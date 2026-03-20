బ్యాచిలర్స్ కష్టాలు తీర్చే "గోంగూర రైస్" - లంచ్ బాక్స్​లోకి పర్ఫెక్ట్ రెసిపీ!

గోంగూరతో అద్దిరిపోయే రైస్ - కర్రీ అవసరం లేదిక!

Gongura Rice
Gongura Rice (Getty Images)
Published : March 20, 2026 at 10:11 AM IST

Gongura Rice Making in Telugu : గోంగూరతో పప్పు, పచ్చడి ఎక్కువగా చేస్తుంటారు. అంతేకాక దీనిని వివిధ రకాల పదార్థాలతో కలిపి కాంబినేషన్ రెసిపీలు ప్రిపేర్ చేస్తారు. కానీ మీరు ఎప్పుడైనా గోంగూర రైస్ తిన్నారా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ఈ విధంగా చేసి తిన్నారంటే మళ్లీమళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. బిగినర్స్​తో పాటు బ్యాచిలర్స్​ కూడా ఈ రెసిపీని ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. ఇంట్లో ఉండే పదార్థాలతోనే అప్పటికప్పుడు తయారవుతుంది. ఇది లంచ్ బాక్స్​లోకి పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్​. మరి నోరూరించే గోంగూర రైస్ ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Gongura Rice
గోంగూర (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు

  • గోంగూర - 2 కట్టలు
  • శనగపప్పు - 2 స్పూన్లు
  • పల్లీలు - 3 స్పూన్లు
  • అన్నం - 2 కప్పులు
  • జీలకర్ర - 1 స్పూన్
  • ఆవాలు - 1 స్పూన్
  • పసుపు - అర స్పూన్
  • కరివేపాకు - కొంచెం
  • ఎండుమిర్చి - 8
  • నువ్వుల పొడి - అర స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - అర స్పూన్
  • ఆయిల్ - 5 స్పూన్లు
  • మినపప్పు - 1 స్పూన్
Gongura Rice
అన్నం (Getty Images)

తయారీ విధానం

  • ఈ రెసిపీ కోసం రెండు కట్టల గోంగూర తీసుకొని ఆకులను తుంచి శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి. అలాగే కావాల్సిన పరిమాణంలో అన్నాన్ని కాస్త పొడిపొడిగా ఉడికించి ఆరబెట్టాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఒక స్పూన్ ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత గోంగూర ఆకులను వేసి వేయించాలి. ఇవి వేగిన అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి. ఆ తర్వాత గోంగూర ఆకులను మిక్సీజార్​లో వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
Gongura Rice
పల్లీలు (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో నాలుగు స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత రెండు స్పూన్ల శనగపప్పు, ఒక స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక స్పూన్ మినపప్పు, ఎనిమిది ఎండుమిర్చి వేసి వేగనివ్వాలి.
  • ఇవి వేగిన తర్వాత కొద్దిగా కరివేపాకు, అర స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసి వేయించాలి. అనంతరం గ్రైండ్ చేసుకున్న గోంగూర పేస్ట్, అర స్పూన్ నువ్వుల పొడి, అర స్పూన్ ధనియాల పొడి, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి మిక్స్ చేయాలి.
Gongura Rice
జీలకర్ర (Getty Images)
  • అనంతరం ఉడికించిన అన్నాన్ని వేసి రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే వేడివేడి గోంగూర రైస్ సిద్ధంగా ఉంటుంది!
Gongura Rice
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ఇంట్లో ఈ విధంగా ట్రై చేయండి.
  • మీరు ఈ గోంగూర రైస్​ను ఎక్కువ పరిమాణంలో చేసుకోవాలనుకుంటే గోంగూరతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

GONGURA RICE RECIPE IN TELUGU
గోంగూర రైస్ తయారీ విధానం
SORREL LEAVES RICE PREPARE
GONGURA ANNAM MAKING
GONGURA RICE

