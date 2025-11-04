'ఆహా' అనిపించే "గోంగూర గోరుచిక్కుడు ఇగురు" - అద్భుతమైన టేస్ట్ ఎంజాయ్ చేస్తారు!
ఓసారి ఇంట్లో ఈ కర్రీ ట్రై చేయండి - ఇష్టం లేని వాళ్లు కూడా అడిగి మరీ తింటారు!
Gongura Goruchikkudu Iguru : గోంగూర, గోరుచిక్కుడుకాయను వివిధ రకాల వంటల్లో ఉపయోగిస్తారు. అయితే ఈసారి ఈ రెండింటిని ఉపయోగిస్తూ గోంగూర గోరుచిక్కుడు ఇగురు చేశారంటే సూపర్గా ఉంటుంది. కేవలం నిమిషాల్లోనే సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి ఈ రెసిపీ చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- గోరు చిక్కుడుకాయ - పావు కిలో (250 గ్రాములు)
- గోంగూర ఆకులు - 1 కప్పు
- ఆయిల్ - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
- శనగపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 2
- మినపప్పు - 1 టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 12
- ఇంగువ - కొంచెం
- ఉల్లిపాయ తరుగు - ముప్పావు కప్పు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- టమోటా ముక్కలు - అర కప్పు
- పచ్చిమిర్చి - 2
- గరం మసాలా - చిటికెడు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా పావు కిలో గోరు చిక్కుడుకాయలను కడిగి చిన్నచిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి ఉంచాలి. అలాగే కావాల్సిన పరిమాణంలో ఉల్లిపాయలు, టమోటాలను కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు పాన్లో అర కప్పు నీళ్లు పోయాలి. ఇందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న గోరుచిక్కుడుకాయ ముక్కలు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి మూతపెట్టి 13 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్లో వేసుకోవాలి.
- ఇదే పాన్లో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు, రెండు ఎండుమిర్చి, ఒక టీ స్పూన్ మినపప్పు వేసి ఫ్రై చేయాలి. అలాగే అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర ,12 కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కొద్దిగా ఇంగువ వేసి వేగనివ్వాలి.
- అనంతరం కట్ చేసి పెట్టుకున్న ముప్పావు కప్పు ఉల్లిపాయ తరుగు, కొంచెం కరివేపాకు వేసి వేయించాలి. ఆనియన్స్ మెత్తబడిన తర్వాత పావు టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం యాడ్ చేయాలి.
- అదేవిధంగా ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి, అర కప్పు టమోటా ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి సన్నని తరుగు వేసి 10 నిమిషాల పాటు మగ్గనివ్వాలి.
- ఆ తర్వాత ఉడికించిన గోరుచిక్కుడుకాయ ముక్కలు వేసి మూడు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం కప్పు గోంగూర ఆకులు వేసి నాలుగు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి.
- నాలుగు నిమిషాల తర్వాత పావు కప్పు నీరు పోసి కలిపి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లోఉంచి 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- ఐదు నిమిషాల తర్వాత చిటికెడు గరం మసాలా వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే నోరూరించే గోంగూర గోరు చిక్కుడుకాయ ఇగురు సిద్ధంగా ఉంటుంది!
