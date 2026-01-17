ETV Bharat / offbeat

నోరూరించే "గోంగూర నువ్వుల పచ్చడి" - టేస్ట్ అద్భుతం, 20 రోజులు నిల్వ!

గుంటూరు స్టైల్​లో అద్దిరిపోయే "గోంగూర పచ్చడి" - నువ్వులతో ఇలా చేస్తే కిర్రాక్ టేస్ట్!

Gongura Nuvvula Pachadi Recipe
Gongura Nuvvula Pachadi Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 17, 2026 at 1:01 PM IST

|

Updated : January 17, 2026 at 1:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Gongura Nuvvula Pachadi Recipe : ఆకుకూరల్లో తెలుగు వారికి పరిచయం అక్కర్లేని పేరు "గోంగూర". ఈ పేరు చెబితేనే చాలు చాలా మంది నోట్లో నీళ్లూరతాయి. పచ్చడి నుంచి పప్పు వరకు ఎలాంటి రెసిపీ చేసినా టేస్ట్​కు తిరుగుండదు. అయితే, మెజార్టీ పీపుల్ ఎక్కువగా గోంగూరతో పచ్చడిని చేసుకుంటుంటారు. ఈ పచ్చడిని ఎప్పుడూ చేసుకునే పద్ధతిలో కాకుండా ఈసారి కాస్త వెరైటీగా ట్రై చేయండి. అదే, గుంటూరు స్టైల్​లో కమ్మని "గోంగూర నువ్వుల పచ్చడి".

ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్​లో ఉంటుంది. వేడి వేడి అన్నంలో కాస్తంత నెయ్యి వేసుకుని తింటే ఆ రుచి ఇంకా అద్భుతం. ఒక్కసారి తిన్నారంటే ఎప్పుడూ ఇలానే చేసుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. పిల్లలూ ఈ పచ్చడితో నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువే లాగిస్తారు. అలాగే, దీని తయారీకి పెద్దగా టైమ్ కూడా తీసుకోదు. పైగా ఇది రెండు వారాలు నిల్వ ఉంటుంది! మరి, ఆలస్యం చేయకుండా నువ్వుల కాంబినేషన్​లో అద్దిరిపోయే ఈ గోంగూర పచ్చడిని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Gongura Nuvvula Pachadi Recipe
గోంగూర (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • అర కప్పు - నువ్వులు(100 గ్రాములు)
  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - మెంతులు
  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - ఆవాలు
  • ఒక టీస్పూన్ - ఇంగువ
  • రెండు టీ​స్పూన్లు - పసుపు
  • అర కేజీ - ఎర్ర గోంగూర ఆకులు
  • నలభై - ఎండు మిర్చి(రుచికి తగినన్ని)
  • పది - పచ్చిమిర్చి
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • కొద్దిగా - చింతపండు
  • నూనె - తగినంత

బీరకాయతో కర్రీ, పచ్చడి రొటీన్ - ఇలా "గారెలు" చేయండి! - కరకరలాడుతూ అద్దిరిపోతాయ్!

Gongura Nuvvula Pachadi Recipe
నువ్వులు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • నోరూరించే ఈ పచ్చడి తయారీ కోసం ముందుగా తాజా ఎర్ర గోంగూరను తీసుకుని ఆకులను తెంపి ఒక గిన్నెలో వేసుకోవాలి.
  • ఇక్కడ గోంగూర ఆకుల క్వాంటిటీ అనేది అర కిలో ఉండేలా చూసుకోవాలి. అలాగే, ముదిరిన గోంగూరను తీసుకోవాలి.
  • తర్వాత గోంగూరను శుభ్రంగా ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై వాటర్ లేకుండా వడకట్టి పొడి క్లాత్​పై పలుచగా పరచి తడి లేకుండా ఆరబెట్టుకోవాలి.
  • గోంగూర ఆరేలోపు స్టవ్ మీద కడాయిలో తెల్ల నువ్వులను వేసి సన్నని సెగ మీద చిటపటమనే వరకు దోరగా వేయించుకోవాలి. ఆపై వాటిని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని చల్లారనివ్వాలి.
Gongura Nuvvula Pachadi Recipe
మెంతులు (Getty Images)
  • అవి చల్లారేలోపు అదే మూకుడులో రెండు టేబుల్​స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ లైట్​గా హీట్ అయ్యాక మెంతులు వేసి సన్నని సెగ మీద వేయించాలి. అవి కాస్త వేగాక అందులోనే ఆవాలు వేసి మంచిగా వేయించుకోవాలి.
  • అవి రెండు వేగి మంచి సువాసన వస్తున్నప్పుడు అందులోనే మీరు తినే కారాన్ని బట్టి 35 నుంచి 40 వరకు కారం గల ఎండుమిరపకాయలను వేసి బాగా వేయించాలి.
  • ఎండుమిర్చి వేగాక చివర్లో ఇంగువ వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఆ మిశ్రమాన్ని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని చల్లార్చుకోవాలి.
  • ఆ మిశ్రమం చల్లారేలోపు అదే పాన్​లో ఒకటిన్నర కప్పులు(350ఎంఎల్) ఆయిల్ వేసుకుని వేడి చేయాలి.
Gongura Nuvvula Pachadi Recipe
ఆవాలు (Getty Images)
  • నూనె హీట్ అయ్యాక తడి లేకుండా కాసేపు ఆరబెట్టుకున్న గోంగూర ఆకులను వేసి సగం వరకు మగ్గేలా వేయించుకోవాలి.
  • అలా వేయించుకున్నాక పచ్చిమిర్చి తరుగు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, పసుపు వేసి కలుపుతూ బాగా వేయించాలి. అంటే, గోంగూర బాగా వేగి, నూనె సెపరేట్ అవ్వాలి. అలా వేగడానికి మీడియం ఫ్లేమ్​లో 15 నుంచి 20 నిమిషాల టైమ్ పట్టొచ్చు.
  • ఆవిధంగా గోంగూరను వేయించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దింపి పక్కనుంచాలి.
  • గోంగూర మిశ్రమం చల్లారేలోపు ముందుగా వేయించుకున్న నువ్వులను మిక్సీ జార్​లో వేసుకుని బరకగా, పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
Gongura Nuvvula Pachadi Recipe
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • నెక్ట్స్ అదే మిక్సీ గిన్నెలో చల్లారిన ఎండుమిర్చి-మెంతుల మిశ్రమం, తడి తగలని చింతపండు కొద్దిగా మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు చల్లారిన గోంగూర మిశ్రమంలో గ్రైండ్ చేసుకున్న ఎండుమిర్చి పొడి వేసి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • అది బాగా కలిసిన తర్వాత అందులో నువ్వుల పొడిని జత చేసి మరోసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు.
  • ఇక చివరగా ఉప్పు చెక్ చేసుకుని సరిపోలేదనిపిస్తే కాస్త వేసుకుని మిక్స్ చేసుకోండి. అంతే, గుంటూరు స్టైల్​లో నోరూరించే కమ్మని "గోంగూర నువ్వుల పచ్చడి" రెడీ అవుతుంది!
Gongura Nuvvula Pachadi Recipe
పసుపు (Getty Images)
  • ఈ పచ్చడిని పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే 20 రోజులు నిల్వ ఉంటుంది!
  • అదే ఫ్రిడ్జ్​లో ఉంచినట్లయితే రెండు నెలల పాటు నిల్వ ఉంటుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఇలా గోంగూర పచ్చడిని ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు.
  • ఒకవేళ మీరు తక్కువ క్వాంటిటీలో చేసుకోవాలనుకుంటే గోంగూరతో పాటు ఇతర పదార్థాలను తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.

పచ్చి బఠాణీతో పసందైన "టమాటా కర్రీ" - అన్నం, చపాతీ, రోటీల్లోకి సూపర్ టేస్ట్!

ఘాటుఘాటుగా "టమాటా ​వెల్లుల్లి రసం" - చలికాలం వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్భుతమే!

Last Updated : January 17, 2026 at 1:07 PM IST

TAGGED:

GONGURA PACHADI
GONGURA PICKLE RECIPE GUNTUR STYLE
HOW TO MAKE GONGURA NUVVULA PACHADI
నువ్వులతో కమ్మని గోంగూర పచ్చడి
GONGURA NUVVULA PACHADI RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.