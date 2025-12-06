ETV Bharat / offbeat

నోటికి కమ్మగా ఉండే "గోంగూర పులిహోర" - ఇలా ప్రిపేర్ చేస్తే నెవ్వర్ బిఫోర్ టేస్ట్!

నోరూరించే పులిహోర రెసిపీ - ఇంట్లో ఓసారి ఈ పద్ధతిలో ట్రై చేసి చూడండి!

Gongura Pulihora
Gongura Pulihora (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 6, 2025 at 5:12 PM IST

2 Min Read
Gongura Pulihora Recipe in Telugu : పులిహోర పేరు చెప్పగానే చాలా మందికి నోరూరుతుంది. దీనిని చింతపండు, నిమ్మకాయతో ఎక్కువగా చేస్తారు. అలా కాకుండా ఈసారి గోంగూర పులిహోర​ ట్రై చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. కేవలం నిమిషాల్లోనే ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాక దేవుడికి నైవేద్యంగాను పెట్టొచ్చు. మరి ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Gongura Pulihora
గోంగూర (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బియ్యం - ఒకటిన్నర కప్పు
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • ఆయిల్ - సరిపడా
  • మెంతులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఆవాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 14
  • ఇంగువ - 2 చిటికెడ్లు
  • ఎర్ర గోంగూర ఆకులు - 100 గ్రాములు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • చింతపండు - 30 గ్రాములు
  • పల్లీలు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • శనగపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • మినపప్పు - 1 టీ స్పూన్
Gongura Pulihora
ఆవాలు, జీలకర్ర, పసుపు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్​లో ఒకటిన్నర కప్పుల బియ్యం, రెండుప్పావు కప్పుల నీళ్లు, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, అర టీ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మూడు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉడికించాలి.
  • మరోవైపు ఇంకో గిన్నెలో 30 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి.
Gongura Pulihora
చింతపండు (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఒక టీ స్పూన్ ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ మెంతులు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఇందులోనే 12 ఎండుమిర్చి, రెండు చిటికెడ్ల ఇంగువ వేసి వేయించాలి. ఈ మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్​లో వేసి మెత్తగా పొడి చేసుకోవాలి.
  • ఇదే కడాయిలో ముప్పావు కప్పు నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత 100 గ్రాముల ఎర్ర గోంగూర ఆకులు, ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసి దోరగా వేగనివ్వాలి.
  • ఇప్పుడు పావు కప్పు చింతపండు గుజ్జు వేసి ఆయిల్ పైకి తేలేంత వరకు మిక్స్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఇందులోనే గ్రైండ్ చేసుకున్న ఎండుమిర్చి మెంతుల పొడి వేసి కలపాలి.
  • ఈ క్రమంలోనే గోంగూర మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్​లో వేసి పేస్ట్​లా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పొడిపొడిగా వండిన అన్నంలో మిక్సీ పట్టిన గోంగూర పేస్ట్​ యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి.
Gongura Pulihora
బియ్యం (Getty Images)
  • అదేవిధంగా తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత మూడు టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు వేసి వేయించాలి. అలాగే ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు, ఒక టీ స్పూన్ మినపప్పు వేసి దోరగా వేగనివ్వాలి. ఇందులో రెండు ఎండుమిర్చి, కొద్దిగా కరివేపాకు, రెండు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
Gongura Pulihora
కరివేపాకు (Getty Images)
  • ఈ తాలింపును రెడీ చేసుకున్న అన్నంలో వేసి కలపాలి.
  • అంతే కమ్మని గోంగూర పులిహోర మీ ముందుంటుంది!

