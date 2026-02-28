ETV Bharat / offbeat

సండే స్పెషల్​: పుల్లగా, కారంగా "గోంగూర రొయ్యల కూర" - టేస్ట్​ అద్దిరిపోతుంది!

-రొయ్యలను ఎప్పుడూ ఒకటే పద్ధతిలో చేస్తున్నారా? - ఇలా గోంగూర వేసి చేయండి!

Gongura Prawns Curry
Gongura Prawns Curry (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 28, 2026 at 5:23 PM IST

3 Min Read
Gongura Prawns Curry: సీ ఫుడ్స్​లో ఫిష్​ తర్వాత చాలా మంది ఇష్టంగా తినే వాటిలో ప్రాన్స్​ ఒకటి. పచ్చి రొయ్యలతో చేసే రెసిపీలు టేస్టీగా ఉంటాయి. అయితే ఎన్నో వెరైటీలు ఉన్నా చాలా మంది ప్రాన్స్​ను రెగ్యులర్​ పద్ధతిలో ప్రిపేర్​ చేసుకుని తింటుంటారు. కారణం టేస్ట్​ గురించి ఆలోచిస్తుంటారు. అయితే మీకోసం అద్దిరిపోయే రెసిపీ ఒకటి తీసుకొచ్చాం. అదే గోంగూర రొయ్యల కూర. ఆంధ్ర స్టైల్లో పుల్లగా, కారంగా ఉండే ఈ రెసిపీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి లేట్​ చేయకుండా ఈ కర్రీ ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • పచ్చి రొయ్యలు - పావు కిలో
  • నూనె - తగినంత
  • లవంగాలు - 3
  • దాల్చిన చెక్క - చిన్న ముక్క
  • యాలకులు - 3
  • బిర్యానీ ఆకు - 1
  • జీలకర్ర - పావు టీస్పూన్​
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ - 1 టీస్పూన్​
  • టమాటా - 1
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
  • కారం - తగినంత
  • జీలకర్ర పొడి - అర టీస్పూన్
  • ధనియాల పొడి - 1 టీస్పూన్​
  • గోంగూర ఆకులు - పావు కిలో
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా

  • ముందుగా పచ్చి రొయ్యలను శుభ్రంగా కడిగి జల్లి గిన్నెలోకి తీసుకుని కొద్దిసేపు పక్కన ఉంచాలి. ఈలోపు ఉల్లిపాయలు, టమాటాలు, పచ్చిమిర్చిలను సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా గోంగూర ఆకులను కడిగి శుభ్రం చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి వెడల్పాటి పాన్​ పెట్టి 1 టేబుల్​స్పూన్​ నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో కడిగిన పచ్చి రొయ్యలు, చిటికెడు పసుపు, అర టీస్పూన్​ ఉప్పు వేసి కలిపి వేయించుకోవాలి.
  • రొయ్యల్లోని నీరు ఇంకి అవి చక్కగా ఫ్రై అయ్యాక తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. అదే పాన్​లోకి 7 టేబుల్​స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • నూనె కాగినాక దాల్చినచెక్క, లవంగాలు, యాలకులు, బిర్యానీ ఆకు, జీలకర్ర వేసి వేయించాలి.
  • మసాలా దినుసులు వేగినాక కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసి వేయించాలి. అనంతరం అందులోకి సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి కలర్​ మారే వరకు ఫ్రై చేయాలి.
  • ఆనియన్స్​ లైట్​గా కలర్​ మారాకా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ వేసి పచ్చి వాసన పోయేవరకు వేయించాలి.
  • అనంతరం టమాటా ముక్కలు వేసి మెత్తగా ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత పసుపు, కారం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, 4 టేబుల్​స్పూన్ల నీళ్లు పోసి ఫ్రై చేయాలి.
  • మసాలాలు మగ్గి నూనె పైకి తేలినాక కడిగిన గోంగూర ఆకులు వేసి కలిపి మెత్తగా ఉడికించాలి.
  • గోంగూర ఆకులు మంచిగా మగ్గి నూనె పైకి తేలినాక వేయించిన రొయ్యలు వేసి ఓ 5 నిమిషాల పాటు కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • కాసేపు మగ్గించిన తర్వాత అర కప్పు వేడి నీటిని పోసి కలిపి మూత పెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి.
  • సుమారు పావుగంట సేపు ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత మూత తీసి చూస్తే రొయ్యలు మంచిగా మగ్గి నూనె పైకి తేలుతుంది.
  • ఈ సమయంలో గరం మసాలా, కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే గోంగూర రొయ్యల కర్రీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.

