబార్, పప్పుచారు, రసం, మజ్జిగ చారు వంటివి తయారు చేసుకుంటుంటారు. అలాగని ఎప్పుడూ అవే తినాలన్నా బోరింగ్గా అనిపిస్తుంది. అందుకే, మీకోసం నయా ఫ్లేవర్తో అద్దిరిపోయే ఒక రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే కమ్మని "గోంగూర పులుసు".
నార్మల్గా గోంగూరతో ఎక్కువ మంది పచ్చడి, పప్పు వంటివి తయారు చేసుకుంటుంటారు. అయితే, ఈసారి వాటికి బదులుగా ఇలా పులుసు కర్రీ ట్రై చేయండి. చింతపండు లేకుండానే చేసుకునే ఈ రెసిపీ టేస్ట్ పచ్చడి కంటే కూడా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. వేడి వేడి అన్నంలో తింటుంటే ఇంకా సూపర్గా ఉంటుంది. అలాగే, దీని తయారీకి ఎక్కువ సమయం కూడా పట్టదు. బిగినర్స్ కూడా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ గోంగూర పులుసును ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- గోంగూర ఆకుల తరుగు - రెండు కప్పులు
- శనగపప్పు - పావు కప్పు
- చిన్న ఉల్లిపాయలు - పది
- పచ్చిమిర్చి - ఐదారు
- పసుపు - పావు చెంచా
- నూనె - మూడు టేబుల్స్పూన్లు
- జీలకర్ర - ఒక చెంచా
- ఆవాలు - ఒక చెంచా
- ఎండుమిర్చి - నాలుగైదు
- కారం - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- ఉప్పు - టేస్ట్కు సరిపడా
తయారీ విధానం :
- నయా ఫ్లేవర్తో నోరూరించే ఈ కర్రీ తయారీ కోసం ముందుగా ఒక చిన్న బౌల్లో శనగపప్పును తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై అందులో పప్పు మునిగేలా కొన్ని నీళ్లు పోసి అరగంట పాటు నానబెట్టాలి.
- శనగపప్పు నానేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన తాజా గోంగూరను తీసుకుని కాడల నుంచి ఆకులను తుంచుకుని, కట్ చేసి ఒక గిన్నెలో వేసుకోవాలి.
- తర్వాత గిన్నెలో ఉన్న గోంగూర ఆకుల తరుగును ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి వాటర్ తొలగిపోయాలా జల్లిగిన్నెలో వేసి కాసేపు పక్కనుంచాలి.
- అలాగే, పచ్చిమిర్చీలను ముక్కలుగా, చిన్న ఉల్లిపాయలను పొట్టు తీసేసి చివర్లు కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలో శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న గోంగూర ఆకుల తరుగు, ఉల్లిపాయలు, అరగంటసేపు నానబెట్టుకున్న శనగపప్పును వాటర్ వడకట్టి వేసుకోవాలి.
- అలాగే, పచ్చిమిర్చీలను కూడా వేసుకుని అవన్నీ మునిగేలా నీళ్లు పోసి స్టవ్ మీద ఉంచి ఉడికించుకోవాలి.
- గోంగూర, శనగపప్పు మంచిగా ఉడికాయనుకున్నాక అందులో రుచికి తగినంత ఉప్పు, పసుపు, టేస్ట్కు సరిపడా కారం వేసుకుని ఒకసారి అంతా కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి. తర్వాత స్టవ్ను సిమ్లో ఉంచి కాసేపు ఉడకనివ్వాలి.
- ఆలోపు తాలింపు కోసం స్టవ్ మరో బర్నర్ మీద చిన్న కడాయిలో నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ఆవాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి తుంపలు వేసుకుని పోపును మంచిగా వేయించాలి.
- అనంతరం ఆ తాలింపును స్టవ్ మీద ఉడుకుతున్న గోంగూర-శనగపప్పు మిశ్రమంలో వేసి అంతా బాగా కలిసేలా కలపాలి. ఆపై కాసేపు ఉడకనివ్వాలి.
- గోంగూర మిశ్రమం మంచిగా ఉడికి, చిక్కగా అవుతున్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దింపేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, పుల్ల పుల్లగా నోరూరించే కమ్మని "గోంగూర పులుసు" మీ ముందు ఉంటుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ గోంగూరతో ఎప్పుడూ చేసుకునే పచ్చడి, పప్పు వంటివి కాకుండా ఓసారి ఇలా పులుసు చేయండి. సమ్మర్లో కమ్మగా ఉండే దీనితో ఇంటిల్లిపాదీ నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువే లాగిస్తారు.
