మీరు కొనేది "కాకి బంగారం" కావొచ్చు! - ఈ యాప్తో నిజం తెలుసుకోండి!
- ఇమిటేషన్ జ్యూయలరీకి, అసలైన బంగారానికి తేడా తెలుసుకోలేకపోతున్నారా?- ఈ యాప్తో ఈజీగా గుర్తించండి!
Published : February 6, 2026 at 12:02 PM IST
Gold Purity Test With BIS Care App : బంగారం అంటే ఇష్టం లేని మగువలు ఎవరు ఉంటారు చెప్పండి? పండగలు, ఫంక్షన్లు, శుభకార్యాలు ఏవైనా ఒంటి మీద గోల్డ్ ధగధగలాడాల్సిందే. అయితే, వేసుకునే వరకు బానే ఉన్నా.. వీటిని కొనే విషయంలో మాత్రం ఎన్నో అనుమానాలు, భయాలు ఉంటాయి. బ్రాండెడ్ షాపుల్లో కొన్నా సరే స్వచ్ఛమైనదా? కాదా? అనే సందేహం మనసులో నుంచి అంత తొందరగా పోదు. కారణం.. కేవలం బంగారాన్ని చూసి లేదా పట్టుకొని క్వాలిటీ చెక్ చేయడం అందరికీ సాధ్యం కాదు. అందుకే, మనం కొనే నగలపై హాల్మార్క్ ఉన్నా కొనుగోలుదారుల్లో అదోరకమైన ఆందోళన ఉంటుంది. అయితే, ఈ అనుమానాలు తీర్చేందుకే కేంద్ర ప్రభుత్వం సూపర్ యాప్ను తీసుకొచ్చింది. అదే BIS Care యాప్. దీనిని ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి..? ఇది ఎలా పని చేస్తుంది..? సహా తదితర వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
బీఐఎస్ (BIS) అంటే 'బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్'. మన దేశంలో తయారయ్యే బంగారు, వెండి ఆభరణాలకు బీఐఎస్ సంస్థ 'హాల్ మార్కింగ్' సర్టిఫికెట్లను మంజూరు చేస్తుంది. ఇండియాలో బీఐఎస్ ధ్రువీకరణ పొందిన హాల్ మార్కింగ్ సెంటర్లు చాలానే ఉన్నాయి. వీటి నుంచే ఆభరణాల తయారీ దారులు 'హాల్ మార్కింగ్' సర్టిఫికెట్లను పొందుతారు. బంగారం, వెండి నాణ్యత, స్వచ్ఛత ప్రాతిపదికన ఈ సర్టిఫికెట్ను జారీ చేస్తారు. జారీ అయ్యే ప్రతీ హాల్ మార్కింగ్ సర్టిఫికెట్ సమాచారాన్ని ఎప్పటికప్పుడు బీఐఎస్ అధికారిక పోర్టల్లో నమోదు చేస్తారు. హాల్ మార్కింగ్ పొందిన ప్రతీ ఆభరణానికి వేర్వేరుగా ఒక 'హెచ్యూఐడీ(HUID)' నెంబరును కేటాయిస్తారు. 'హెచ్యూఐడీ' అంటే 'హాల్మార్క్ యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్'. ఇందులో ఇంగ్లీష్ లెటర్స్, నెంబర్స్ కలిసి మొత్తం 6 ఉంటాయి. ప్రతీ ఆభరణంపైనా బీఐఎస్ గుర్తుతో పాటు 'హెచ్యూఐడీ' నెంబరు, స్వచ్ఛత సమాచారం ముద్రించి ఉంటాయి. ఇవి మూడూ లేని నగలను ఎవరైనా కొంటే జరిగే ఆర్థిక నష్టానికి ప్రభుత్వం బాధ్యత వహించదు. అందుకే 'హాల్ మార్కింగ్' ఉన్న పసిడి, వెండి ఆభరణాలను మాత్రమే కొనాలి. వాటిని అమ్మడం కూడాసులువే.
BIS-కేర్ యాప్ అంటే ఏమిటి?: బంగారం స్వచ్ఛతను తెలుసుకునేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం BIS-కేర్ యాప్ను ప్రవేశపెట్టింది. ఈ యాప్ ద్వారా ISI, హాల్మార్క్ నాణ్యత, ధ్రువీకరణ పొందిన ఉత్పత్తుల నాణ్యతను తనిఖీ చేయొచ్చు. ఇది వినియోగదారులకు ఉత్పత్తుల ప్రామాణికత గురించి తెలుసుకునేందుకు.. అలాగే, ఉత్పత్తుల గురించి ఫిర్యాదు కూడా చేసుకోవచ్చు. ఈ అప్లికేషన్.. అస్సాం, బెంగాలీ, హిందీ, ఇంగ్లీష్, గుజరాతీ, కన్నడ, మలయాళం, మరాఠీ, ఒడియా, పంజాబీ, తెలుగు, తమిళ భాషల్లోనూ అందుబాటులో ఉంది.
ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి:
- ఆండ్రాయిడ్ యూజర్స్ గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుంచి, ఐఫోన్ యూజర్స్ యాపిల్ యాప్ స్టోర్ నుంచి 'బీఐఎస్ కేర్' యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి.
- యాప్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత స్క్రీన్ మీద వివిధ రకాల సర్వీసులు కనిపిస్తాయి. అయితే వీటిని యాక్సెస్ చేయడం కోసం సైన్ ఇన్ అవ్వాలి.
- అందుకోసం యాప్ స్క్రీన్ మీద ఎడమవైపున ఉన్న మూడు లైన్ల సింబల్పై క్లిక్ చేయండి.
- అందులో పైన కనిపించే Sign in ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి. అనంతరం ఫోన్ నెంబర్ లేదా మెయిల్ ఐడీ ఎంటర్ చేసి Sign in with OTPపై క్లిక్ చేయాలి.
- అనంతరం మీ ఫోన్ లేదా మెయిల్కు వచ్చిన ఓటీపీ ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తే రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తయినట్లే.
'బీఐఎస్ కేర్' యాప్తో నకిలీ పసిడి, వెండిని గుర్తించడం ఎలా?
- యాప్ను ఓపెన్ చేసి 'Verify HUID' అనే ఆప్షన్ను ఎంపిక చేసుకోవాలి.
- మీ బంగారు నగలపై ఉన్న 6 అంకెల HUID నంబరును ఎంటర్ చేయమనే ప్రాంప్ట్ వస్తుంది.
- అందులో మీ బంగారు లేదా వెండి ఆభరణాలపై ముద్రించి ఉన్న 6 అంకెల HUID నంబరును ఎంటర్ చేసి Search చేయాలి.
- వెంటనే ఆ ఆభరణానికి హాల్మార్కింగ్ ఉందా? లేదా? హాల్మార్కింగ్ సర్టిఫికేషన్ ఏ సెంటర్ నుంచి వచ్చింది? దాన్ని ఏ రకమైన లోహంతో తయారు చేశారు? దాని స్వచ్ఛత ఎంత? అనే సమాచారం డిస్ప్లే అవుతుంది.
- ఒకవేళ ఏదైనా ఆభరణానికి చెందిన 6 అంకెల HUID నంబరును ఎంటర్ చేసినా, దాని సమాచారం డిస్ప్లే కాకుంటే అది నకిలీ ఆభరణమని గుర్తించాలి.
- వెంటనే దీనిపై 'బీఐఎస్ కేర్' యాప్ ద్వారానే 'బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్' సంస్థకు ఫిర్యాదును ఇవ్వాలి. అందుకోసం యాప్ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే Queries and Complaints ఆప్షన్పై క్లిక్ చేసి Lodge Complaintపై క్లిక్ చేసి ఫిర్యాదు చేయాలి.
- దీనిపై బీఐఎస్ సంస్థ దర్యాప్తు చేసి, హాల్ మార్క్ సర్టిఫికేషన్ లేని ఆభరణాలను విక్రయిస్తున్న వ్యాపారిపై తగిన చర్యలు తీసుకుంటుంది.
- కాబట్టి బంగారం కొన్న తర్వాత కాకుండా కొనేముందే ఈ యాప్ను యూజ్ చేసి స్వచ్ఛతను చెక్ చేసుకోవచ్చు. అన్నీ కరెక్ట్గా ఉంటే నిశ్చితంగా బంగారం, వెండి ఆభరణాలు కొనొచ్చు.
