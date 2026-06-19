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పక్కా కొలతలతో "గోవా ఫిష్ ఫ్రై" - మీ ఇంట్లోనే ఆస్వాదించండి!

- గోవాలో ఫేమస్​ సీ ఫుడ్​ ఫ్రైని ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేయండి - పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టంగా లాగిస్తారు!

Goa Fish Fry
Goa Fish Fry (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 19, 2026 at 4:25 PM IST

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Goa Fish Fry : బీచ్​ లో ఎంజాయ్​ మెంట్​ అనగానే చాలా మందికి మొదటగా గుర్తొచ్చే ప్రాంతం గోవా. అక్కడి సముద్ర వాతావరణంతోపాటు ప్రత్యేకమైన మసాలాల ఘుమఘుమలు పర్యాటకులను అమితంగా ఆకట్టుకుంటాయి. ఇక్కడ లభించే వంటకాల్లో ఫిష్​ ఫ్రై అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన రెసిపీ. గోవా వెళ్లినవారు తప్పకుండా దీన్ని ట్రై చేస్తారు. కానీ, అలాంటి టేస్ట్​ మళ్లీ ఇంటికి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత దొరకదు. అయితే, మీరు మీ ఇంట్లోనే ఉండి ఈ రెసిపీని తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మేం చెబుతున్న కొలతలతో, సూచిస్తున్న పద్ధతిలో వండితే పిల్లల నుండి పెద్దల వరకు ప్రతి ఒక్కరూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. ముక్క విరిగిపోకుండా, పైన కరకరలాడుతూ, లోపల జ్యూసీగా అద్దిరిపోతుంది. మరి, ఈ ఫిష్ ఫ్రై ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావలసిన పదార్థాలు :

  • చేపలు - అర కిలో
  • నిమ్మరసం - 1 టేబుల్‌ స్పూన్
  • పసుపు - పావు స్పూన్
  • కశ్మీరీ ఎండుమిర్చి - 12
  • కారం - 1 స్పూన్
  • వెల్లుల్లి - 10 రెబ్బలు
  • అల్లం - ఒకటిన్నర అంగుళాల ముక్క
  • జీలకర్ర - 1 స్పూన్
  • మిరియాలు - అర స్పూన్
  • లవంగాలు - నాలుగు
  • దాల్చినచెక్క - అంగుళం ముక్క
  • ధనియాలు - ఒకటిన్నర టేబుల్‌ స్పూన్
  • చింతపండు - చిన్న నిమ్మకాయంత
  • వెనిగర్‌ - 3 టేబుల్‌ స్పూన్లు
  • పంచదార - 1 స్పూన్ఔటర్ కోటింగ్
  • బియ్యప్పిండి - చారెడు
  • ఉప్మారవ్వ - 3 టేబుల్‌ స్పూన్లు
  • నీళ్లు - 3 టేబుల్‌ స్పూన్లు
  • నూనె - 5 టేబుల్‌ స్పూన్లు
  • నెయ్యి - 1 స్పూన్
  • ఉల్లిపాయ స్లైసులు
  • నిమ్మ చెక్కలు
  • ఉప్పు - తగినంత

అల్టిమేట్​ టేస్ట్​తో "చింతచిగురు చేపల పులుసు" - చేస్తుంటేనే తినాలనిపిస్తుంది!

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా చేపలను సరిగ్గా క్లీన్ చేసుకోవాలి. అందరూ ఇక్కడే మిస్టేక్ చేస్తారు. సరిగా క్లీన్ చేయాలి. ఉప్పుతో ఒసారి, పసుపుతో మరోసారి చక్కగా శుభ్రం చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత చాకుతో చేపలకు లోతైన గాట్లు పెట్టాలి. అప్పుడే మసాలా చక్కగా లోనికి వెళ్తుంది
  • ఇప్పుడు ఒక టేబుల్ స్పూన్ నిమ్మరసం, తగినంత ఉప్పు, పావు స్పూన్ పసుపు వేసి కలిపిన మిశ్రమాన్ని చేపలకు బాగా పట్టించాలి. గాట్లలో కూడా పూయాలి.
  • అంతకు ముందే కశ్మీరీ ఎండుమిర్చిని కాసేపు వేడినీళ్లలో నానబెట్టాలి. ఆ తర్వాత తీసి మిక్సీ జార్‌లో వేసుకోవాలి. అందులోనే వెల్లుల్లి రెబ్బలు, అల్లం ముక్క, జీలకర్ర, మిరియాలు, లవంగాలు, దాల్చినచెక్క, ధనియాలు, చింతపండు, వెనిగర్, పంచదార, ఉప్పు వేసి చక్కగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి
  • ఈ పేస్టును చేపకు పెట్టిన గాట్లలో కూర్చాలి. మిగిలిన పేస్టును చేపకు రెండు వైపులా చక్కగా పట్టించాలి
  • ఇలా మసాలా దట్టించిన చేపలను ఒక మూత ఉన్న గిన్నెలో పెట్టి, రిఫ్రిజిరేటర్‌లో పెట్టాలి. కనీసం రెండు గంటల పాటు అందులో ఉంచాలి. ఇంకా ఎక్కువ సేపు ఉంచినా పర్వాలేదు. ఇలా మ్యారినేట్ చేయడం వల్ల మసాలాల ఫ్లేవర్స్ అన్నీ చేపల లోపలి భాగం వరకు బాగా దిగుతాయి.
  • రెండు గంటల తర్వాత చేపలను ఫ్రిజ్ నుండి బయటకు తీయాలి. ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్‌లో మూడు టేబుల్‌ స్పూన్ల నీళ్లు, చారెడు బియ్యప్పిండి, మూడు టేబుల్‌ స్పూన్ల ఉప్మారవ్వ వేసి చిక్కటి మిశ్రమంలా కలుపుకోవాలి.
  • మ్యారినేట్ చేసిన చేపలను ఈ రవ్వ-బియ్యప్పిండి మిశ్రమంలో రెండు వైపులా అద్దుకోవాలి. దీనివల్ల చేపలకు పైన అద్భుతమైన క్రిస్పీ కోటింగ్ వస్తుంది.
  • ఇప్పుడు ఫ్రై చేసుకోవాలి. స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి సరిపడా నూనె వేసి వేడి చేయాలి. డీప్ ఫ్రై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. హాఫ్ ఫ్రై చేస్తే సరిపోతుంది.
  • నూనె కాగిన తర్వాత, స్టౌ మీడియం ఫ్లేమ్‌లో ఉంచి చేపలను వేయాలి.
  • ఒక్కో వైపు కచ్చితంగా నాలుగైదు నిమిషాల చొప్పున కాల్చుకోవాలి. రెండు వైపులా గోల్డెన్ బ్రౌన్ రంగు వచ్చేవరకు వేయించాలి.
  • ఇలా చేయడం వల్ల చేపలు బయట కరకరలాడుతూ, లోపల సాఫ్ట్‌గా ఉడుకుతాయి.
  • ఆ తర్వాత చేపలను సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకోవాలి. వడ్డించే సమయంలో వీటిపై ఒక స్పూన్ వేడి నెయ్యిని చల్లాలి.
  • కశ్మీరీ మిర్చి వల్ల ఈ వంటకానికి సహజమైన ఎరుపు రంగు వస్తుంది. నెయ్యి వల్ల అద్భుతమైన ఫ్లేవర్​ అందుతుంది.
  • చివరగా ఉల్లిపాయ స్లైసులు, నిమ్మముక్కలతో గార్నిష్ చేసుకొని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకోవాలి.
  • ఈ టేస్ట్​ను ప్రతి ఒక్కరూ ఆస్వాదిస్తారు. అవకాశం ఉంటే తప్పకుండా ఓసారి ట్రై చేయండి. గోవా రెసిపీని ఇంట్లోనే రుచి చూడొచ్చు.

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