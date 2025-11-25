బుల్లెట్ ప్రూఫ్ టీ షర్ట్ కనిపెట్టేశారు! - ఎవ్వరైనా వేసుకోవచ్చు !!
- సాధారణ సమయంలో వస్త్రం.. ప్రమాదంలో రక్షణ కవచం! - ఆవిష్కరించిన జర్మనీ శాస్త్రవేత్తలు
Published : November 25, 2025 at 12:07 PM IST
Germany Bullet Proof Fabric: బుల్లెట్ ప్రూఫ్ అనగానే చాలా మందికి గుర్తుకువచ్చేది మందంగా, గట్టిగా ఉండే ఓ జాకెట్. దీనిని భద్రతా బలగాలు, సైనిక సిబ్బంది, పోలీసు అధికారులు, ప్రమాదకర ప్రాంతాల్లో పనిచేసే వారు మాత్రమే ధరిస్తారు. కానీ మీకు తెలుసా? అందరూ ధరించేలా ఓ బుల్లెట్ ప్రూఫ్ క్లాత్ కనిపెట్టారు జర్మనీ సైంటిస్టులు!
ప్రస్తుతం ఉపయోగిస్తున్న బుల్లెట్ ప్రూఫ్ జాకెట్స్ చాలా బరువుగా ఉంటాయి. కానీ.. ఈ కొత్త క్లాత్ మాత్రం మనం రెగ్యులర్గా వేసుకునే దుస్తుల్లాగానే ఉంటుంది. అంతే బరువు ఉంటుంది. సాఫ్ట్గా టీషర్ట్ మాదిరిగా ఉంటుంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
STF లిక్విడ్తో తయారు:
జర్మనీలోని ఫ్రాన్హోఫెర్ ఇన్స్టిట్యూట్ శాస్త్రవేత్తలు బుల్లెట్ ప్రూఫ్ తరహాలో రక్షణ కవచంలా మారిపోయే వస్త్రాన్ని కనిపెట్టారు. ఇందుకోసం నూలుపోగుల్లో కంటికి కనిపించనంత చిన్న పరిమాణంలో ఉండే షియర్ థిక్కనింగ్ ఫ్లూయిడ్(STF) నానోపార్టికల్స్ కణాలని వాడారు. ఈ వస్త్రం సాధారణ పరిస్థితులలో మెత్తగా, అనువుగా ఉండి.. బుల్లెట్, కత్తి వంటివేవైనా తగిలినప్పుడు ఈ కణాలు ఒకదానితో ఒకటి ఇంటర్లాక్ అయి ఒక బలమైన కవచంలా మారిపోతాయి. ఆ విధంగా మనకు రక్షణ కల్పిస్తాయి. "Soft when moving, Hard when hit" ఈ వస్త్రం ప్రధాన సూత్రం.
ఫ్రాన్హోఫర్ ఇన్స్టిట్యూట్ (Fraunhofer Institute) — ఇది యూరప్లోనే అతిపెద్ద అప్లైడ్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్. ఇందులో సుమారు 70 కంటే ఎక్కువ సబ్-ఇన్స్టిట్యూట్లు ఉన్నాయి. ప్రతిదీ ఒక ప్రత్యేక రంగంపై పనిచేస్తుంది. ఈ స్మార్ట్ వస్త్రం ప్రాజెక్ట్లో కూడా ముఖ్యంగా కొన్ని ఉప సంస్థలు భాగమయ్యాయి. అందులో..
- ఫ్రాన్హోఫర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ ఇంటర్ఫేసియల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ బయోటెక్నాలజీ(IGB). ఇది నానోపార్టికల్స్, ద్రవాల అనుసంధానంపై పనిచేసింది.
- ఫ్రాన్హోఫర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ అప్లైడ్ పాలిమర్ రీసెర్చ్(IAP). ఈ సంస్థ పాలిమర్ పరిశోధన, పదార్థాల లక్షణాలపై సహకరించింది.
- ఫ్రాన్హోఫర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ టెక్స్టైల్ అండ్ ఫైబర్ రీసెర్చ్(ITV Denkendorf). ఇది వస్త్రాల తయారీ, ఫైబర్లలో STF ద్రవాన్ని ఎలా సమర్థవంతంగా ఉపయోగించాలి అనే దానిపై సహకారం అందించింది.
ఎలా తయారు చేశారు? :
Shear Thickening Fluid (STF) టెక్నాలజీతో ఈ బుల్లెట్ ప్రూఫ్ వస్త్రాన్ని తయారు చేశారు. తక్కువ ఒత్తిడిలో ద్రవం లాగా ఉండే ఇది.. దెబ్బ తగిలే సమయంలో వెంటనే గట్టిపడే లక్షణం కలిగి ఉంటుంది. అయితే ఈ వస్త్రాన్ని రెండు ప్రధాన దశలలో పూర్తి చేశారు. అందులో మొదటిది షీర్ థిక్కనింగ్ ఫ్లూయిడ్ తయారీ. నానో సిలికా కణాలు (SiO₂ nanoparticles), పాలిథైలిన్ గ్లైకాల్ (Polyethylene Glycol – PEG) రెండింటిని కలిపితే STF ద్రవం తయారవుతుంది.
ఇక రెండో దశ తయారుచేసిన STF ద్రవాన్ని రక్షణ వస్త్రంలోకి ఇన్బిల్ట్ చేయడం. అందులో భాగంగా ముందుగా కెవ్లార్ (Kevlar) లేదా ఇతర బలమైన, అధిక-పనితీరు గల పాలిమర్ ఫైబర్లతో నేసిన వస్త్రాన్ని ఉపయోగిస్తారు. ఆ తర్వాత ఈ వస్త్ర పొరలను STF ద్రవంలో ముంచడం లేదా ప్రత్యేక యంత్రాల ద్వారా ద్రవాన్ని వస్త్రపు ఫైబర్ల మధ్య ఖాళీలలోకి ఎక్కించడం చేస్తారు. అనంతరం ఈ వస్త్రాన్ని జాగ్రత్తగా ఎండబెడితే ఈ లిక్విడ్ అనేది ఫైబర్లతో పూర్తి కలిసిపోతుంది. దీంతో ఫ్యాబ్రిక్ రెడీ అయినట్లే.
ఎలా పనిచేస్తుంది? : ఇది పనిచేసే విషయంలో కూడా పలు దశలు ఉన్నాయి.
1. సాధారణ స్థితి: వస్త్రం సాధారణంగా ఉన్నప్పుడు అంటే మీరు దానిని ధరించి నడుస్తున్నప్పుడు లేదా కదులుతున్నప్పుడు దానిలోని STF ద్రవంలో ఉన్న నానో-పరిమాణ కణాలు స్వేచ్ఛగా కదులుతూ ఉంటాయి. ఈ సమయంలో వస్త్రం చాలా మెత్తగా, సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది. అంటే మనం మామూలుగా వేసుకునే దుస్తుల మాదిరే ఉంటుంది.
2. ప్రభావం కలిగినప్పుడు: ఒక బుల్లెట్, కత్తి లేదా బలమైన దెబ్బ వంటి అధిక శక్తి ఆకస్మికంగా వస్త్రాన్ని తాకినప్పుడు, ద్రవంపై విపరీతమైన పీడనం (Shear force) ఏర్పడుతుంది. ఈ పీడనం కారణంగా, ద్రవంలో స్వేచ్ఛగా ఉన్న నానోపార్టికల్స్ ఒక మిల్లీసెకనులోపే ఒకదానితో ఒకటి బలంగా కలిసిపోయి, తాత్కాలికంగా ఒక ఘనమైన, దృఢమైన కవచం (Solid shield) లాగా మారిపోతాయి. గట్టిపడిన ఈ కవచం తుపాకీ తూటా కూడా లోపలికి వెళ్లకుండా అడ్డుకుంటుంది. ఈ శక్తి మొత్తం అదే ప్రాంతంలో కేంద్రీకృతం కాకుండా, ఆ వస్త్రం ఉపరితలం అంతటా ఉంటుంది. ఇక తాకిడి శక్తి తగ్గినప్పుడు.. ఆ ద్రవం, కణాలు తిరిగి సాధారణ స్థితికి వచ్చేస్తాయి.
ఎవరెవరు ధరించవచ్చు? : స్కూల్కు వెళ్లే పిల్లల నుంచి పోలీసుల వరకు అందరూ ఉపయోగించవచ్చు. సైనికులు, సాహస క్రీడాకారులు, బైకర్స్, ఇంజినీరింగ్, నిర్మాణ రంగాలకు చెందిన వారు తమ రక్షణ కోసం దీనిని చాలా తేలికగా ఉపయోగించవచ్చు.
అందుబాటులోకి ఎప్పుడు వస్తుంది? : ఈ వస్త్రం పూర్తి బుల్లెట్ ప్రూఫ్ స్థాయి (NIJ standards)కి చేరడానికి ఇంకా పరీక్షలు కొనసాగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం ఇది ప్రయోగ దశలో ఉంది. ఫ్రాన్హోఫర్ ఇన్స్టిట్యూట్ కొన్ని ప్రైవేట్ టెక్ కంపెనీలతో కలిసి దీన్ని కమర్షియల్ ప్రొడక్షన్ దిశగా తీసుకెళ్లడానికి ప్రయత్నిస్తోంది. వచ్చే కొన్ని సంవత్సరాల్లో ఈ టెక్నాలజీతో "Smart Uniforms", "Flexible Armor Jackets" మార్కెట్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ STF వస్త్రం అన్ని అనుమతులూ పొంది వాణిజ్యపరంగా అందుబాటులోకి వచ్చినప్పుడు బరువు, సౌకర్యం విషయంలో ప్రస్తుత జాకెట్ల కంటే మెరుగైన ఎంపిక అవుతుందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ఇది సైనిక, పోలీసు సిబ్బందికి మెరుగైన సౌకర్యాన్ని అందిస్తూనే, సమర్థవంతమైన రక్షణను అందించగలదని అభిప్రాయపడుతున్నారు.
మొదట ఎక్కడ మొదలైంది? : ఈ సాంకేతికతకు మౌలిక ఆలోచన 2000 సంవత్సరంలో అమెరికా సైన్య పరిశోధనల్లో మొదలైందని చెబుతారు. కానీ దానిని సౌకర్యవంతమైన దుస్తుల రూపంలోకి మార్చి పరీక్షించినది మాత్రం జర్మనీ ఫ్రాన్హోఫర్ ఇన్స్టిట్యూట్.
