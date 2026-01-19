కమ్మని "గోంగూర పండుమిర్చి" రోటి పచ్చడి - సువాసనకే మౌత్ వాటరింగ్ అయిపోద్ది!
- చాలా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు - ఈ సూపర్ టేస్ట్ చట్నీని అందరూ ఆస్వాదిస్తారు
Published : January 19, 2026 at 10:07 AM IST
Gongura Pandu Mirchi pachadi : పండు మిర్చి పచ్చడిని అమితంగా ఇష్టపడేవారు ఎంతో మంది ఉంటారు. ఇక గోంగూర గురించి చెప్పాల్సిన పనేలేదు. ఈ ఆంధ్రామాతను ఆరగించని తెలుగువారు ఉండరంటే అతిశయోక్తి కాదు. ఈ రెండింటినీ కలిపి "అంతకు మించి" అనే పచ్చడిని ఇప్పుడు ప్రిపేర్ చేద్దాం. మరి, దీన్ని ఎలా తయారు చేయాలి? కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అందులో ఉండే పోషకాలేంటి? అన్నది ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
గోంగూరలోని పోషకాలు ఇవే :
- విటమిన్ A : కంటి చూపును మెరుగుపరుస్తుంది
- విటమిన్ C : రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది
- విటమిన్ B : జీవక్రియకు సహాయపడుతుంది
- విటమిన్ B9 (ఫోలిక్ యాసిడ్): గర్భిణులకు చాలా అవసరం
ఖనిజాలు :
- ఐరన్ : రక్తహీనతను నివారిస్తుంది
- కాల్షియం : ఎముకలను బలంగా చేస్తుంది
- పొటాషియం : రక్తపోటును నియంత్రిస్తుంది
- మెగ్నీషియం : నాడీ వ్యవస్థ పనితీరును మెరుగుపరుస్తుంది
- ఫైబర్ : జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది
- యాంటీఆక్సిడెంట్లు : శరీరంలోని ఫ్రీ రాడికల్స్ను తొలగిస్తాయి
పండు మిర్చీలో ఉండే పోషకాలు :
- విటమిన్ C : రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది
- విటమిన్ A : కంటి చూపును మెరుగుపరుస్తుంది
- విటమిన్ B6: మెదడు పనితీరుకు సహాయపడుతుంది
- ఖనిజాలు :
- పొటాషియం : రక్తపోటును నియంత్రిస్తుంది
- ఇనుము : రక్తహీనతను నివారిస్తుంది
- క్యాప్సైసిన్: నొప్పిని తగ్గిస్తుంది, జీవక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది
- ఫైబర్: జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది.
- యాంటీఆక్సిడెంట్లు: శరీరంలోని ఫ్రీ రాడికల్స్ను తొలగిస్తాయి
గోంగూర - పండు మిర్చి పచ్చడి ఇలా చేద్దాం :
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- గోంగూర - 2 పెద్ద కట్టలు
- పండు మిరప కాయలు - 1/4 కేజీ
పోపు కోసం :
- ఆయిల్ - 4 స్పూన్లు
- మినప్పప్పు - 1/2 స్పూన్
- సెనగపప్పు - 1/2 స్పూన్
- నువ్వు పప్పు - 1/2 స్పూన్
- జీలకర్ర - కాస్త
- మెంతులు - చాలా తక్కువగా
- ధనియాలు - 1/4 స్పూన్
- ఆవాలు - 1/4 స్పూన్
- ఇంగువ - చిటికెడు
- ఉప్పు - తగినంత
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టౌపైన గిన్నె పెట్టి అందులో 2 స్పూన్ల్ ఆయిల్ వేయండి
- వేడెక్కిన తర్వాత పోపు కోసం తీసుకున్న ఐటమ్స్ అన్నీ అందులో వేసేయండి
- చక్కగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత వాటిని బయటకు తీసుకొని చల్లార్చుకోవాలి. ఆ తర్వాత మెత్తగా దంచుకోవాలి
- ఇప్పుడు గోంగూర ఆకులు కోసి, నీళ్ళలో శుభ్రంగా కడగాలి
- ఆ తర్వాత ఇంట్లో ఫ్యాన్ కింద ఆరబెట్టుకోవాలి. తడి లేకుండా పూర్తిగా పొడిగా మారేంత వరకూ ఉంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టౌపైన మూకుడు పెట్టుకొని 2 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేయాలి. అందులో గోంగూరను వేసుకొని చక్కగా వేయించుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత పండు మిరప కాయలను సైతం అందులో వేసి, కాస్త వేయించాలి.
- ఇప్పుడు వాటిని రోట్లో వేసుకొని చక్కగా దంచుకోవాలి. పొడి చేసుకున్న పోపుల పొడిని కూడా ఇందులో వేసుకొని చక్కగా నూరుకోవాలి.
- అంతేనండీ. ఎంతగానో నోరూరించే గోంగూర-పండు మిర్చి పచ్చడి సిద్ధమైపోతుంది.
- పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. దీని సువాసనకే నోట్లో నీళ్లు ఊరుతాయంటే నమ్మాల్సిందే.
- రెగ్యులర్ గోంగూర పచ్చడి కాకుండా, ఈ సారి ఇలా ప్రిపేర్ చేయండి.
