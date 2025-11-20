"గోంగూర మటన్ పులావ్" - కుక్కర్లో సింపుల్గా ఇలా చేసేయండి!
గోంగూర, మటన్తో ఇలా పులావ్ ట్రై చేయండి - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకుంటారు
Gongura Mutton Pulao Recipe : గోంగూరతో చేసిన వంటకాలను చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. అయితే ఈసారి గోంగూర మటన్ పులావ్ ఇంట్లో చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది ఒక్కసారి ఇలా ప్రిపేర్ చేస్తే ఇళ్లంతా ఘుమఘుమలాడాల్సిందే. మరి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా ఈ రెసిపీ చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బాస్మతి బియ్యం - 2 కప్పులు
- మటన్ - అర కిలో (500 గ్రాములు)
- నెయ్యి - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆయిల్ - 6 టేబుల్ స్పూన్లు
- దాల్చిన చెక్క - 3
- యాలకులు - 6
- లవంగాలు - 6
- షాజీరా - అర టీ స్పూన్
- అనాస పువ్వు - 1
- బిర్యానీ ఆకులు - 2
- ఉల్లిపాయలు - 2
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - రుచికి సరిపడా
- జీలకర్ర పొడి - 1 టీ స్పూన్
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- గోంగూర కట్టలు - 3
- కరివేపాకు -కొద్దిగా
- కప్పు - వేడి నీళ్లు
- పచ్చిమిర్చి- 5
- టమోటా -1
- రాతిపువ్వు - 1
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో బాస్మతి బియ్యం, సరిపడా నీళ్లు పోసి రెండు గంటలు పాటు నానబెట్టాలి. అదేవిధంగా మటన్ కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అలాగే రెండు ఉల్లిపాయలు, ఒక టమోటా, ఐదు పచ్చిమిర్చిని కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు మూడు గోంగూర కట్టలను కడిగి ఆకులను తుంచి పెట్టుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్లో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి, ఆరు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేయాలి. ఇవి వేడైన తర్వాత మూడు దాల్చిన చెక్క, ఆరు యాలకులు, ఆరు లవంగాలు యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా అర టీ స్పూన్ షాజీరా, ఒక అనాస పువ్వు, రెండు బిర్యానీ ఆకులు వేసి వేయించాలి.
- ఇందులోనే కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయలు వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆనియన్స్ రంగు మారిన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేగనివ్వాలి.
- అనంతరం కడిగి పెట్టుకున్న అర కిలో మటన్, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, తగినంత కారం వేయాలి. అలాగే ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, అర టీ స్పూన్ పసుపు వేసి మిక్స్ చేసి మూతపెట్టి పది నిమిషాల పాటు మగ్గించాలి.
- పది నిమిషాల తర్వాత కొద్దిగా కరివేపాకు, కప్పు వేడి నీళ్లు పోసి కలపాలి. ఇప్పుడు కుక్కర్పై మూత పెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఆరు విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉంచాలి.
- ఆరు విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత తుంచిపెట్టుకున్న గోంగూర ఆకులు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి రెండు నిమిషాల పాటు మగ్గనివ్వాలి.
- రెండు నిమిషాల అనంతరం రెండున్నర కప్పుల నీళ్లు పోసి కుక్కర్ మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి రెండు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉంచాలి.
- రెండు విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత మూత తీసి చూస్తే గోంగూర మటన్ పులావ్ మీ ముందుటుంది!
- ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో గోంగూర మటన్ పులావ్ చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
