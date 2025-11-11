ETV Bharat / offbeat

గోధుమపిండితో రుచికరమైన "స్వీట్ బోండా" - టేస్ట్ చూస్తే వదలనే వదలరు!

గోధుమపిండి, బెల్లంతో స్వీట్ రెసిపీ - ఇలా ఇంట్లో సింపుల్​గా చేసుకోండి!

Wheat Sweet Bonda Recipe
Wheat Sweet Bonda Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 11, 2025 at 10:33 AM IST

2 Min Read
Wheat Sweet Bonda Recipe : ఇండ్లలో వివిధ రకాల తీపి పదార్థాలు చేస్తుంటారు. ఇందులో కజ్జికాయలు, అరిసెలు, లడ్డూలు, గవ్వలు లాంటివి ఉంటాయి. అయితే ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా ఓసారి ఇలా స్వీట్​ బోండా చేశారంటే సూపర్​గా వస్తాయి. పైగా వీటిని చేయడానికి ఎక్కువ సమయం కూడా పట్టదు. బెల్లం, గోధుమపిండి ఉపయోగించి సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాక బయట క్రిస్పీగా లోపల సాఫ్ట్​గా ఉంటాయి. అలాగే ఆయిల్ కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి! మరి టేస్టీటేసీ స్వీట్ బోండాలు తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Sweet Bonda
గోధుమపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బెల్లం - అర కప్పు
  • గోధుమపిండి - 1 కప్పు
  • బొంబాయి రవ్వ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఉప్పు - చిటికెడు
  • పచ్చికొబ్బరి తురుము - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • యాలకుల పొడి - అర టీ స్పూన్
  • వంటసోడా - పావు టీ స్పూన్
  • సోంపు - 1 టీ స్పూన్
  • ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
Sweet Bonda
కొబ్బరి తురుము (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో అర కప్పు బెల్లం, అర కప్పు నీళ్లు పోసి బెల్లాన్ని కరిగించాలి. బెల్లం కరిగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
  • మరో గిన్నెలో కప్పు గోధుమపిండి, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల బొంబాయి రవ్వ వేయాలి. అలాగే చిటికెడు ఉప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ పచ్చికొబ్బరి తురుము, అర టీ స్పూన్ యాలకులపొడి వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత ఇందులో బెల్లం వాటర్​ను జాలితో వడగట్టి కొద్దికొద్దిగా పోస్తూ మిక్స్ చేసుకోవాలి. అనంతరం కొన్ని నీళ్లు పోస్తూ మూడు నిమిషాల పాటు కలపాలి.
  • అదేవిధంగా పావు టీ స్పూన్ వంటసోడా, ఒక టీ స్పూన్ సోంపు వేసి మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి 10 నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
Sweet Bonda
బెల్లం తురుము (Getty Images)
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్​ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కొద్దికొద్దిగా పిండిని తీసుకొని రౌండ్​ షేప్​లో సరిపడా వేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రెండు వైపులా టర్న్​ చేస్తూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం వీటిని ప్లేట్​లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే నోరూరించే స్వీట్ బోండాలు సిద్ధంగా ఉంటాయి!
Sweet Bonda
యాలకులు (Getty Images)
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. ఇక పిల్లలైతే ఇంకోటి కావాలని అడుగుతారు.
  • మీరు స్వీట్ బోండాలను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే గోధుమపిండి, బెల్లంతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

