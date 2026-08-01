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గోదావరిలో మొత్తం ఎన్ని ప్రమాద హెచ్చరికలు? - మూడోది దాటితే ఏం జరుగుతుంది?

- మహోగ్రరూపంగా మారిపోయిన గోదావరి - 55 అడుగులు దాటి ప్రవహిస్తున్న వరద

Godavari Floods
Godavari Floods (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 1, 2026 at 10:44 AM IST

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Godavari Floods : నిన్నామొన్నటి వరకు వట్టిపోయినట్టుగా కనిపించిన గోదావరి ఇప్పుడు మహోగ్రరూపం ప్రదర్శిస్తోంది. ఎగువన కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో నది పోటెత్తుతోంది. దాని తీవ్రత ఏ స్థాయిలో ఉందంటే కేవలం 12 గంటల్లోనే మూడు ప్రమాద హెచ్చరికలు జారీచేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది! మరి, మొత్తం ఎన్ని హెచ్చరికలు ఉంటాయి? వాటి అర్థమేంటి? మూడో ప్రమాద హెచ్చరిక దాటితే ఏం జరుగుతుంది? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక : గోదావరి నదిలో వరద ఉధృతిని అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తుంటారు. ఎప్పుడైతే భద్రాచలం వద్ద గోదావరి వరద నీటిమట్టం స్థాయి 43 అడుగులకు చేరుతుందో అప్పుడు మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీచేస్తారు. దీని అర్థం నదిలో వరద ప్రవాహం వేగంగా పెరుగుతోందని.

తీసుకునే చర్యలివే :

వరదకు సంబంధించిన కంట్రోల్ రూమ్‌లను యాక్టివేట్ చేస్తారు. నదీ పరివాహక ప్రాంతాల్లో ఉండే గ్రామాల ప్రజలను అలర్ట్ చేస్తారు. పర్యాటకులను కూడా హెచ్చరిస్తారు. మత్స్యకారులు చేపల వేటకోసం నదిలోకి వెళ్లకుండా అప్రమత్తం చేస్తారు.

రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక : నీటిమట్టం స్థాయి భద్రాచలం వద్ద మరో ఐదు అడుగులు పెరిగితే జారీచేస్తారు. అంటే వరద 48 అడుగులకు చేరితే ఈ హెచ్చరిక విడుదల చేస్తారు. దీని అర్థం వరద సమీప గ్రామాల్లోకి వచ్చేస్తోందని. లోతట్టు ప్రాంతాలు మునిగిపోయే అవకాశం ఉంది. రోడ్లపైకి కూడా నీళ్లు చేరుతున్నాయని అర్థం.

తీసుకునే చర్యలివే :

రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక విడుదలైందంటే.. కేవలం జనాలను అప్రమత్తం చేస్తే సరిపోదని, వారికి సహాయం అందించాల్సిన పరిస్థితులు వచ్చేశాయని అర్థం. అందుకే ఎన్డీఆర్‌ఎఫ్, ఇతర విపత్తు నిర్వహణ బృందాలు సిద్ధంగా ఉంటాయి. ఇంకా లోతట్టు గ్రామాల ప్రజలు సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లిపోవాలని మైకుల ద్వారా హెచ్చరిస్తారు. కొన్నిచోట్ల డప్పు చాటింపులు కూడా చేస్తారు. అవసరమైన మార్గాల్లో రాకపోకలను నిలిపేస్తారు.

మూడో ప్రమాద హెచ్చరిక : భద్రాచలం వద్ద నీటిమట్టం స్థాయి 53 అడుగులు దాటితే జారీచేస్తారు. దీని అర్థం వరద అత్యంత ప్రమాదకరంగా మారిపోయిందని. పరిస్థితి చేయిదాటిపోయిందన్నమాట.

తీసుకునే చర్యలివే : నదీ పరివాహక ప్రాంతాల్లోని గ్రామాలను వరద చుట్టేసిందని అర్థం. ముంపునకు గురైపోతాయి. రవాణా, విద్యుత్ సంబంధాలు పూర్తిగా స్తంభించిపోతాయి. దాంతో ప్రజలను తప్పనిసరిగా ఖాళీ చేయిస్తారు. ముందుగా వారిని పునరావాస కేంద్రాలకు తరలిస్తారు. ఆర్మీ లేదంటే హెలికాప్టర్ల ద్వారా సహాయక చర్యలు చేపట్టాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడిందని అర్థం.

గోదావరిలో వరద ప్రమాద తీవ్రతను తెలియజేయడానికి మూడే హెచ్చరికలు ఉపయోగిస్తారు. మూడోదే తుది హెచ్చరిక. పరిస్థితి పూర్తిగా చేయిదాటిపోయిందని అర్థం. వరద శాంతించే వరకు అందరూ సురక్షిత ప్రాంతాల్లో ఉండేలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. అవసరమైన వారందరి కోసం అధికార యంత్రాంగం తక్షణ రక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలి. ఇందుకోసం 24/7 విధుల్లోనే ఉంటారు. ఉన్నతాధికారులు ఎప్పటికప్పుడు వరద తీవ్రతను పర్యవేక్షిస్తూ కింది స్థాయి సిబ్బందికి సూచనలు జారీ చేస్తూ ఉంటారు.

తాజా సమాచారం :

ప్రస్తుతం గోదావరి వరద తీవ్రత ప్రమాదకరంగానే కొనసాగుతోంది. భద్రాచలం వద్ద గోదావరి నీటిమట్టం ఉదయం 7 గంటలకు 55.3 అడుగులకు చేరింది. వరద ఉద్ధృతి కారణంగా భద్రాచలంలోని పలు మండలాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. అటు ఏపీలో ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ వద్ద నీటిమట్టం 11.40 అడుగులకు చేరడంతో 175 గేట్లు ఎత్తి నీటిని దిగువకు విడుదల చేశారు. ఇప్పటివరకు 9.38 క్యూసెక్కుల వరద నీరు సముద్రంలోకి విడుదల చేశారు.

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