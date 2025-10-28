ETV Bharat / offbeat

గుంటూరు "గోంగూర పులావ్" - కర్రీ లేనపుడు పుల్లగా, కమ్మగా ఉంటుంది!

గోంగూర పులావ్ - ఇలా ఓ సారి ట్రై చేయండి!

gongura_pulav
gongura_pulav (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 28, 2025 at 12:33 PM IST

2 Min Read
Gongura pulav : 'గోంగూర' పేరు వినగానే నోరూరిపోతుంది. గోంగూర పచ్చడి, కర్రీ ఎంతో బాగుంటాయి. అలాంటి గుంటూరు గోంగూరతో ఓ సారి ఇలా పులావ్ ట్రై చేసి చూడండి. ఎంతో కమ్మగా ఉంటుంది. లంచ్​ బాక్సుల్లోకి ఏదైనా కర్రీ చేయనపుడు ఇలాంటి రెసిపీ ట్రై చేసి చూడండి.

"స్వీట్ కాదు హాట్ బిస్కెట్" - పిల్లలు స్నాక్స్ అడిగితే కొత్తగా ఇలా చేసివ్వండి!

gongura_pulav
gongura_pulav (ETV Bharat)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • గోంగూర - 2 కట్టలు
  • బియ్యం - 1 గ్లాసు
  • నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • బిర్యానీ ఆకులు - 2
  • జాపత్రి - కొద్దిగా
  • రాతి పువ్వు - చిటికెడు
  • దాల్చిన చెక్క - చిన్న ముక్క 1
  • యాలకులు - 3
  • లవంగాలు - 4
gongura_pulav
gongura_pulav (Getty images)
  • షాజీరా - 1 స్పూన్
  • జీడిపప్పు - 10
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • అల్లం వెల్లుల్లి - 1 స్పూన్
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • టమోటా - 2 చిన్నవి
  • పసుపు - పావు స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ధనియాల పొడి - 1 స్పూన్
  • పుదీనా - కొద్దిగా
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
gongura_pulav
gongura_pulav (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా బియ్యం రెండు, మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత నిండా నీళ్లు పోసి నానబెట్టుకోవాలి. ఇపుడు స్టవ్ పై కుక్కర్​ పెట్టుకుని నూనె వేసుకుని వేడయ్యాక ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుని వేయించాలి.
gongura_pulav
gongura_pulav (Getty images)
  • ఉల్లిపాయలు గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్​లోకి మారిన తర్వాత 2 బిర్యానీ ఆకులు, అనాస, జాపత్రి, రాతి పువ్వు, దాల్చిన చెక్క, యాలకులు, లవంగాలు, షాజీరా, జీడిపప్పు వేసుకుని వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత పచ్చిమిర్చి, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసుకుని కలపాలి. ఇదే టైంలో కరివేపాకు, టమోటా ముక్కలు కూడా వేసుకుని మెత్తబడే వరకు వేయించాలి. ఆ తర్వాత పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని కలపాలి.
gongura_pulav
gongura_pulav (Getty images)
  • ఆ తర్వాత ధనియాల పొడి కూడా వేసుకుని గోంగూర ఆకు వేసుకోవాలి.ఐదు నిమిషాల్లో గోంగూర మెత్తబడిపోతుంది. ఇపుడు నానబెట్టుకున్న బియ్యం కూడా వేసుకుని ఫ్రై చేసిన తర్వాత 1.5గ్లాసు నీళ్లు పోసుకోవాలి.
  • గిన్నెలో, కుక్కుర్​లో నీళ్లలో తేడా ఉంటుంది. కుక్కర్​లో నీళ్లు తక్కువగా పడతాయి. గిన్నెలో వంట చేస్తున్నట్లయితే గ్లాసు బియ్యానికి డబుల్ నీళ్లు తీసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత బాగా కలిపి పుదీనా, కొత్తిమీర కూడా వేసుకుని ఉప్పు రుచి చూసుకుని కావాలనుకుంటే యాడ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కుక్కర్​ మూత పెట్టి మీడియం ప్లేమ్​లో 2 విజిల్స్ ఇస్తే చాలు. జర్ పోయాక మూత తీసుకుని చూస్తే ఘుమఘుమలాడే గోంగూర పులావ్ అద్భుతంగా ఉంటుంది.

