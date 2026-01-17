నోరూరించే "గోంగూర నువ్వుల పచ్చడి" - టేస్ట్ అద్భుతం, 20 రోజులు నిల్వ!
గుంటూరు స్టైల్లో అద్దిరిపోయే "గోంగూర పచ్చడి" - నువ్వులతో ఇలా చేస్తే కిర్రాక్ టేస్ట్!
Published : January 17, 2026 at 1:01 PM IST|
Updated : January 17, 2026 at 1:07 PM IST
Gongura Nuvvula Pachadi Recipe : ఆకుకూరల్లో తెలుగు వారికి పరిచయం అక్కర్లేని పేరు "గోంగూర". ఈ పేరు చెబితేనే చాలు చాలా మంది నోట్లో నీళ్లూరతాయి. పచ్చడి నుంచి పప్పు వరకు ఎలాంటి రెసిపీ చేసినా టేస్ట్కు తిరుగుండదు. అయితే, మెజార్టీ పీపుల్ ఎక్కువగా గోంగూరతో పచ్చడిని చేసుకుంటుంటారు. ఈ పచ్చడిని ఎప్పుడూ చేసుకునే పద్ధతిలో కాకుండా ఈసారి కాస్త వెరైటీగా ట్రై చేయండి. అదే, గుంటూరు స్టైల్లో కమ్మని "గోంగూర నువ్వుల పచ్చడి".
ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్లో ఉంటుంది. వేడి వేడి అన్నంలో కాస్తంత నెయ్యి వేసుకుని తింటే ఆ రుచి ఇంకా అద్భుతం. ఒక్కసారి తిన్నారంటే ఎప్పుడూ ఇలానే చేసుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. పిల్లలూ ఈ పచ్చడితో నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువే లాగిస్తారు. అలాగే, దీని తయారీకి పెద్దగా టైమ్ కూడా తీసుకోదు. పైగా ఇది రెండు వారాలు నిల్వ ఉంటుంది! మరి, ఆలస్యం చేయకుండా నువ్వుల కాంబినేషన్లో అద్దిరిపోయే ఈ గోంగూర పచ్చడిని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- అర కప్పు - నువ్వులు(100 గ్రాములు)
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - మెంతులు
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - ఆవాలు
- ఒక టీస్పూన్ - ఇంగువ
- రెండు టీస్పూన్లు - పసుపు
- అర కేజీ - ఎర్ర గోంగూర ఆకులు
- నలభై - ఎండు మిర్చి(రుచికి తగినన్ని)
- పది - పచ్చిమిర్చి
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- కొద్దిగా - చింతపండు
- నూనె - తగినంత
తయారీ విధానం :
- నోరూరించే ఈ పచ్చడి తయారీ కోసం ముందుగా తాజా ఎర్ర గోంగూరను తీసుకుని ఆకులను తెంపి ఒక గిన్నెలో వేసుకోవాలి.
- ఇక్కడ గోంగూర ఆకుల క్వాంటిటీ అనేది అర కిలో ఉండేలా చూసుకోవాలి. అలాగే, ముదిరిన గోంగూరను తీసుకోవాలి.
- తర్వాత గోంగూరను శుభ్రంగా ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై వాటర్ లేకుండా వడకట్టి పొడి క్లాత్పై పలుచగా పరచి తడి లేకుండా ఆరబెట్టుకోవాలి.
- గోంగూర ఆరేలోపు స్టవ్ మీద కడాయిలో తెల్ల నువ్వులను వేసి సన్నని సెగ మీద చిటపటమనే వరకు దోరగా వేయించుకోవాలి. ఆపై వాటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని చల్లారనివ్వాలి.
- అవి చల్లారేలోపు అదే మూకుడులో రెండు టేబుల్స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ లైట్గా హీట్ అయ్యాక మెంతులు వేసి సన్నని సెగ మీద వేయించాలి. అవి కాస్త వేగాక అందులోనే ఆవాలు వేసి మంచిగా వేయించుకోవాలి.
- అవి రెండు వేగి మంచి సువాసన వస్తున్నప్పుడు అందులోనే మీరు తినే కారాన్ని బట్టి 35 నుంచి 40 వరకు కారం గల ఎండుమిరపకాయలను వేసి బాగా వేయించాలి.
- ఎండుమిర్చి వేగాక చివర్లో ఇంగువ వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఆ మిశ్రమాన్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని చల్లార్చుకోవాలి.
- ఆ మిశ్రమం చల్లారేలోపు అదే పాన్లో ఒకటిన్నర కప్పులు(350ఎంఎల్) ఆయిల్ వేసుకుని వేడి చేయాలి.
- నూనె హీట్ అయ్యాక తడి లేకుండా కాసేపు ఆరబెట్టుకున్న గోంగూర ఆకులను వేసి సగం వరకు మగ్గేలా వేయించుకోవాలి.
- అలా వేయించుకున్నాక పచ్చిమిర్చి తరుగు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, పసుపు వేసి కలుపుతూ బాగా వేయించాలి. అంటే, గోంగూర బాగా వేగి, నూనె సెపరేట్ అవ్వాలి. అలా వేగడానికి మీడియం ఫ్లేమ్లో 15 నుంచి 20 నిమిషాల టైమ్ పట్టొచ్చు.
- ఆవిధంగా గోంగూరను వేయించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దింపి పక్కనుంచాలి.
- గోంగూర మిశ్రమం చల్లారేలోపు ముందుగా వేయించుకున్న నువ్వులను మిక్సీ జార్లో వేసుకుని బరకగా, పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ అదే మిక్సీ గిన్నెలో చల్లారిన ఎండుమిర్చి-మెంతుల మిశ్రమం, తడి తగలని చింతపండు కొద్దిగా మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు చల్లారిన గోంగూర మిశ్రమంలో గ్రైండ్ చేసుకున్న ఎండుమిర్చి పొడి వేసి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అది బాగా కలిసిన తర్వాత అందులో నువ్వుల పొడిని జత చేసి మరోసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు.
- ఇక చివరగా ఉప్పు చెక్ చేసుకుని సరిపోలేదనిపిస్తే కాస్త వేసుకుని మిక్స్ చేసుకోండి. అంతే, గుంటూరు స్టైల్లో నోరూరించే కమ్మని "గోంగూర నువ్వుల పచ్చడి" రెడీ అవుతుంది!
- ఈ పచ్చడిని పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే 20 రోజులు నిల్వ ఉంటుంది!
- అదే ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచినట్లయితే రెండు నెలల పాటు నిల్వ ఉంటుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఇలా గోంగూర పచ్చడిని ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు.
- ఒకవేళ మీరు తక్కువ క్వాంటిటీలో చేసుకోవాలనుకుంటే గోంగూరతో పాటు ఇతర పదార్థాలను తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
