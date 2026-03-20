బ్యాచిలర్స్ కష్టాలు తీర్చే "గోంగూర రైస్" - లంచ్ బాక్స్లోకి పర్ఫెక్ట్ రెసిపీ!
గోంగూరతో అద్దిరిపోయే రైస్ - కర్రీ అవసరం లేదిక!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 20, 2026 at 10:11 AM IST
Gongura Rice Making in Telugu : గోంగూరతో పప్పు, పచ్చడి ఎక్కువగా చేస్తుంటారు. అంతేకాక దీనిని వివిధ రకాల పదార్థాలతో కలిపి కాంబినేషన్ రెసిపీలు ప్రిపేర్ చేస్తారు. కానీ మీరు ఎప్పుడైనా గోంగూర రైస్ తిన్నారా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ఈ విధంగా చేసి తిన్నారంటే మళ్లీమళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. బిగినర్స్తో పాటు బ్యాచిలర్స్ కూడా ఈ రెసిపీని ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. ఇంట్లో ఉండే పదార్థాలతోనే అప్పటికప్పుడు తయారవుతుంది. ఇది లంచ్ బాక్స్లోకి పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్. మరి నోరూరించే గోంగూర రైస్ ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు
- గోంగూర - 2 కట్టలు
- శనగపప్పు - 2 స్పూన్లు
- పల్లీలు - 3 స్పూన్లు
- అన్నం - 2 కప్పులు
- జీలకర్ర - 1 స్పూన్
- ఆవాలు - 1 స్పూన్
- పసుపు - అర స్పూన్
- కరివేపాకు - కొంచెం
- ఎండుమిర్చి - 8
- నువ్వుల పొడి - అర స్పూన్
- ధనియాల పొడి - అర స్పూన్
- ఆయిల్ - 5 స్పూన్లు
- మినపప్పు - 1 స్పూన్
తయారీ విధానం
- ఈ రెసిపీ కోసం రెండు కట్టల గోంగూర తీసుకొని ఆకులను తుంచి శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి. అలాగే కావాల్సిన పరిమాణంలో అన్నాన్ని కాస్త పొడిపొడిగా ఉడికించి ఆరబెట్టాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఒక స్పూన్ ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత గోంగూర ఆకులను వేసి వేయించాలి. ఇవి వేగిన అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి. ఆ తర్వాత గోంగూర ఆకులను మిక్సీజార్లో వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
- అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో నాలుగు స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత రెండు స్పూన్ల శనగపప్పు, ఒక స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక స్పూన్ మినపప్పు, ఎనిమిది ఎండుమిర్చి వేసి వేగనివ్వాలి.
- ఇవి వేగిన తర్వాత కొద్దిగా కరివేపాకు, అర స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసి వేయించాలి. అనంతరం గ్రైండ్ చేసుకున్న గోంగూర పేస్ట్, అర స్పూన్ నువ్వుల పొడి, అర స్పూన్ ధనియాల పొడి, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి మిక్స్ చేయాలి.
- అనంతరం ఉడికించిన అన్నాన్ని వేసి రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే వేడివేడి గోంగూర రైస్ సిద్ధంగా ఉంటుంది!
- మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ఇంట్లో ఈ విధంగా ట్రై చేయండి.
- మీరు ఈ గోంగూర రైస్ను ఎక్కువ పరిమాణంలో చేసుకోవాలనుకుంటే గోంగూరతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
