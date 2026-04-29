ఘుమఘుమలాడే "తలకాయ కర్రీ" రెసిపీ ఇది - సూప్, ముక్కల టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది!

తలకాయ కర్రీ ఇలా కుక్ చేసిపెట్టండి - ముక్క నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతుంది.

talakaya_kura_ela_cheyali
talakaya_kura_ela_cheyali (ETV Bharat)
Published : April 29, 2026 at 5:19 PM IST

Talakaya Kura ela cheyali : నాన్​వెజ్ వంటకాల్లో తలకాయ కర్రీ ఫ్యాన్స్ బేస్ ప్రత్యేకం. ఫంక్షన్లు, పార్టీల్లో చికెన్, మటన్ పక్కన పెట్టి తలకాయ కర్రీకి ఎక్కువగా ప్రాధాన్యం ఇస్తుంటారు. పుల్లగా, కారంగా ఉండే గ్రేవీకి తోడు నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే ముక్కలు ఈ కర్రీ స్పెషాలిటీ. ఇలాంటి టేస్టీ, యమ్మీ తలకాయ కర్రీ ఇంట్లో ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇపుడు తెలుసుకుందాం.

అమ్మమ్మల పద్ధతిలో "తలకాయ కూర సూప్" - ఇంటిల్లిపాదీ రుచికి ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • తలకాయ కర్రీ ముక్కలు - అర కేజీ
  • ఉల్లిపాయలు - నాలుగు
  • చింతపండు - పెద్ద నిమ్మకాయ సైజు
  • నూనె - 1 కప్పు
  • లవంగాలు - 4
  • యాలకులు - 4
  • దాల్చిన చెక్క - 2 ఇంచులు
  • షాజీర - 1 స్పూన్
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1.5 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పసుపు - 1 స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - 2 స్పూన్లు
  • ఎండు కొబ్బరి - అర చెక్క
  • ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • పుదీనా - కొద్దిగా

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా తలకాయ కూర ముక్కలను ఐదారు సార్లు క్లీన్ చేసుకోవాలి. తలకాయ ముక్కలు నిప్పులపై కాల్చి ఇస్తారు కాబట్టి చాలా క్లీన్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇపుడు నాలుగు ఉల్లిపాయలు తీసుకుని సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా ఓ గిన్నెలో చింతపండు నానబెట్టుకోవాలి.
  • ఇపుడు స్టవ్ పై కుక్కర్​ పెట్టుకుని ముందుగా 1 కప్పు నూనె వేసుకోవాలి. అందులో 3 లవంగాలు, 2 యాలకులు, దాల్చిన చెక్క, షాజీరతో పాటు సన్నగా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయలు వేసుకోవాలి.
  • బాగా వేయించాక అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని కలపాలి. ఆ తర్వాత పసుపు, ఉప్పు వేసుకుని కలపాలి. ఆ తర్వాత కర్రీకి సరిపడా కారం కూడా వేసుకుని నూనెలోనే వేయించాలి. ఇపుడు శుభ్రం చేసుకున్న తలకాయ కూర ముక్కలు వేసుకోవాలి. ముక్కలకు కారం బాగా పట్టించేలా ఐదారు నిమిషాలు బాగా ఉడికించుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత గ్రేవీకి సరిపడా నీళ్లు పోసుకుని ఐదారు విజిల్స్ ఇవ్వాలి. ఈ లోగా మిగిలిపోయిన లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క, కాల్చిన ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు మిక్సీలో వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • విజిల్స్ పూర్తయిన తర్వాత ప్రెజర్ పోయాక మూత తీసుకోవాలి. ఇపుడు రెడీ చేసుకున్న చింతపండు పులుసు, ధనియాల పొడి వేసుకుని కలిపి మరో సారి పొయ్యి మీద పెట్టుకుని ఉడికించుకోవాలి. మరో ఐదారు నిమిషాల తర్వాత కొబ్బరి పొడి మిక్స్ వేసుకుని కలపాలి. మీడియం ఫ్లేమ్​లో మరో 10 నిమిషాలు ఉడికించి సన్నటి కొత్తిమీర, పుదీనా చల్లుకుంటే చాలు! కర్రీ రెడీగా ఉంటుంది.

"ఫంక్షన్ స్టైల్ మటన్ కర్రీ" - ఇలా చేశారంటే అర కేజీ తెచ్చినా పది మందికి పెట్టేయొచ్చు!

ఘుమఘుమలాడే "మామిడికాయ మటన్ కర్రీ​" - ఒక్కసారి తింటే ఫ్యాన్​ అయిపోతారు!

