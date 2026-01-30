ETV Bharat / offbeat

యుగాంతం వస్తే అందరూ "సీడ్​ వాల్ట్​" దగ్గరికి పరిగెడతారు! - ఏంటది? ఎక్కడుంది??

- మానవాళికి ఫుడ్ ఇన్సూరెన్స్​గా "గ్లోబల్ సీడ్ వాల్ట్" - ప్రపంచం మొత్తం నాశనమైనా భద్రంగా "డూమ్స్​ డే వాల్ట్"

Global Seed Vault
Global Seed Vault (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 30, 2026 at 3:55 PM IST

2 Min Read
Global Seed Vault : ఎప్పుడో ఒకప్పుడు యుగాంతం రావడం ఖాయమని చాలా మంది ఈ రోజుకీ నమ్ముతారు. అది వస్తుందో లేదో తెలియదుగానీ.. భూమిపై జీవాన్ని నాశనం చేసే విపత్తులు వచ్చే అవకాశాలు మాత్రం మెండుగా ఉన్నాయనే అభిప్రాయం బలంగా ఉంది. ఏ భారీ ఉల్కనో వచ్చి భూ ప్రపంచాన్ని ఢీకొట్టి సర్వనాశనం చేసి పారేయొచ్చు. భూకంపాలు విధ్వంసం సృష్టించొచ్చు. సునామీలు ముంచెత్తవచ్చు. లేదంటే కంటికి కనిపించని కరోనాలు వందల కోట్ల మందిని మింగేయవచ్చు. ఇది కూడా కాదంటే ప్రపంచ యుద్ధాలు జరిగి అణుబాంబులు మొత్తం భూమినే బూడిద చేసేయొచ్చు!!

ఇలాంటి అనర్థాలు, విపత్తులు ఏవో జరిగి ప్రపంచంలో ఉన్న మనుషులందరూ దాదాపుగా అంతమైపోయి, ఏ కొద్దిమందో మిగిలితే పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది? అణుబాంబును రుచి చూసిన జపాన్​ లాంటి దుస్థితి కలిగితే వారు ఏం తింటారు? ఈ ఆలోచనే కొందరికి వచ్చింది. ఫలితంగా ఓ "సీడ్ బ్యాంకు"ను ఏర్పాటు చేశారు. దీన్ని "డూమ్స్​డే వాల్ట్" అని కూడా పిలుస్తారు. అంటే.. ప్రళయ కాలపు ఖజానా అని అర్థం. చివరి దశలో ఆదుకునే ఆహారపు నిధి అన్నమాట!

250 కోట్ల విత్తనాలు :

ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద, ఇంకా అత్యంత సురక్షితంగా విత్తనాలను నిల్వచేసిన కేంద్రం ఇది. 2008లో దీన్ని ప్రారంభించారు. ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాలకు చెందిన విత్తనాలు ఇక్కడ భద్రపరిచారు. మొత్తం ఎన్నిరకాల ధాన్యాలు, విత్తనాలు ఇక్కడ ఉన్నాయో తెలుసా? 4.5 మిలియన రకాల పంటల సీడ్స్ ఉన్నాయి! ఒక్కో రకానికి 500 విత్తనాలకు చోటు కల్పించారు. మనం తినే రైస్, గోధుమలు, జొన్నలు, రాగులు కూడా అందులో ఉన్నాయి. ఈ విధంగా మొత్తం 250 కోట్ల సీడ్స్ దాచారు.

భూమి లోపల :

ఉత్తర ధృవానికి వెయ్యి కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న చిన్న ఐలాండ్​లో ఒక కొండను తవ్వారు. ఈ మంచు కొండను 120 మీటర్ల లోతు తవ్వి, అందులో సీడ్​ వాల్ట్​ నిర్మించి, దాని లోపల ఈ విత్తనాలను దాచారు. మైనస్ 18 డిగ్రీస్ టెంపరేచర్​లో ఈ సీడ్ వాల్ట్ ఉంది. దీన్ని కరెంటుతో ఫ్రీజ్​ చేస్తూ కాపాడుతున్నారు. అయితే, ఇక్కడి మైనస్ టెంపరేచర్​ వెదర్.. కరెంటు లేకపోయినా కూడా ఆ విత్తనాలను వేల సంవత్సరాల పాటు కాపాడుతుంది!

మీకూ ఓ లాకర్ :

ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన లాకర్లలో విత్తనాలు స్టోర్ చేస్తుంటారు. మీకు కావాలంటే ఒక లాకర్ ఇస్తారు. దాన్ని బ్లాక్ బాక్స్ అంటారు. ప్రపంచంలో ఎక్కడా దొరకని సీడ్స్ ను మీరు ఇక్కడ దాచుకోవచ్చు.

విశ్వం మొత్తం తీవ్రంగా దెబ్బతిని, కొద్దిమంది ఎవరైనా మిగిలితే వారిని కాపాడడం ద్వారా మానవ జాతి మనుగడ కొనసాగించడానికి ఈ సీడ్ వాల్ట్​ను ఏర్పాటు చేశారు. ఇది ఫుడ్​ కు సూపర్​ ఇన్సూరెన్స్ గా చెప్పుకోవచ్చు. ఇంత దూరదృష్టితో ఈ సీడ్​ వాల్ట్​ ను ఏర్పాటు చేయడం నిజంగా గొప్ప విషయం కదా! ఇంతకీ, ఇది ఎక్కడ ఉందో తెలుసా? నార్వే దేశంలో. దీన్ని ఏర్పాటు చేసిన ఐలాండ్ పేరు "స్పిట్స్ బర్జెన్".

