రోజురోజుకూ క్షీణిస్తున్న 'బంగారం' ధరలు - 1983లో ఇలాంటి పరిస్థితిలో ఏం జరిగిందంటే!

యుద్ధం సమయంలో మెరుపు తగ్గిన పసిడి - వెండిదీ అదే దారి!

Published : March 21, 2026 at 2:30 PM IST

Gold, Silver Prices : పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న యుద్ధ వాతావరణం ఫలితంగా బంగారం ధరలపై అంచనాలు తలకిందులవుతున్నాయి. ఉద్రిక్తతల కారణంగా ధర పెరుగుతుందనుకున్న బంగారం రోజురోజుకూ పడిపోతోంది. ఇన్వెస్టర్లు ఎంతో సురక్షిత పెట్టుబడిగా భావించే బంగారం ధర శనివారం అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో ఔన్సు 4500 డాలర్ల దిగువకు పడిపోయింది. 1983 తర్వాత ఒక వారంలో పసిడి ధర ఈ స్థాయిలో దిగిరావడం మళ్లీ ఇప్పుడే కావడం గమనార్హం.

కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్‌ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్‌లో ఔన్సు బంగారం ఒక దశలో 2.47 శాతం పడిపోయి రూ.4,492 వద్ద ట్రేడయింది. అదే విధంగా ఔన్సు వెండి 5 శాతం పడిపోయి 70 డాలర్ల దిగువకు చేరింది. హైదరాబాద్‌లో శనివారం (మార్చి 21) పది గ్రాముల మేలిమి బంగారం ధర 1,49,992గా ఉంది. కొన్ని నెలల కిందట ఫ్యూచర్స్‌లో వెండి జీవనకాల గరిష్ఠాలకు చేరి, 119 డాలర్లు పలకగా తాజా ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొన్న పరిణామాలతో ఈ రెండింటి ధరలు తీవ్ర ఒత్తిళ్లకు గురవుతున్నాయి. దాంతో ధరలు పెరిగినా మదుపర్లు అందులో పెట్టుబడులు కొనసాగించలేక, తమ వాటాలను ఉపసంహరించుకోవడం గమనార్హం.

1983లో అసలేం జరిగిందంటే?

1979-1980 మధ్యలో బంగారం ధరకు రెక్కలొచ్చాయి. ఒక ఔన్సు ధర 850 డాలర్ల పైకి చేరగా అప్పుడు కూడా ఇరాన్‌లో విప్లవం కారణంగా చమురు సరఫరాకు అంతరాయం కలిగింది. మరోవైపు యూఎస్‌- యూఎస్‌ఎస్ఆర్‌ మధ్య ప్రచ్ఛన్న యుద్ధం నెలకొంది. రెండు శక్తిమంతమైన దేశాల మధ్య తీవ్ర ఉద్రిక్తతలు కొనసాగడంతో ఈ అనిశ్చితితో కొన్నేళ్లపాటు కొనసాగింది. ద్రవ్యోల్బణాన్ని నియంత్రించే లక్ష్యంతో యూఎస్‌ ఫెడ్‌ వడ్డీ రేట్లను పెంచాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. అమెరికా డాలర్‌ను బలోపేతం చేసే చర్యగా దానిని భావించగా ఔన్సు పుత్తడి ధర 15-20 శాతం మేర పడిపోయి 400 డాలర్ల దిగువకు చేరింది.

ప్రస్తుత ఘర్షణల వల్ల క్రూడాయిల్ బ్యారెల్ ధర దాదాపు 40 డాలర్ల వరకు పెరిగినా బంగారం ధర పెరగడానికి బదులు మరింత తగ్గుతోంది. డాలర్‌కు గిరాకీ పెరగడం వల్ల పెట్టుబడులు మళ్లడమే ఈ పరిస్థితికి కారణమని విశ్లేషణలు పేర్కొంటున్నారు. బ్యారెల్‌ చమురు ధర 200 డాలర్లకు చేరితే బంగారం ప్రస్తుత స్థాయి నుంచి 15నుంచి 20శాతం పెరిగి ఔన్సు 5,400 నుంచి 6,000 డాలర్లు పలకొచ్చని అంచనాలున్నాయి. ప్రస్తుతం 76 డాలర్ల వద్ద ఉన్న వెండి ఔన్సు ధర సైతం 110 నుంచి 130 డాలర్లకు చేరొచ్చనీ పేర్కొంటున్నారు. బంగారం, వెడి ధరలు అంతర్జాతీయ అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటాయన్న సంగతి తెలిసిందే.

