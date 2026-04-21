సమ్మర్​లో నోటికి రుచినిచ్చే "గోంగూర పులుసు" - పిల్లలూ భలే ఇష్టంగా తింటారు!

గోంగూరతో పప్పు, పచ్చడి రొటీన్ - శనగపప్పుతో ఇలా 'పులుసు' చేయండి! - టేస్ట్ అదుర్స్!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 21, 2026 at 3:32 PM IST

Gongura Pulusu Recipe in Telugu : ఎండాకాలం చాలా మంది భోజనంలోకి పులుసు కూరలను ఇష్టపడుతుంటారు. పుల్ల పుల్లగా, చారులా ఉండే వాటితోనే నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువగా తినాలనిపిస్తుంది. ఈ క్రమంలోనే ఎక్కువ మంది పచ్చి పులుసు, సాంబార్, పప్పుచారు, రసం, మజ్జిగ చారు వంటివి తయారు చేసుకుంటుంటారు. అలాగని ఎప్పుడూ అవే తినాలన్నా బోరింగ్​గా అనిపిస్తుంది. అందుకే, మీకోసం నయా ఫ్లేవర్​తో అద్దిరిపోయే ఒక రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే కమ్మని "గోంగూర పులుసు".

నార్మల్​గా గోంగూరతో ఎక్కువ మంది పచ్చడి, పప్పు వంటివి తయారు చేసుకుంటుంటారు. అయితే, ఈసారి వాటికి బదులుగా ఇలా పులుసు కర్రీ ట్రై చేయండి. చింతపండు లేకుండానే చేసుకునే ఈ రెసిపీ టేస్ట్ పచ్చడి కంటే కూడా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. వేడి వేడి అన్నంలో తింటుంటే ఇంకా సూపర్​గా ఉంటుంది. అలాగే, దీని తయారీకి ఎక్కువ సమయం కూడా పట్టదు. బిగినర్స్ కూడా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ గోంగూర పులుసును ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

గోంగూర (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • గోంగూర ఆకుల తరుగు - రెండు కప్పులు
  • శనగపప్పు - పావు కప్పు
  • చిన్న ఉల్లిపాయలు - పది
  • పచ్చిమిర్చి - ఐదారు
  • పసుపు - పావు చెంచా
  • నూనె - మూడు టేబుల్​స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - ఒక చెంచా
  • ఆవాలు - ఒక చెంచా
  • ఎండుమిర్చి - నాలుగైదు
  • కారం - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఉప్పు - టేస్ట్​కు సరిపడా

శనగపప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • నయా ఫ్లేవర్​తో నోరూరించే ఈ కర్రీ తయారీ కోసం ముందుగా ఒక చిన్న బౌల్​లో శనగపప్పును తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై అందులో పప్పు మునిగేలా కొన్ని నీళ్లు పోసి అరగంట పాటు నానబెట్టాలి.
  • శనగపప్పు నానేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన తాజా గోంగూరను తీసుకుని కాడల నుంచి ఆకులను తుంచుకుని, కట్ చేసి ఒక గిన్నెలో వేసుకోవాలి.
  • తర్వాత గిన్నెలో ఉన్న గోంగూర ఆకుల తరుగును ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి వాటర్ తొలగిపోయాలా జల్లిగిన్నెలో వేసి కాసేపు పక్కనుంచాలి.
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • అలాగే, పచ్చిమిర్చీలను ముక్కలుగా, చిన్న ఉల్లిపాయలను పొట్టు తీసేసి చివర్లు కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలో శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న గోంగూర ఆకుల తరుగు, ఉల్లిపాయలు, అరగంటసేపు నానబెట్టుకున్న శనగపప్పును వాటర్ వడకట్టి వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, పచ్చిమిర్చీలను కూడా వేసుకుని అవన్నీ మునిగేలా నీళ్లు పోసి స్టవ్ మీద ఉంచి ఉడికించుకోవాలి.
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • గోంగూర, శనగపప్పు మంచిగా ఉడికాయనుకున్నాక అందులో రుచికి తగినంత ఉప్పు, పసుపు, టేస్ట్​కు సరిపడా కారం వేసుకుని ఒకసారి అంతా కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి. తర్వాత స్టవ్​ను సిమ్​లో ఉంచి కాసేపు ఉడకనివ్వాలి.
  • ఆలోపు తాలింపు కోసం స్టవ్ మరో బర్నర్ మీద చిన్న కడాయిలో నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ఆవాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి తుంపలు వేసుకుని పోపును మంచిగా వేయించాలి.
పోపు దినుసులు (Getty Images)
  • అనంతరం ఆ తాలింపును స్టవ్ మీద ఉడుకుతున్న గోంగూర-శనగపప్పు మిశ్రమంలో వేసి అంతా బాగా కలిసేలా కలపాలి. ఆపై కాసేపు ఉడకనివ్వాలి.
  • గోంగూర మిశ్రమం మంచిగా ఉడికి, చిక్కగా అవుతున్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దింపేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, పుల్ల పుల్లగా నోరూరించే కమ్మని "గోంగూర పులుసు" మీ ముందు ఉంటుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ గోంగూరతో ఎప్పుడూ చేసుకునే పచ్చడి, పప్పు వంటివి కాకుండా ఓసారి ఇలా పులుసు చేయండి. సమ్మర్​లో కమ్మగా ఉండే దీనితో ఇంటిల్లిపాదీ నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువే లాగిస్తారు.

