అద్దిరిపోయే "గోంగూర మీల్ మేకర్ కర్రీ" - వేడి వేడి అన్నంలో ఫెంటాస్టిక్ టేస్ట్!
- గోంగూర, మీల్ మేకర్ కాంబోలో సూపర్ కర్రీ - ఆంధ్ర స్టైల్లో భలే రుచికరంగా ఉంటుంది!
Published : February 1, 2026 at 9:34 AM IST
Gongura Curry with Meal Maker : ఆకుకూరల్లో "గోంగూర"కు సెపరేట్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంటుంది. ఆ పేరు చెబితే చాలు చాలా మందికి నోట్లో నీళ్లూరతాయి. పచ్చడి నుంచి పప్పు వరకు ఏది చేసినా ఆ రుచి మహా అద్భుతమని చెప్పుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా, గోంగూర కాంబినేషన్లో రెడీ అయ్యే కర్రీలు కూడా భలే కమ్మగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు మీ అందరి కోసం అలాంటిదే ఒక సూపర్ రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే, నోరూరించే "గోంగూర మీల్ మేకర్ కర్రీ". ఇది ఆంధ్ర స్టైల్లో ఎంతో రుచికరంగా ఉండి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. వేడి వేడి అన్నంలోకైతే ఫెంటాస్టిక్గా ఉంటుంది. పిల్లలకూ ఈ కర్రీ చాలా బాగా నచ్చేస్తుంది. మరి, ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే ఈ గోంగూర కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- గోంగూర ఆకులు - 300 గ్రాములు
- పచ్చిమిర్చి - 10
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 25 నుంచి 30
- జీడిపప్పు పలుకులు - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- మీల్మేకర్ - ఒక కప్పు
- నూనె - తగినంత
- ఎండుమిర్చి - నాలుగు
- ఆవాలు - కొద్దిగా
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు - ఒక కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- టమాటా తరుగు - రెండు కప్పులు
- ధనియాల పొడి - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- కారం - టేస్ట్కి సరిపడా
- వేయించిన జీలకర్ర పొడి - రెండు టీస్పూన్లు
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- గరంమసాలా - అర టీస్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
గుంటూరు స్పెషల్ "మిర్చీ బజ్జీలు" - ఆనియన్ స్టఫింగ్తో అద్దిరిపోతాయి!
తయారీ విధానం :
- నోరూరించే ఈ కర్రీ తయారీకి ముందుగా తాజా గోంగూరను తీసుకుని ఆకులను తుంచి ఒక గిన్నెలో వేసుకోవాలి.
- ఆపై గోంగూర ఆకులను ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి జల్లిగిన్నెలో వేసి అదనపు వాటర్ తొలగిపోయేలా పక్కనుంచాలి.
- అలాగే, ఒక గిన్నెలో కొన్ని నీళ్లు తీసుకుని మీల్మేకర్ వేసి నానబెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్లో ఏడెనిమిది టేబుల్స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత అందులో పచ్చిమిరపకాయలను ముక్కలుగా తుంచి వేసుకోవాలి.
- అలాగే, కడిగి పెట్టుకున్న గోంగూర, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి కలుపుతూ గోంగూరను జిగురు వదిలేంత వరకూ బాగా వేయించుకోవాలి.
- గోంగూర కాస్త మగ్గిన తర్వాత అందులో జీడిపప్పు పలుకులు వేసి మరికాసేపు కలుపుతూ బాగా వేయించుకోవాలి.
- గోంగూర మెత్తగా మగ్గిందనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఆ మిశ్రమాన్ని మిక్సీ జార్లో వేసుకుని మెత్తని పేస్ట్లా మిక్సీ పట్టుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కర్రీ తయారీకి అదే పాన్లో తగినంత నూనె వేసి హీట్ చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ఎండుమిర్చి తుంపలు, ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి వేపుకోవాలి.
- అవి వేగాక కరివేపాకు, సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, రెండు పచ్చిమిర్చి చీలికలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని ఆనియన్స్ మెత్తగా మారేంత వరకు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ మంచిగా ఫ్రై అయ్యాక అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత అందులో సన్నని టమాటా తరుగు వేసి అవి మెత్తగా, గుజ్జుగా అయ్యేంత వరకు మగ్గించుకోవాలి.
- ఆ విధంగా మగ్గించుకున్నాక ధనియాలపొడి, రుచికి తగినంత కారం, వేయించిన జీలకర్ర పొడి వేసుకుని, ఒక కప్పు నీళ్లు పోసి మసాలాలు మాడకుండా కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- టమాటా మిశ్రమం మంచిగా వేగి ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు అందులో నానబెట్టుకున్న మీల్మేకర్స్ను నీళ్లు వదిలేలా గట్టిగా పిండి వేసుకోవాలి.
- తర్వాత రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ మిశ్రమాన్ని బాగా వేయించుకోవాలి. ఆపై మూతపెట్టి నాలుగైదు నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లో మగ్గించుకోవాలి.
- ఆ విధంగా మగ్గించుకున్నాక అందులో ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న గోంగూర పేస్ట్, మూడు కప్పుల వేడి నీళ్లు యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి మిశ్రమం మొత్తం మంచిగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం పాన్పై మూతపెట్టి మరో నాలుగైదు నిమిషాలు ఉడకనివ్వాలి. అలా ఉడికించుకున్నాక చివరగా అందులో గరంమసాలా, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, ఆంధ్ర స్టైల్లో నోరూరించే "గోంగూర మీల్మేకర్ కర్రీ" మీ ముందు ఉంటుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ వెరైటీ కర్రీని ట్రై చేయండి. పుల్ల పుల్లగా, కమ్మగా ఉండే దీన్ని ఇంటిల్లిపాదీ చాలా ఇష్టంగా తింటారు.
తెలంగాణ స్టైల్లో నోరూరించే "చేపల పులుసు" - టేస్ట్ సూపర్!
టేస్టీ అండ్ హెల్దీ "రాగి ముద్ద" - బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్లోకి పర్ఫెక్ట్! - తయారీ ఈజీ!