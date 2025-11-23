అల్టిమేట్ రుచితో "గోంగూర పులావ్" - ఇంటిల్లిపాదీ కడుపునిండా తినేస్తారు!
- ఘుమఘుమలాడే ఆంధ్ర స్టైల్ రెసిపీ - కుక్కర్లో అప్పటికప్పుడు చేసుకోండిలా!
Published : November 23, 2025 at 1:54 PM IST
Gongura Pulao in Andhra Style : రోజూ వైట్ రైస్లోకి పప్పు, కూర, పచ్చడి, పెరుగు, రసం వంటివి తినీతినీ బోర్ కొట్టేసిందా? కాస్త వెరైటీగా ఏదైనా స్పెషల్ రెసిపీ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా? అలాంటి వారికోసమే ఒక అద్భుతమైన రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే ఆంధ్ర స్టైల్ "గోంగూర పులావ్".
మంచి ఫ్లేవర్తో ఘుమఘుమలాడే దీన్ని ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. ఎప్పుడూ చికెన్, మటన్, గుడ్డు వంటివే కాకుండా ఓసారి ఇలా గోంగూరతో ట్రై చేయండి. అద్భుతమైన రుచితో నోరూరిస్తుంది. పైగా, దీని తయారీకి ఎక్కువ సమయం పట్టదు. అప్పటికప్పుడు కుక్కర్లో సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, అల్టిమేట్ టేస్ట్తో నోరూరించే ఈ గోంగూర పులావ్ను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బాస్మతి బియ్యం - ఒక కప్పు
- గోంగూర తరుగు - ఒకటిన్నర కప్పులు
- కొత్తిమీర తరుగు - పావు కప్పు
- పుదీనా ఆకులు - పావు కప్పు
- నూనె - పావు కప్పు
- లవంగాలు - నాలుగైదు
- యాలకులు - రెండు
- దాల్చినచెక్క - చిన్న ముక్క
- అనాసపువ్వు - ఒకటి
- బిర్యానీ ఆకులు - రెండు
- జీలకర్ర - ఒక చెంచా
- మిరియాలు - అర చెంచా
- పచ్చిమిర్చి - నాలుగైదు
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు - ఒక టేబుల్స్పూన్
- ఉల్లిపాయ - ఒకటి
- టమాటా - ఒకటి
- పసుపు - పావుచెంచా
- కారం - ఒక చెంచా
- ధనియాల పొడి - ఒక చెంచా
- గరంమసాలా - ఒక చెంచా
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- జీడిపప్పు పలుకులు - కొన్ని
చలికాలం చవులూరించే "ఉసిరికాయ రసం" - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ అంటారు ఆహా!
తయారీ విధానం :
- ఘుమఘుమలాడే గోంగూర పులావ్ తయారీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో బాస్మతి బియ్యాన్ని తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి తగినన్ని నీళ్లు పోసి అరగంటపాటు నానబెట్టాలి.
- బియ్యం నానేలోపు రెసిపీలోకి అవసమైన పరిమాణంలో గోంగూర తరుగు, కొత్తిమీర తరుగు, పుదీనా ఆకులను సిద్ధం చేసుకోవాలి.
- అలాగే, టమాటా, ఉల్లిపాయను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా, పచ్చిమిర్చీలను చీలికలుగా కట్ చేసుకొని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కుక్కర్ పెట్టి నూనె వేసుకోవాలి. అది వేడయ్యాక లవంగాలు, యాలకులు, దాల్చినచెక్క, అనాసపువ్వు, బిర్యానీఆకులు, జీలకర్ర, మిరియాలు, జీడిపప్పు పలుకులు ఇలా ఒక్కొక్కటిగా వేసి వేయించుకోవాలి.
- అవి లైట్గా వేగాక నిలువుగా కట్ చేసిన పచ్చిమిర్చి చీలికలు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి అవి మంచి గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ ఎర్రగా వేగిన తర్వాత టమాటా తరుగు, పసుపు, కారం, ధనియాలపొడి, గరంమసాలా, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి కలుపుకోవాలి.
- ఆపై మీడియం ఫ్లేమ్లో టమాటా ముక్కలు మగ్గే వరకు కాసేపు కుక్ చేసుకోవాలి.
- టమాటా ముక్కలు మగ్గుతున్నప్పుడు అందులో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న గోంగూర తరుగు, కొత్తిమీర తరుగు, పుదీనా ఆకులు వేసి వాటిలోని పచ్చివాసన పోయి అవి కాస్త సాఫ్ట్గా మగ్గే వరకు కొద్దిసేపు కలుపుతూ వేయించాలి.
- అనంతరం ఆ మిశ్రమంలో అరగంట నానిన బాస్మతి రైస్ను వాటర్ వడకట్టి వేసుకోవాలి.
- తర్వాత రైస్తో పాటు ఆ మిశ్రమాన్ని ఒకట్రెండు నిమిషాలు లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించాలి.
- ఆపై అందులో బియ్యం తీసుకున్న కప్పుతో ఒకటిన్నర కప్పుల నీళ్లు పోసి కలిపి మూతపెట్టి రెండు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి
- ఆ విధంగా ఉడికించుకున్నాక కుక్కర్లోని ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి ఒకసారి కలిపి సర్వ్ చేసుకోండి.
- అంతే, అల్టిమేట్ టేస్ట్తో మతి పోగొట్టే ఆంధ్ర స్టైల్ "గోంగూర పులావ్" అప్పటికప్పుడు కుక్కర్లో రెడీ అవుతుంది!
ఫిష్ ప్రియులకోసం - అద్దిరిపోయే "నెల్లూరు చేపల పులుసు"!
బియ్యప్పిండితో అద్దిరిపోయే "వడలు" - ఇడ్లీ, దోశను మించిన రుచి!