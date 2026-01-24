కాకినాడలో ఈ కర్రీకి ఫ్యాన్స్ ఎక్కువ - ఎంతో మందికి నచ్చే రెసిపీ ఇది!
పుల్లగా, కమ్మగా గోంగూర మీల్ మేకర్ - చపాతీల్లోకి అద్భుతంగా ఉంటుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 24, 2026 at 10:35 AM IST
Gongura Meal Maker Curry : గోంగూర గ్రేవీ పులుపు, మీల్ మేకర్ రుచికి తోడు ఉల్లిపాయ, టమోటా కలిపి చేసే ఈ కమ్మని కర్రీ ప్రతి ముద్ద ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. ఇక చపాతీల్లోకి అద్దిరిపోతుంది. గోంగూర మీల్ మేకర్ కర్రీ ఓ సారి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి. క్షణాల్లో ప్లేట్ ఖాళీ చేసేస్తారు. ఈ కర్రీ ఎక్కువగా కాకినాడ వాసులు ఇష్టంగా తింటుంటారు.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- గోంగూర - 2 కట్టలు
- నూనె - 5 టేబుల్ స్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - 4
- వెల్లుల్లి - 5
- జీడిపప్పు - 8
- ఎండు మిర్చి - 3
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- ఉల్లిపాయ - 1
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- అల్లం వెల్లుల్లి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- టమోటా - 2
- ధనియాల పొడి -1 టేబుల్ స్పూన్
- కారం - 2 స్పూన్లు
- జీలకర్ర పొడి - అర స్పూన్
- పసుపు - 1 పావు స్పూన్
- మీల్ మేకర్ - 70 గ్రాములు
- గరం మసాలా - అర స్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఓ గిన్నెలో నీళ్లు వేడి చేసి మీల్ మేకర్ వేసుకుని 2 నిమిషాల తర్వాత పక్కకు తీసుకుని నీళ్లు పిండి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇపుడు గోంగూర శుభ్రం చేసుకుని తీసుకోవాలి. స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని నూనె వేడెక్కగానే పచ్చిమిర్చి, శుభ్రం చేసుకున్న గోంగూర, వెల్లుల్లి వేసుకుని జిగురు వదిలే వరకు వేయించాలి. ఆ తర్వాత జీడిపప్పులు వేసుకుని బాగా వేయించి పక్కన పెట్టి చల్లార్చుకోవాలి. చల్లారిన గోంగూరని మిక్సీలో వేసి మెత్తని పేస్ట్ చేసి తీసుకోవాలి.
- ఇపుడు అదే కడాయిలో నూనె వేసుకుని వేడెక్కగానే ఎండు మిర్చి, ఆవాలు, జీలకర్ర వేయించాలి. ఆ తర్వాత కరివేపాకు, ఉల్లిపాయ తరుగు, పచ్చిమిర్చి, ఉప్పు వేసుకుని మెత్తబడే వరకు వేయించాలి. అల్లం వెల్లుల్లి కూడా వేసి వాసన పోయే వరకు వేగిన తర్వాత టమోటా ముక్కలు వేసుకోవాలి. టమోటాలు బాగా మెత్తబడి గుజ్జు వదిలే వరకు ఉడికించుకోవాలి. కాసేపు మూత పెట్టుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకుంటే మెత్తబడిపోతాయి.
- ఇపుడు ధనియాల పొడి, కారం వేసుకుని బాగా కలపాలి. జీలకర్ర పొడి, పసుపు వేసుకుని కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని అన్ని పదార్థాలు బాగా కలిసిన తర్వాత ముందుగా ఉడికించుకున్న మీల్ మేకర్ వేసుకుని బాగా కలపాలి. ముందుగా అవి బాగా వేగే వరకు ఉడికించుకోవాలి. నాలుగైదు నిమిషాల పాటు ఉడికించడం వల్ల సోయాలోని నీరు వదిలేసి మసాలా అంతా బాగా పట్టుకుంటుంది.
- ఈ సమయంలో మూత తీసుకుని ముందుగా రెడీ చేసుకున్న గోంగూర పేస్ట్ వేసుకుని కలపాలి. కప్పున్నర వేడి నీళ్లు పోసుకుని మరో ఐదారు నిమిషాల పాటు సన్నటి మంటపై ఉడికించుకుంటే చాలు! చివర్లో కొద్దిగా గరం మసాలా, కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలపాలి. అంతే! ఈ కర్రీ వేడి వేడిగా అన్నంతో పాటు చపాతీల్లోకి మరింత రుచిగా ఉంటుంది.
