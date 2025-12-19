ఘాటు ఘాటుగా "అల్లం నిమ్మకాయ చారు" - ఈ వింటర్లో ఒక్కసారైనా ట్రై చేయాల్సిందే!
రుచికరమైన అల్లం నిమ్మకాయ చారు - ఒక్కసారి ఇలా చేయండి తృప్తిగా తింటారు!
Published : December 19, 2025 at 2:24 PM IST
Lemon Ginger Rasam Prepare : చలికాలంలో భోజనంలోకి కూరలెన్ని ఉన్నా కమ్మగా, ఘాటుగా ఉండే చారుతో తింటే ఆ రుచే వేరు. అందుకే ఇండ్లలో మిరియాల చారు, శొంఠి చారు వంటివి చేస్తుంటారు. అలాంటి వారి కోసమే సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకునే ఒక సూపర్ రసం రెసిపీని ఇవాళ తీసుకొచ్చాం. అదే స్పైసీ, టేస్టీ అల్లం నిమ్మకాయ చారు. ఇలా చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ వేడివేడి అన్నంలో రోజూ తినే దానికంటే నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువే లాగిస్తారు! పిల్లలకు కూడా చాలా బాగా నచ్చుతుంది. మరి ఘాటు ఘాటుగా ఘుమాయించే ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి? ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- కందిపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- పసుపు - పసుపు
- టమోటాలు - 1
- అల్లం తరుగు - 1 టీ స్పూన్
- మిరియాలు - 1 టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 8
- ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా ఉప్పు
- నిమ్మరసం - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆయిల్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
- మెంతులు - 2 చిటికెడ్లు
- ఎండుమిర్చి - 2
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఇంగువ - చిటికెడు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా కప్పులో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కందిపప్పు, సరిపడా నీళ్లు పోసి అర గంట పాటు నానబెట్టాలి.
- ఇంకోవైపు కుక్కర్లో నానబెట్టిన కందిపప్పు, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలు, అర లీటర్ నీళ్లు పోయాలి. ఇప్పుడు మూతపెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి నాలుగు విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉంచాలి.
- నాలుగు విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత కందిపప్పును మెత్తగా మాష్ చేసుకోవాలి. అనంతరం జల్లెడతో వడగట్టి పప్పు నీటిని గిన్నెలో పోయాలి.
- మరోవైపు మిక్సీజార్లో ఒక టీ స్పూన్ అల్లం తరుగు, ఒక టీ స్పూన్ మిరియాలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేయాలి. అలాగే ఎనిమిది వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు యాడ్ చేసి గ్రైండ్ చేయాలి.
- అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో తీసి పెట్టుకున్న పప్పు నీళ్లు, గ్రైండ్ చేసుకున్న అల్లం ధనియాల పొడి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఒక పొంగు వచ్చేంత వరకు ఉంచాలి.
- ఇందులోనే మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నిమ్మరసం, కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అదేవిధంగా తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, రెండు చిటికెడ్ల మెంతులు, రెండు ఎండుమిర్చి, కొద్దిగా కరివేపాకు, చిటికెడు ఇంగువ వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- ఆ తర్వాత తాలింపును రెడీ చేసుకున్న చారులో వేసి కలపాలి.
- ఇక అంతే ఘుమఘుమలాడే అల్లం నిమ్మకాయ చారు రెడీ అయినట్లే!
