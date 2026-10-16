ఇంటి నిర్మాణానికి రక్షణగా నిలిచే 'జీఎఫ్ఆర్పీ' బార్లు - తుప్పు పట్టవు, మరమ్మతుల ఖర్చు ఉండదు!
ఐరన్తో పోలిస్తే ఈ ఫైబర్ బార్లతో ఎన్నో బెనిఫిట్స్ - వీటిని ఎక్కడెక్కడ వాడవచ్చంటే?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 5:47 PM IST
Glass Fiber Bars Benefits : సముద్ర తీర ప్రాంతాల్లో ఇళ్లు కట్టేవారిని కలవరపెట్టే పెద్ద సమస్య తుప్పు. గాలిలో నిరంతరం ఉండే ఉప్పు శాతం, తేమ కలిసి ఎంతటి బలమైన కాంక్రీట్ నిర్మాణాలనైనా కొద్దిరోజుల్లోనే లోపలికల్లా గుల్ల చేసి, పగుళ్లు తెప్పిస్తాయి. అందుకే, అక్కడ కట్టే ఇళ్ల మన్నిక మిగతా ప్రాంతాలతో పోలిస్తే చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. తరతరాలు నిలవాల్సిన కలల సౌధం, కళ్ల ముందే బలహీనపడుతుంటే చూస్తూ తట్టుకోవడం ఎవరికైనా కష్టమే. అయితే, ఈ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపుతూ ఇంజినీర్లు సరికొత్త సాంకేతికతను తెరపైకి తెచ్చారు. సాంప్రదాయ పద్ధతులకు పూర్తిగా స్వస్తి పలుకుతూ, ఏకంగా వందేళ్ల పాటు చెక్కుచెదరని ధీమాను ఇచ్చేలా ఈ టెక్నాలజీ ఉపయోగపడుతుందంటున్నారు. మరి, ఇంతకీ ఇంటికి రక్షణ కవచంలా నిలిచే ఆ ఆధునాతన సాంకేతికత ఏంటి? దాని వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనాలు ఉంటాయి? వంటి పూర్తి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
సముద్ర తీర ప్రాంతాల్లో గాలిలో ఉప్పు శాతం, తేమ అధికంగా ఉండటంతో ఇళ్ల నిర్మాణానికి ఉపయోగించే సాధారణ ఇనుప కడ్డీలు త్వరగా తుప్పుపడుతుంటాయి. ఫలితంగా కాంక్రీట్లో పగుళ్లు వస్తుంటాయి. అంతేకాదు, ఎంతో ఖర్చు చేసి కట్టిన ఇళ్లు కొద్దికాలానికే బలహీనపడి, కూలిపోయే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది. ఇతర ప్రాంతాల్లో నిర్మించుకునే ఇళ్లతో పోలిస్తే, తీర ప్రాంతాల్లోని ఇళ్ల మన్నిక తక్కువగానే ఉంటుంది. ఈ సమస్యకు ఇంజినీర్లు 'గ్లాస్ ఫైబర్ రీఇన్ఫోర్సెడ్ పాలిమర్(జీఎఫ్ఆర్పీ) బార్లతో' శాశ్వత పరిష్కారం చూపుతున్నారు. తీర ప్రాంతాల్లో బలమైన, సుదీర్ఘకాలం నిలిచే కలల ఇంటిని నిర్మించుకోవాలనుకునే వారికి ఈ ఫైబర్ బార్లు మంచి ఎన్నిక అంటున్నారు. ఇవి వందేళ్ల వరకు ఇంటికి మన్నిక ఇస్తాయంటున్నారు.
నార్మల్గా తీర ప్రాంతాల్లో ఓడ రేవులు, సముద్ర నిర్మాణాలు, వంతెనలు, నేషనల్ హైవేలు, హాస్పిటల్స్, ఎంఆర్ఐ గదులు, అండర్గ్రౌండ్ నిర్మాణాలు, టన్నెల్స్లో జీఎఫ్ఆర్పీ యూజ్ చేస్తుంటారు. ఇటీవల ఇళ్లలోనూ వీటి వాడకం పెరిగిందని చెబుతున్నారు ఇంజినీర్లు.
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ప్రయోజనాలు :
- గ్లాస్ ఫైబర్ రీఇన్ఫోర్సెడ్ పాలిమర్(జీఎఫ్ఆర్పీ) బార్లలో ఇనుము ఉండదు. దీంతో ఉప్పు గాలి, సముద్రపు నీరు, ఉప్పునేల తగిలినా ఈ బార్లు తుప్పుపట్టవు.
- ఇనుప కడ్డీలతో నిర్మించిన ఇళ్లకు త్వరగా మరమ్మతులు, వాటర్ ఫ్రూపింగ్ ఖర్చులు వస్తాయి. అదే, జీఎఫ్ఆర్పీతో కట్టిన ఇళ్లకు మరమ్మతులు తక్కువ అంటున్నారు.
- అలాగే, ఇవి ఇనుముతో పోలిస్తే చాలా తేలికగానూ ఉంటాయి. పైగా వీటి రవాణా, సైట్కు తీసుకెళ్లి పనిచేయడం ఈజీ అని చెబుతున్నారు.
- ఐరన్ తుప్పుపట్టకుండా ఉండటం కోసం కాంక్రీట్ లేయర్ మందంగా వేయాల్సి ఉంటుంది. కానీ, జీఎఫ్ఆర్పీకి తుప్పుపట్టే ప్రాబ్లమ్ లేదు కాబట్టి సాధారణ కాంక్రీట్ లేయర్ సరిపోతుందంటున్నారు.
ఉపయోగించే ముందు :
- ఇనుము కడ్డీలు లేదా రాడ్లతో పోలిస్తే గ్లాస్ ఫైబర్ రీఇన్ఫోర్సెడ్ పాలిమర్ బార్లకు అయ్యే ఖర్చు ఎక్కువే. ఫ్యూచర్లో వచ్చే మరమ్మతులు, నిర్వహణతో పోలిస్తే మాత్రం దీర్ఘకాలంలో డబ్బు ఆదా అవుతుందని చెబుతున్నారు ఇంజినీర్లు.
- ఈ బార్లను సైట్లో వంచడం కుదరదు. అందుకే, ప్లాన్ ప్రకారం అవసరమైన వంపులను ముందే ఆర్డర్ చేయాలి.
- ఇక ఫ్లెక్సిబిలిటీ విషయానికొస్తే, ఇనుము, జీఎఫ్ఆర్పీ బార్లలో వేర్వేరుగా ఉంటుంది. అందుకే ఇల్లు డిజైన్ చేసే సివిల్/స్ట్రక్చరల్ ఇంజినీర్తో వీటికి తగ్గట్టుగా ప్లానింగ్ చేయించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
వీటిని ఎక్కడ వాడవచ్చు?
- తేమ, ఉప్పునేలతో నేరుగా తాకే పునాదులకు గ్లాస్ ఫైబర్ రీఇన్ఫోర్సెడ్ పాలిమర్ బార్లు ఉత్తమమైనవని చెబుతున్నారు ఇంజినీర్లు.
- ఉప్పు, గాలి, వర్షపు నీరు తాకే ప్లింత్ బీమ్లు, స్తంభాలకు కూడా వీటిని ఉపయోగించవచ్చు.
- కాంక్రీట్ లోపల ఇనుము తుప్పుపట్టి స్లాబ్ పెచ్చులూడటం వంటి సమస్యలు రాకుండా స్లాబ్లు, బాల్కనీలకు ఈ బార్లు వినియోగించుకోవచ్చు.
- సముద్రపు గాలి నేరుగా తాకే ఇంటి ప్రహరీకి కూడా జీఎఫ్ఆర్పీ బార్లు వాడుకోవడం బెటర్ అంటున్నారు.
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