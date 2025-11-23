ETV Bharat / offbeat

అల్టిమేట్ రుచితో "గోంగూర పులావ్" - ఇంటిల్లిపాదీ కడుపునిండా తినేస్తారు!

- ఘుమఘుమలాడే ఆంధ్ర స్టైల్ రెసిపీ - కుక్కర్​లో అప్పటికప్పుడు చేసుకోండిలా!

Gongura Pulao in Andhra Style
Gongura Pulao in Andhra Style (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 23, 2025 at 1:54 PM IST

3 Min Read
Gongura Pulao in Andhra Style : రోజూ వైట్ రైస్​లోకి పప్పు, కూర, పచ్చడి, పెరుగు, రసం వంటివి తినీతినీ బోర్​ కొట్టేసిందా? కాస్త వెరైటీగా ఏదైనా స్పెషల్ రెసిపీ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా? అలాంటి వారికోసమే ఒక అద్భుతమైన రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే ఆంధ్ర స్టైల్ "గోంగూర పులావ్".

మంచి ఫ్లేవర్​తో ఘుమఘుమలాడే దీన్ని ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. ఎప్పుడూ చికెన్, మటన్, గుడ్డు వంటివే కాకుండా ఓసారి ఇలా గోంగూరతో ట్రై చేయండి. అద్భుతమైన రుచితో నోరూరిస్తుంది. పైగా, దీని తయారీకి ఎక్కువ సమయం పట్టదు. అప్పటికప్పుడు కుక్కర్​లో సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, అల్టిమేట్ టేస్ట్​తో నోరూరించే ఈ గోంగూర పులావ్​ను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Gongura Pulao
Gongura Pulao (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బాస్మతి బియ్యం - ఒక కప్పు
  • గోంగూర తరుగు - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • కొత్తిమీర తరుగు - పావు కప్పు
  • పుదీనా ఆకులు - పావు కప్పు
  • నూనె - పావు కప్పు
  • లవంగాలు - నాలుగైదు
  • యాలకులు - రెండు
  • దాల్చినచెక్క - చిన్న ముక్క
  • అనాసపువ్వు - ఒకటి
  • బిర్యానీ ఆకులు - రెండు
  • జీలకర్ర - ఒక చెంచా
  • మిరియాలు - అర చెంచా
  • పచ్చిమిర్చి - నాలుగైదు
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు - ఒక టేబుల్​స్పూన్
  • ఉల్లిపాయ - ఒకటి
  • టమాటా - ఒకటి
  • పసుపు - పావుచెంచా
  • కారం - ఒక చెంచా
  • ధనియాల పొడి - ఒక చెంచా
  • గరంమసాలా - ఒక చెంచా
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • జీడిపప్పు పలుకులు - కొన్ని

Gongura Pulao
Gongura Pulao (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఘుమఘుమలాడే గోంగూర పులావ్ తయారీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో బాస్మతి బియ్యాన్ని తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి తగినన్ని నీళ్లు పోసి అరగంటపాటు నానబెట్టాలి.
  • బియ్యం నానేలోపు రెసిపీలోకి అవసమైన పరిమాణంలో గోంగూర తరుగు, కొత్తిమీర తరుగు, పుదీనా ఆకులను సిద్ధం చేసుకోవాలి.
  • అలాగే, టమాటా, ఉల్లిపాయను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా, పచ్చిమిర్చీలను చీలికలుగా కట్ చేసుకొని పక్కనుంచాలి.
Gongura Pulao
Gongura Pulao (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కుక్కర్ పెట్టి నూనె వేసుకోవాలి. అది వేడయ్యాక లవంగాలు, యాలకులు, దాల్చినచెక్క, అనాసపువ్వు, బిర్యానీఆకులు, జీలకర్ర, మిరియాలు, జీడిపప్పు పలుకులు ఇలా ఒక్కొక్కటిగా వేసి వేయించుకోవాలి.
  • అవి లైట్​గా వేగాక నిలువుగా కట్ చేసిన పచ్చిమిర్చి చీలికలు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి అవి మంచి గోల్డెన్ కలర్​లోకి వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
Gongura Pulao in Andhra Style
Gongura Pulao (Getty Images)
  • ఆనియన్స్ ఎర్రగా వేగిన తర్వాత టమాటా తరుగు, పసుపు, కారం, ధనియాలపొడి, గరంమసాలా, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి కలుపుకోవాలి.
  • ఆపై మీడియం ఫ్లేమ్​లో టమాటా ముక్కలు మగ్గే వరకు కాసేపు కుక్ చేసుకోవాలి.
  • టమాటా ముక్కలు మగ్గుతున్నప్పుడు అందులో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న గోంగూర తరుగు, కొత్తిమీర తరుగు, పుదీనా ఆకులు వేసి వాటిలోని పచ్చివాసన పోయి అవి కాస్త సాఫ్ట్​గా మగ్గే వరకు కొద్దిసేపు కలుపుతూ వేయించాలి.
Gongura Pulao
Gongura Pulao (Getty Images)
  • అనంతరం ఆ మిశ్రమంలో అరగంట నానిన బాస్మతి రైస్​ను వాటర్ వడకట్టి వేసుకోవాలి.
  • తర్వాత రైస్​తో పాటు ఆ మిశ్రమాన్ని ఒకట్రెండు నిమిషాలు లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో వేయించాలి.
  • ఆపై అందులో బియ్యం తీసుకున్న కప్పుతో ఒకటిన్నర కప్పుల నీళ్లు పోసి కలిపి మూతపెట్టి రెండు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి
  • ఆ విధంగా ఉడికించుకున్నాక కుక్కర్​లోని ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి ఒకసారి కలిపి సర్వ్ చేసుకోండి.
  • అంతే, అల్టిమేట్ టేస్ట్​తో మతి పోగొట్టే ఆంధ్ర స్టైల్ "గోంగూర పులావ్" అప్పటికప్పుడు కుక్కర్​లో రెడీ అవుతుంది!
Gongura Pulao
Gongura Pulao (Getty Images)

