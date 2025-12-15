గోంగూరతో కరకరలాడే "గారెలు" - ఆయిల్ పీల్చకుండానే అద్దిరిపోయే రుచి!
- గోంగూరతో పచ్చడి, పప్పు కాదు - ఇలా 'గారెలు' చేయండి! - టేస్ట్కి ఇంటిల్లిపాదీ ఫిదా!
Published : December 15, 2025 at 3:49 PM IST
Gongura Garelu Recipe in Telugu : మనలో చాలా మందికి గోంగూర అంటే ఎంతో ఇష్టం. ఈ క్రమంలోనే ఎక్కువ మంది పచ్చడి, పప్పు వంటివి చేసుకుంటుంటారు. లేదంటే నాన్వెజ్తో కలిపి కాంబినేషన్ కర్రీలు వండుతుంటారు. అయితే, అందరూ మెచ్చే గోంగూరతో కేవలం కూరలు, పచ్చడి మాత్రమే కాదు అప్పటికప్పుడు చేసుకునే ఒక అద్దిరిపోయే స్నాక్ రెసిపీ ఉంది. అదే, గోంగూరతో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "గారెలు".
ఇవి నార్మల్గా మినపప్పుతో చేసుకునే వాటితో పోల్చితే ఎంతో రుచికరంగా ఉంటాయి. కరకరలాడుతూ భలే కమ్మగా ఉండే వీటిని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ చాలా ఇష్టంగా తింటారు. అలాగే, వీటిని తయారు చేసుకోవడం కూడా చాలా సింపుల్. నూనె తక్కువగా పీల్చుకుంటాయి! అంతేకాదు, ఇవి ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తాయి! మరి, లేట్ చేయకుండా గోంగూరతో కరకరలాడే గారెలను ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మినప్పప్పు - ఒక కప్పు
- గోంగూర - ఒక పెద్ద కప్పు
- కసూరి మేతి - కొద్దిగా
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- సన్నని అల్లం తురుము - ఒక చెంచా
- పచ్చిమిర్చి - మూడు(రుచికి తగినన్ని)
- నూనె - డీప్ ఫ్రైకి తగినంత
చలికాలం ఆరోగ్యాన్నిచ్చే "నువ్వుల చిక్కీ" - మూడు పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో మినపప్పును తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి రెండు మూడు గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- పప్పు నానేలోపు తాజా గోంగూరను కాడల నుంచి తుంచుకుని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- తర్వాత గోంగూర ఆకులను ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి అదనపు వాటర్ తొలగిపోయేలా జల్లిగిన్నెలో వేసి కాసేపు ఉంచాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో బాగా నానిన మినప్పప్పు, చాలా కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇక్కడ గారెల పిండి అనేది మరీ లూజుగా, గట్టిగా కాకుండా మీడియంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- తర్వాత అదే మిక్సీ జార్లో శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న గోంగూర, పచ్చిమిర్చి తుంపలు, కొద్దిగా ఉప్పు, కాస్త వాటర్ వేసుకుని మెత్తని పేస్ట్లా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- అనంతరం గ్రైండ్ చేసుకున్న గోంగూర పేస్ట్ను మిక్సింగ్ బౌల్లో ఉన్న మినప్పిండిలో వేసుకోవాలి.
- ఆపై అందులో కసూరి మేతి, సన్నని అల్లం తురుము, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని ఒకసారి ఇంగ్రీడియంట్స్ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అయితే, ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయమేమిటంటే గోంగూర పేస్ట్లో ఆల్రెడీ కాస్త ఉప్పు వేసుకున్నాం. కాబట్టి పిండిలో వేసుకునేటప్పుడు రుచిని బట్టి చూసి వేసుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి తగినంత నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి చేతిని తడి చేసుకుని ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పిండిని గారెల్లా వత్తుకుని కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
- పాన్లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక వెంటనే కదపకుండా కాసేపు కాలినిచ్చి ఆపై అటు ఇటు తిప్పేసుకుంటూ మీడియం ఫ్లేమ్లో రెండు వైపులా మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- అవి మంచిగా వేగాక టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్లోకి తీసుకుని కాసేపు ఉంచి ఆపై వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, ఎన్నడూ తినని రుచిలో కరకరలాడే "గోంగూర గారెలు" అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా రెడీ అవుతాయి!
- మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ చేసుకునేలా కాకుండా ఓసారి వెరైటీగా ఇలా గోంగూరతో 'గారెలు' ట్రై చేయండి.
- సరికొత్త రుచిలో భలే కమ్మగా ఉంటాయి. ఆకుకూరలు తినని పిల్లలకు ఇలా గారెలు చేసి పెట్టారంటే ఒకటికి రెండు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.
ఎంతో రుచికరమైన "పనీర్ సమోసా" - ఇంట్లోనే ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోండి!
ఉసిరితో పచ్చడి, పప్పు మాత్రమే కాదు - ఓసారి ఇలా "కర్రీ" చేయండి! - టేస్ట్ అదుర్స్!