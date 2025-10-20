ఇకపై "అల్లం మురబ్బా" బయట కొనాల్సిన పన్లేదు - ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్తో ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!
సింపుల్గా చేసుకునే అల్లం మురబ్బా - ఇలా చేస్టే టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 20, 2025 at 10:50 AM IST
Ginger Candy Recipe in Telugu : అల్లం మురబ్బాను చాలా మందిగా ఇష్టంగా తింటారు! ఇది తింటుంటే కొంచెం ఘాటుగా, తియ్యగా ఉంటుంది. వీటిని ఎక్కువ బయట దుకాణాల్లో లేదా బస్టాండ్లు, రైల్వేస్టేషన్లలో కొనుగోలు చేస్తుంటారు. అలా కాకుండా అల్లం మురబ్బాను ఇంట్లోనే సింపుల్గా నిమిషాల్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? కేవలం నాలుగు పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు తయారు చేయోచ్చు. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలూ ఇష్టంగా తింటారు. మరి టేస్టీటేస్టీ అల్లం మురబ్బా ప్రిపేర్ చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
ఓవెన్ లేకుండానే - సూపర్ టేస్టీ "చందమామ బిస్కెట్లు" ఇంట్లోనే చేసుకోండిలా!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- అల్లం ముక్కలు - 1 కప్పు
- బెల్లం - 1 కప్పు
- పంచదార - 1 కప్పు
- యాలకుల పొడి - ఒక టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా అల్లాన్ని శుభ్రంగా కడిగి పైన పొట్టు తీయాలి. ఆ తర్వాత చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు మిక్సీజార్లో కప్పు పంచదారను తీసుకొని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ఇదే మిక్సీజార్లో అల్లం ముక్కలు వేసి మిక్సీ పట్టాలి. ఇందులో బెల్లం తురము, పంచదార పొడి వేసి మరోసారి మెత్తని పేస్టులా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకొని గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పేస్టును వేసుకోవాలి. ఇందులో కొద్దిగా వాటర్, ఒక టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసి కలుపుతూ ముదురు పాకం వచ్చేలా మరిగించాలి.
- పాకం చిక్కబడడానికి 20 నిమిషాల పైనే పడుతుంది. కాబట్టి నిదానంగా కలుపుతూ మరగనివ్వాలి.
- పాకం పర్ఫెక్ట్గా వచ్చిందా?లేదా? అని తెలుసుకోవాలంటే గరిటెతో పాకాన్ని కొద్దిగా తీసుకుని నీళ్లలో వేయాలి. ఇలా వేస్తే పాకం ముద్ద కట్టిపోవాలి. నీటిలో వేసిన పాకాన్ని చేతితో తీసి చూస్తే ముద్దగా ఉండి, సాగుతూ ఉంటే అల్లం మురబ్బా తయారీకి పాకం సిద్ధమైయిందని గ్రహించాలి.
- ముదురు పాకం వచ్చిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై ప్లేట్లో కొద్దిగా చక్కెర పొడి వేయాలి. దానిపై తయారైన పాకం మిశ్రమాన్ని వేసి స్ప్రెడ్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత మీకు నచ్చిన ఆకారంలో మార్క్స్ పెట్టుకోవాలి.
- అచ్చు పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత చూస్తే అల్లం మురబ్బా రెడీ అయినట్లే!
- అనంతరం అల్లం మురబ్బాను ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే సరి!
- ఇలా చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది!
- ఒకవేళ మీరు ఎక్కువ మొత్తంలో అల్లం మురబ్బాను రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే అల్లంతో పాటు ఇంగ్రీడియంట్స్ను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
రుచికరమైన " చింతపండు చారు" - ఒక్కసారి ఇలా చేయండి తృప్తిగా తింటారు!
శనగపిండితో అద్దిరిపోయే "ఢోక్లా" - ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చేస్తుంది!