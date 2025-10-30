ఘుమఘుమలాడే "గోంగూర బోటి కర్రీ" - ఇలా కుక్ చేస్తే ముక్క సాఫ్ట్గా, స్పైసీగా ఉంటుంది!
బోటి, గోంగూర కలిపి ఇలా ట్రై చేయండి - స్పైసీగా తినేయొచ్చు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 30, 2025 at 3:52 PM IST
Gongura Boti : గోంగూర మటన్, గోంగూర చికెన్ మాత్రమే కాదు! గోంగూర బోటి కర్రీ ఇంకా స్పెషల్గా ఉంటుంది. సరిగ్గా కుక్ చేస్తే గోంగూర బోటి కర్రీ రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది. అన్నంలోకి, మామూలుగా కర్రీ మాత్రమే తినాలనుకున్నా ఇలాంటి గోంగూర బోటి కర్రీ రుచి చాలా బాగుంటుంది. ఇక్కడ ఇచ్చిన విధంగా మీరూ ఓసారి ట్రై చేసి టేస్ట్ చూడండి.
"స్వీట్ లేకుండా హాట్ కజ్జికాయలు" - సింపుల్గా ఇలా తయారు చేసుకోవచ్చు!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- బోటీ - అర కిలో
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - పావు స్పూన్
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- యాలకులు - 3
- లవంగాలు - 4
- దాల్చిన చెక్క - 1 చిన్నది
- పెద్ద యాలక్కాయ - 1
- ఉల్లిపాయలు - 2
- పచ్చిమిర్చి - 4
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- అల్లం పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- టమోటాలు - 2
- గోంగూర - 2 కట్టలు
- కారం - 3 స్పూన్లు
- గరం మసాలా - 1 స్పూన్
- ధనియాల పొడి - 1 స్పూన్
- కొబ్బరి పొడి - 1 స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందు బోటీని బాగా శుభ్రం చేసుకోవాలి. ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న తర్వాత వేడి నీళ్లలో ఉప్పు, పసుపు వేసి ఉడికించుకుని తీసుకోవాలి.
- ఇపుడు కడాయిలో నూనె వేసుకుని వేడెక్కగానే పోపు దినుసులు వేసుకోవాలి. ఆవాలు, జీలకర్ర, యాలకులు, లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క, పెద్ద యాలక్కాయ, ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు వేసుకోవాలి.
- అవన్నీ వేగుతున్న సమయంలో అల్లం పేస్ట్ కూడా వేసుకుని బాగా కలిపి పచ్చి వాసన పోయే వరకు వేయించాలి.
- ఉల్లిపాయలు రంగు మారిన తర్వాత టమోటా ముక్కలు వేసుకోవాలి. పులుపు కోసం గోంగూర వేసుకుంటాం కాబట్టి చిన్న సైజు టమోటాలు వేసుకుంటే చాలు. గ్రేవీ ఎక్కువే వస్తుంది. టమోటాలు తొందరగా వేగడానికి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, చిటికెడు పసుపు వేసి కలపాలి.
- ఘాటుకు తగ్గట్లుగా కారం వేసుకుని కలుపుకోవాలి. టమోటాలు మగ్గించుకున్న తర్వాత ఉడికించి పక్కన పెట్టుకున్న బోటీ వేసి కలుపుకోవాలి. అడుగు మాడకుండా బాగా కలుపుతూ ఉండాలి. మూత పెట్టి 15 నిమిషాల సేపు బాగా ఉడికించాలి. అడుగు మాడిపోకుండా మధ్య మధ్యలో కలపాలి. ఇపుడు శుభ్రం చేసి కట్ చేసుకున్న గోంగూర కూడా వేసుకుని కలపాలి.
- గోంగూర వేసిన తర్వాత 10 నిమిషాలు మూతపెట్టి ఉడికించుకుని ఆ తర్వాత మూత తీసి గరం మసాలా వేసుకుని కలపాలి. ఆ తర్వాత ధనియాల పొడి, కొబ్బరి పొడితో పాటు రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని కలుపుకోవాలి. మరో 10 నిమిషాలు సన్నటి మంటపై ఉడికించుకుంటే చాలు గోంగూర బోటి కర్రీ రెడీ.
ఉల్లి, వెల్లుల్లి లేని "గుత్తి వంకాయ కర్రీ" - టేస్టీ సాత్వికాహారం కోరుకుంటే ఇలా ట్రై చేయండి!
"టమోటా ఆవ చట్నీ" ఒక్కసారి చేసిపెట్టుకుంటే చాలు! - టిఫిన్ ఏదైనా కమ్మగా తినేయొచ్చు!