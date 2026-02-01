అద్దిరిపోయే "గోంగూర మీల్ మేకర్ కర్రీ" - వేడి వేడి అన్నంలో ఫెంటాస్టిక్ టేస్ట్!

ETV Bharat / offbeat

Gongura Curry with Meal Maker
Gongura Curry with Meal Maker (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 1, 2026 at 9:34 AM IST

Gongura Curry with Meal Maker : ఆకుకూరల్లో "గోంగూర"కు సెపరేట్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంటుంది. ఆ పేరు చెబితే చాలు చాలా మందికి నోట్లో నీళ్లూరతాయి. పచ్చడి నుంచి పప్పు వరకు ఏది చేసినా ఆ రుచి మహా అద్భుతమని చెప్పుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా, గోంగూర కాంబినేషన్​లో రెడీ అయ్యే కర్రీలు కూడా భలే కమ్మగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు మీ అందరి కోసం అలాంటిదే ఒక సూపర్ రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే, నోరూరించే "గోంగూర మీల్​ మేకర్ కర్రీ". ఇది ఆంధ్ర స్టైల్​లో ఎంతో రుచికరంగా ఉండి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. వేడి వేడి అన్నంలోకైతే ఫెంటాస్టిక్​గా ఉంటుంది. పిల్లలకూ ఈ కర్రీ చాలా బాగా నచ్చేస్తుంది. మరి, ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే ఈ గోంగూర కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Gongura Curry with Meal Maker
గోంగూర (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • గోంగూర ఆకులు - 300 గ్రాములు
  • పచ్చిమిర్చి - 10
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 25 నుంచి 30
  • జీడిపప్పు పలుకులు - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • మీల్​మేకర్ - ఒక కప్పు
  • నూనె - తగినంత
  • ఎండుమిర్చి - నాలుగు
  • ఆవాలు - కొద్దిగా
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు - ఒక కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • టమాటా తరుగు - రెండు కప్పులు
  • ధనియాల పొడి - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • కారం - టేస్ట్​కి సరిపడా
  • వేయించిన జీలకర్ర పొడి - రెండు టీస్పూన్లు
  • పసుపు - అర టీస్పూన్
  • గరంమసాలా - అర టీస్పూన్
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా

Gongura Curry with Meal Maker
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • నోరూరించే ఈ కర్రీ తయారీకి ముందుగా తాజా గోంగూరను తీసుకుని ఆకులను తుంచి ఒక గిన్నెలో వేసుకోవాలి.
  • ఆపై గోంగూర ఆకులను ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి జల్లిగిన్నెలో వేసి అదనపు వాటర్ తొలగిపోయేలా పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే, ఒక గిన్నెలో కొన్ని నీళ్లు తీసుకుని మీల్​మేకర్ వేసి నానబెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్​లో ఏడెనిమిది టేబుల్​స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత అందులో పచ్చిమిరపకాయలను ముక్కలుగా తుంచి వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, కడిగి పెట్టుకున్న గోంగూర, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి కలుపుతూ గోంగూరను జిగురు వదిలేంత వరకూ బాగా వేయించుకోవాలి.
Gongura Curry with Meal Maker
మీల్ మేకర్ (Getty Images)
  • గోంగూర కాస్త మగ్గిన తర్వాత అందులో జీడిపప్పు పలుకులు వేసి మరికాసేపు కలుపుతూ బాగా వేయించుకోవాలి.
  • గోంగూర మెత్తగా మగ్గిందనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఆ మిశ్రమాన్ని మిక్సీ జార్​లో వేసుకుని మెత్తని పేస్ట్​లా మిక్సీ పట్టుకుని పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కర్రీ తయారీకి అదే పాన్​లో తగినంత నూనె వేసి హీట్ చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ఎండుమిర్చి తుంపలు, ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి వేపుకోవాలి.
  • అవి వేగాక కరివేపాకు, సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, రెండు పచ్చిమిర్చి చీలికలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని ఆనియన్స్ మెత్తగా మారేంత వరకు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
Gongura Curry with Meal Maker
టమాటాలు (Getty Images)
  • ఆనియన్స్ మంచిగా ఫ్రై అయ్యాక అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులో సన్నని టమాటా తరుగు వేసి అవి మెత్తగా, గుజ్జుగా అయ్యేంత వరకు మగ్గించుకోవాలి.
  • ఆ విధంగా మగ్గించుకున్నాక ధనియాలపొడి, రుచికి తగినంత కారం, వేయించిన జీలకర్ర పొడి వేసుకుని, ఒక కప్పు నీళ్లు పోసి మసాలాలు మాడకుండా కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
  • టమాటా మిశ్రమం మంచిగా వేగి ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు అందులో నానబెట్టుకున్న మీల్​మేకర్స్​ను నీళ్లు వదిలేలా గట్టిగా పిండి వేసుకోవాలి.
  • తర్వాత రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ మిశ్రమాన్ని బాగా వేయించుకోవాలి. ఆపై మూతపెట్టి నాలుగైదు నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్​లో మగ్గించుకోవాలి.
Gongura Curry with Meal Maker
ఉల్లిపాయ (Getty Images)
  • ఆ విధంగా మగ్గించుకున్నాక అందులో ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న గోంగూర పేస్ట్, మూడు కప్పుల వేడి నీళ్లు యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి మిశ్రమం మొత్తం మంచిగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం పాన్​పై మూతపెట్టి మరో నాలుగైదు నిమిషాలు ఉడకనివ్వాలి. అలా ఉడికించుకున్నాక చివరగా అందులో గరంమసాలా, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, ఆంధ్ర స్టైల్​లో నోరూరించే "గోంగూర మీల్​మేకర్ కర్రీ" మీ ముందు ఉంటుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ వెరైటీ కర్రీని ట్రై చేయండి. పుల్ల పుల్లగా, కమ్మగా ఉండే దీన్ని ఇంటిల్లిపాదీ చాలా ఇష్టంగా తింటారు.
Gongura Curry with Meal Maker
జీడిపప్పులు (Getty Images)

