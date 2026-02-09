బంగారం ప్రవహించే నది ఉందని తెలుసా? - వెతికే పనిలో రెండు రాష్ట్రాల ప్రజలు!
వర్షాకాలంలో నదిలో బంగారం ప్రవాహం - అక్కడి ప్రజలకు అదే జీవనాధారం
GOLD IN RIVER : రెండు రాష్ట్రాల మధ్య ప్రవహించే ఆ నదిలో బంగారం లభిస్తుంది. మట్టి, ఇసుక రేణువుల్లో కలిసి ప్రవహించే ఆ పుత్తడిని వెలికితీస్తూ సంవత్సరాల తరబడి వేలాది కుటుంబాలు ఉపాధి పొందుతున్నాయి. ఆ నది ఎక్కడుంది? బంగారం ఎలా లభిస్తోంది? తదితర వివరాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? అయితే, ఈ కథనం పూర్తిగా చదవాల్సిందే!.
మహానగరాలు, పెద్ద పెద్ద పట్టణాల్లోని బంగారు ఆభరణాల తయారీ కేంద్రాల సమీపంలో కొంతమంది డ్రైనేజీలను జల్లెడ పట్టడం చూసే ఉంటాం. నగల తయారీ సమయంలో బంగారు రేణువులు విడిపోయి వ్యర్థాలతో కలిసి ప్రవహించే అవకాశం ఉండడంతో వాటిని వెలికితీసి ఉపాధి పొందుతుంటారు. సరిగ్గా హరియాణాలోని ఓ నదిని సైతం అక్కడి ప్రజలు బంగారం కోసం జల్లెడ పడుతున్నారు.
బంగారం దొరికినా కూలీలే
హిమాచల్ ప్రదేశ్ కొండల్లో జన్మించిన బోలి నది హరియాణాలోని యమునానగర్ జిల్లాలో ప్రవహిస్తుంటుంది. ఈ నది తీర ప్రాంత ప్రజలకు కేవలం నీటి వనరే కాకుండా జీవనాధారంగా నిలుస్తోంది. ఎందుకంటే ఆ నదిలో బంగారం ప్రవహిస్తుంటుంది. కానీ, ఆ బంగారంపై వారికి హక్కు ఉండదు. దినసరి కూలీలుగా పనిచేస్తూ పొట్ట పొషించుకోవాల్సిందే.
వర్షాకాలంలో బోలినది పోటెత్తుతుంది. వర్షాల కారణంగా హిమాచల్ ప్రదేశ్ కొండల్లోని మట్టి కరిగి నదీ ప్రవాహంలో కలిసిపోతుంది. ఆ మట్టిలోనే బంగారం సూక్ష్మ రేణువులు కూడా కలిసి ప్రవహిస్తుంటాయి. దీంతో నది తీర ప్రాంత ప్రజలు ఆ మట్టిలో ఉన్న బంగారాన్ని వెలికితీస్తూ ఉపాధి పొందుతున్నారు. అయితే, ఆ బంగారం వారి సొంతం కాదు. బంగారంపై వారికి హక్కులు ఉండవు. కేవలం బంగారాన్ని వెలికితీసే కూలీలుగానే పని చేయాల్సి ఉంటుంది.
రోజూ రూ.2వేల కూలీ
వర్షాకాలంలో హరియాణా ప్రభుత్వం నదిలో బంగారం వెలికితీతకు టెండర్లు పిలుస్తుంది. కాంట్రాక్టు దక్కించుకున్న వారు బంగారం వెలికితీసేందుకు రోజు వారీ కూలీలను పెట్టుకుంటారు. ఒక్కో పడవలో ముగ్గురు లేదా నలుగురు నదిలోకి వెళ్లి మట్టిని జల్లెడ పట్టి బంగారాన్ని వెలికి తీస్తారు. ఈ పని కోసం కార్మికులకు రోజుకు రూ.2వేల వరకు కూలీ లభిస్తుంది. కొన్ని సార్లు రోజుకు గ్రాము నుంచి ఒకటిన్నర గ్రాము బంగారం దొరికితే చాలా రోజులు అది కూడా దొరకదు.
ప్రమాదం అంచున
ఇదిలా ఉంటే బంగారం వెలికితీయడం చాలా కష్టంతో కూడుకున్న పని అని కార్మికులు చెప్తున్నారు. కొన్నిసార్లు ప్రమాదాలు కూడా జరుగుతాయని, వరదలు వస్తే పడవ తలకిందులవుతాయని తెలిపారు. వెంట తీసుకెళ్లిన పనిముట్లు, ఇతర సామగ్రి కొట్టుకుపోతాయని, కార్మికుల ప్రాణాలకు ప్రమాదం ఏర్పడుతుందన్నారు. అయినా, అవేమీ లెక్కచేయకుండా ఉపాధి కోసం పనికి వెళ్తున్నామని చెప్పారు. అయితే, వర్షాకాలంలో మాత్రమే కాంట్రాక్టర్లకు అవకాశం ఉంటుంది. మిగతా రోజుల్లో కూలీలు నేరుగా బంగారం వెలికితీసి తెచ్చుకోవచ్చు.
నదిలో బంగారం వెలికితీత ఎంతో శ్రమతో కూడుకున్న పని కాగా, ప్రవాహం తగ్గిన తర్వాత అక్కడక్కడా కొన్ని ప్రాంతాలను గుర్తించి తవ్వకాలు ప్రారంభిస్తారు. మట్టి, ఇసుక, రాళ్లు వెలికి తీసి నీటిలో పలుమార్లు కడుగుతారు. ఈ క్రమంలో ఇసుక, మట్టి తొలగిపోయి బంగారు రేణువులు మిగులుతాయి. వాటిని ఇంటికి తీసుకెళ్లి శుద్ధి చేసి స్వచ్ఛమైన బంగారం బయటపడుతుంది.
