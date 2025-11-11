గోధుమపిండితో రుచికరమైన "స్వీట్ బోండా" - టేస్ట్ చూస్తే వదలనే వదలరు!
గోధుమపిండి, బెల్లంతో స్వీట్ రెసిపీ - ఇలా ఇంట్లో సింపుల్గా చేసుకోండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 11, 2025 at 10:33 AM IST
Wheat Sweet Bonda Recipe : ఇండ్లలో వివిధ రకాల తీపి పదార్థాలు చేస్తుంటారు. ఇందులో కజ్జికాయలు, అరిసెలు, లడ్డూలు, గవ్వలు లాంటివి ఉంటాయి. అయితే ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా ఓసారి ఇలా స్వీట్ బోండా చేశారంటే సూపర్గా వస్తాయి. పైగా వీటిని చేయడానికి ఎక్కువ సమయం కూడా పట్టదు. బెల్లం, గోధుమపిండి ఉపయోగించి సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాక బయట క్రిస్పీగా లోపల సాఫ్ట్గా ఉంటాయి. అలాగే ఆయిల్ కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి! మరి టేస్టీటేసీ స్వీట్ బోండాలు తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బెల్లం - అర కప్పు
- గోధుమపిండి - 1 కప్పు
- బొంబాయి రవ్వ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉప్పు - చిటికెడు
- పచ్చికొబ్బరి తురుము - 1 టేబుల్ స్పూన్
- యాలకుల పొడి - అర టీ స్పూన్
- వంటసోడా - పావు టీ స్పూన్
- సోంపు - 1 టీ స్పూన్
- ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో అర కప్పు బెల్లం, అర కప్పు నీళ్లు పోసి బెల్లాన్ని కరిగించాలి. బెల్లం కరిగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
- మరో గిన్నెలో కప్పు గోధుమపిండి, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల బొంబాయి రవ్వ వేయాలి. అలాగే చిటికెడు ఉప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ పచ్చికొబ్బరి తురుము, అర టీ స్పూన్ యాలకులపొడి వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ఇందులో బెల్లం వాటర్ను జాలితో వడగట్టి కొద్దికొద్దిగా పోస్తూ మిక్స్ చేసుకోవాలి. అనంతరం కొన్ని నీళ్లు పోస్తూ మూడు నిమిషాల పాటు కలపాలి.
- అదేవిధంగా పావు టీ స్పూన్ వంటసోడా, ఒక టీ స్పూన్ సోంపు వేసి మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి 10 నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కొద్దికొద్దిగా పిండిని తీసుకొని రౌండ్ షేప్లో సరిపడా వేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- అనంతరం వీటిని ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే నోరూరించే స్వీట్ బోండాలు సిద్ధంగా ఉంటాయి!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. ఇక పిల్లలైతే ఇంకోటి కావాలని అడుగుతారు.
- మీరు స్వీట్ బోండాలను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే గోధుమపిండి, బెల్లంతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
