పెళ్లికి ముందే శిక్షణ! - 'మ్యారేజ్ సర్టిఫికెట్ కోర్సు' తీసుకొచ్చిన కళాశాల!
Marriage Course in Goa : పెళ్లికి రెడీ అవుతున్నారా? - జీవితాంతం కలిసి ఉండే బంధం కోసం సర్టిఫికెట్ కోర్సును ప్రారంభించిన గోవాలోని ఓ కళాశాల!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 9:27 AM IST
Marriage Course : 'పెళ్లి' అనేది కేవలం ఒక రోజు వేడుక కాదు, జీవితాంతం ఇద్దరు వ్యక్తులు కలిసి సాగించాల్సిన సుదీర్ఘ ప్రయాణం. అందుకే పూర్వం యువతీయువకులకు పెళ్లి టైమ్లో పెద్దలు సుద్దులు చెప్తుంటారు. వివాహబంధం కలకాలం కొనసాగేందుకు కొన్ని జీవిత సత్యాలను వినిపిస్తుంటారు. కానీ, నేటి ఆధునిక కాలంలో అవగాహన లోపంతో చిన్న చిన్న విభేదాలకే విడాకుల వరకు వెళ్తున్న జంటల సంఖ్య పెరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఒక వినూత్న ఆలోచనతో ముందుకు వచ్చింది గోవాలోని ఓ కళాశాల. 'పెళ్లి అనేది అదృష్టం కాదు, నేర్చుకుంటే వచ్చే ఒక అద్భుతమైన కళ' అంటూ ఒక సరికొత్త సర్టిఫికెట్ కోర్సును స్టార్ట్ చేసింది. పెళ్లికి సిద్ధంగా ఉన్న యువతీయువకులకు క్లాస్రూమ్లోనే వైవాహిక జీవిత పాఠాలు చెప్పేందు రెడీ అయ్యింది. మరి, ఇంతకీ ఆ కోర్సు ఏంటి? అసలు ఇందులో ఏమేం నేర్పిస్తారు? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
గోవా కాలేజ్ ఆఫ్ హోమ్సైన్స్ 'మ్యారేజ్ రెడీనెస్ : ప్రిపేరింగ్ ఫర్ హెల్తీ అండ్ లాస్టింగ్ రిలేషన్షిప్స్' పేరిట ఈ సరికొత్త మ్యారేజ్ కోర్సును తీసుకొచ్చింది. డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఫ్యామిలీ స్టడీస్ (మానవాభివృద్ధి, కుటుంబ అధ్యయనాల విభాగం) ఈ కోర్సును నిర్వహించనుంది. డిసెంబర్ 2వ తేదీ నుంచి 17 వరకు ఈ సర్టిఫికెట్ కోర్సుకు సంబంధించిన తరగతులు జరుగుతాయని కళాశాల ప్రిన్సిపల్ మహేశ్ పాయ్ మీడియాకు తెలిపారు.
గోవాలో వేగంగా పెరుగుతున్న విడాకుల కేసుల సంఖ్యను అరికట్టడానికి, పెళ్లికి ముందే యువతకు సరైన అవగాహన కల్పించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే వివాహానికి ముందు కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చేలా ఒక ప్రత్యేక విధానాన్ని తీసుకురావాలని యోచిస్తున్నట్లు సీఎం ప్రమోద్ సావంత్ ఇటీవల వెల్లడించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారిక గణాంకాల ప్రకారం, 2022 నుంచి 2025 మధ్య కాలంలోనే గోవాలోని సివిల్ కోర్టుల్లో విడాకులు, వివాహ సంబంధిత కేసుల సంఖ్య 3000పైనే నమోదయ్యాయి. అందులోనూ కేవలం ఒక్క 2024లోనే ఈ కేసుల సంఖ్య 947గా ఉంది. ముఖ్యమంత్రి మాటలు, ఈ గణాంకాల నేపథ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకునే గోవా కాలేజ్ ఆఫ్ హోమ్సైన్స్ ఈ 15 రోజుల కోర్సు ప్రారంభిస్తున్నట్లు అర్థమవుతోంది.
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'ఉద్యోగం, మంచి కెరీర్ కోసం దాదాపు 20 కష్టపడతాం. అంత టైమ్ను పెట్టుబడి పెడతాం. అదే మన జీవితం ప్రయాణంలో అంతకంటే కీలకమైన వివాహ బంధం, కుటుంబ జీవితం కోసం మనం ఎంత టైమ్ను కేటాయిస్తున్నాం? ఎంతవరకు సిద్ధమవుతున్నాం? అనేది ఆలోచించాలి. పెళ్లికి సంసిద్ధమవ్వడమంటే వివాహ వేడుకల కోసం సిద్ధం కావడం మాత్రమే కాదు. భాగస్వామి, సంబంధాలు, వైవాహిక జీవితంలో బాధ్యతలు స్వీకరించడంపై కనీస అవగాహన కలిగి ఉండటం అవసరం. ఆరోగ్యకరమైన, శాశ్వత సంబంధాలు నిర్మించుకోవడానికి అవసరమైన వాటిపై ఈ కోర్సు ద్వారా అవగాహన కల్పించనున్నాం' అని కోర్సు వివరాలను గోవా కాలేజ్ ఆఫ్ హోమ్సైన్స్ ప్రిన్సిపల్ మహేశ్ పాయ్ వివరించారు.
ఈ వినూత్న కోర్సులో భాగంగా డేటింగ్ అసలు ఉద్దేశం ఏంటి? వెడ్డింగ్, మ్యారేజ్కు మధ్య తేడా, వివాహ బంధంపై స్త్రీ, పురుష పాత్రల ప్రభావం వంటి అంశాలను ఈ 15 రోజుల మ్యారేజ్ కోర్సులో భాగంగా వివరించనున్నారు. ఈ కోర్సులో అండర్ గ్రాడ్యుయేట్, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్, పెళ్లికాని యువతీ యువకులు, మ్యారేజ్కు సిద్ధం అవుతున్నవారు, వివాహ బంధాన్ని పటిష్ఠం చేసుకోవాలనుకునేవారు ఇలా ఎవరైనా ఈ కోర్సులో చేరొచ్చని తెలిపింది కళాశాల యాజమాన్యం.
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