ETV Bharat / offbeat

కరకరలాడే "అల్లం గారెలు" - నూనె తక్కువ, రుచి ఎక్కువ!

సింపుల్​గా చేసుకునే అల్లం గారెలు - కమ్మగా, కారంగా అద్దిరిపోతాయి!

Allam Garelu
Allam Garelu (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 9, 2025 at 2:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ginger Garelu in Telugu : క్రిస్పీగా, టేస్టీగా ఉండే గారెలను పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. వీటినే కొన్ని ప్రాంతాల్లో వడలని కూడా పిలుస్తారు. ఎప్పుడూ ఓకేలా కాకుండా ఇవాళ అద్దిరిపోయే అల్లం గారెల రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో వీటిని చేశారంటే క్రిస్పీగా, మంచి రుచికరంగా వస్తాయి. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో వీటిని రెడీ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాక ఆయిల్ కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి! ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీకి బాగా నచ్చుతాయి. మరి ఈ రెసిపీకి అవసరమైన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కొనాలంటే చాలా ఖర్చుచేయాలి - కానీ, ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకునే "ఆమ్లా క్యాండీ"

Allam Garelu
అల్లం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మినపప్పు - 2 కప్పులు
  • పచ్చిమిర్చి - 5
  • అల్లం - కొద్దిగా
  • కరివేపాకు - కొంచెం
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా -
  • అటుకుల పొడి - 4 టేబుల్​ స్పూన్లు
  • వంటసోడా - కొంచెం
  • ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
Allam Garelu
జీలకర్ర (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా గిన్నెలో రెండు కప్పుల మినపప్పు వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోసి రాత్రంతా నానబెట్టాలి.
  • మరుసటి రోజు ఉదయం నానబెట్టిన మినపప్పును ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత దీనిని మిక్సీజార్​లో వేసి గ్రైండ్ చేయాలి.
  • అనంతరం మినప్పిండిని మిక్సింగ్ బౌల్లో వేసి గరిటెతో నాలుగు నిమిషాల పాటు బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి 10 నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
Allam Garelu
మినపప్పు (Getty Images)
  • అదేవిధంగా అల్లం, కొత్తిమీర, కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చిని శుభ్రంగా కడిగి సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
  • పది నిమిషాల తర్వాత మినప్పిండిని మరోసారి కలిపి ఇందులో రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న అల్లం, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొత్తిమీర, కరివేపాకు తరుగు వేసి ఓసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • అలాగే ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, కొంచెం వంటసోడా, నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల అటుకుల పొడి యాడ్ చేసి కలపాలి.
Allam Garelu
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడయ్యాక చేతులకు కొద్దిగా నీటిని అద్దుకుని ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ గారెల మాదిరిగా ఒత్తుకుని కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేయాలి.
  • కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా గారెలను వేశాక రెండు నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి. ఆపై రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేయాలి.
Allam Garelu
కరివేపాకు (Getty Images)
  • అనంతరం వీటిని ప్లేట్​లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే వేడివేడి అల్లం గారెలు రెడీ అయినట్లే!
  • ఇలా ఓసారి ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ రెసిపీగా మారడం ఖాయం!

నోరూరించే "ఉసిరికాయ పులిహోర" - ఇలా ప్రిపేర్ చేస్తే నెవ్వర్ బిఫోర్ టేస్ట్!

కొత్త కొత్తగా కమ్మని "మునగాకు చారు" - నిమిషాల్లోనే రెడీ - మళ్లీ మళ్లీ చేసుకుంటారు!

TAGGED:

ALLAM GARELU RECIPE IN TELUGU
అల్లం గారెలు తయారీ విధానం
GINGER GARELU PREPARE
GINGER VADA MAKING
ALLAM GARELU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

కెరీర్​లో ఉన్నతంగా రాణించాలంటే? - ఈ నిజాలు అంగీకరించాలట!

రూ.50వేల పెట్టుబడితో పుట్టగొడుగుల సాగు- ఏటా రూ.7 కోట్ల రాబడి- యువ రైతు సక్సెస్ స్టోరీ!

ప్రభాస్​తో స్పెషల్​ ప్రాజెక్ట్​లో పనిచేస్తాను : రష్మిక మంధాన

మజిల్​లాస్​ను 'రివర్స్' చేయవచ్చా? - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.