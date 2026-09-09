'తింటుంటే చేతికి అంటకూడదు, పోషకాలు బాగా ఉండాలి' - మార్పును ఆహ్వానిస్తున్న రెస్టారెంట్లు!
జెన్జీలు ఇష్టపడుతున్న ఆహారాలివే - వేగంగా మారుతున్న అలవాట్లు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 9, 2026 at 12:22 PM IST
Gen z food trends : నేటి వేగవంతమైన ప్రపంచంలో ప్రజల జీవనశైలితో పాటు ఆహారపు అలవాట్లు కూడా వేగంగా మారిపోతున్నాయి. ఉదయం పూట ప్రశాంతంగా కూర్చుని తినే సంప్రదాయ అల్పాహారాల స్థానంలో పనికి వెళ్తూనే వేగంగా, సులభంగా తినగలిగే ఆహార సంస్కృతి ఊపందుకుంది. ఈ మార్పు ఆధారంగా నగరాల్లో పలు క్విక్ సర్వీస్ రెస్టారెంట్లు భిన్న అల్పాహారాలను అందిస్తున్నాయి.
రుచిగా ఉండాలి, అవసరమైన శక్తిని ఇవ్వాలి. ఒంటికి పోషకాలు అందాలి. తినేటప్పుడు చేతికి అంటకూడదు. ఇతర ఆహార పదార్థాలు, పానీయాలతో సులభంగా జతకట్టేలా ఉండాలి. ఇలాంటి మెనూనే నేటి తరం కోరుకుంటోంది. కొందరు వీటిని ఉదయం పూట తింటుంటే, జెన్ జీ ఎక్కువగా మధ్యాహ్నం ఆరగిస్తోంది. వీరి అభిరుచులకు అనుగుణంగా శాండ్ విచ్, పిజ్జా, బర్గర్తో పాటు మరెన్నో కొత్త రుచులు మార్కెట్లోకి వచ్చాయి. అంతర్జాతీయ బ్రాండ్లకు తోడు స్థానిక సంస్థలు ఈ విభాగంలో పోటీపడుతున్నాయి
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ఎగ్ మఫిన్ కప్స్ : గుడ్ల సొనలో పాలకూర, క్యాప్సికం, ఉల్లిపాయలు కలిపి మఫిన్ ట్రేలో పెట్టి ఉడికిస్తారు. రెండు మఫిన్లు తింటే సరిపోతుంది. ఒక్కో దాంట్లో 50 నుంచి 130 వరకు క్యాలరీలు ఉంటాయి.
బ్యాగెల్ : ఈ మధ్య బాగా ప్రాచుర్యం పొందిన అల్పాహారంలో బ్యాగల్ ఒకటి. మధ్యలో రంధ్రం ఉండే రింగ్ ఆకారపు రొట్టె ఇది. గోధుమలతో చేస్తారు. పైన నువ్వులు, లోపల చీజ్క్రీమ్తో తయారు చేస్తారు. ఇందులో 250 క్యాలరీలు, 49 గ్రాముల పిండి పదార్థాలు, 12 గ్రాముల ప్రొటీన్, 7గ్రాముల పీచు ఉంటుంది.
బెసన్ చిల్లా ర్యావ్ : నానబెట్టిన పెసర్లు, శనగపిండితో వేసిన అట్లు, లోపల పన్నీర్, కూరగాయల ముక్కలను పెట్టి రోల్ లో చుట్టి తింటారు. సంప్రదాయ రుచితో పాటు వృక్ష సంబంధిత ప్రొటీన్ లభిస్తుంది. సులభంగా తినేయొచ్చు. ఒక అట్టులో 162 క్యాలరీలు, 21 గ్రా పిండి పదార్థాలు ఉంటాయి.
షవర్మా : పశ్చిమాసియా దేశాల్లో ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ వంటకం మన నగరాల్లోకీ వచ్చేసింది. తిరుగుతున్న నిలువు కబాబ్ కర్రపై మాంసం పొరలను పేర్చి, ఉడికిన పొరలను కోసి, రొట్టెలో చుట్టి సాస్తో కలిపి ఇస్తారు. టమోటాలు, దోసకాయల వంటి కూరగాయలను సైతం కలుపుతారు. 450 నుంచి 550 క్యాలరీలు, 30 నుంచి 35 గ్రాముల ప్రొటీన్, 45 గ్రాముల పిండి పదార్థాలు, 15 నుంచి 20 గ్రాముల కొవ్వు ఉంటుంది. మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం పూట మనవాళ్లు ఎక్కువగా వీటిని ఆరగిస్తున్నారు.
మితంగా మేలు
- ఏ ఆహారమైనా మితంగా ఆరగించడం మేలు అని పోషకాహార నిపుణులు సూచిస్తున్నారు
- రుచి కోసం మయోనైజ్ ఉపయోగిస్తారు. శుభ్రంగా లేకపోతే అనారోగ్యం పాలు కావచ్చు. కాబట్టి రుచి ఒక్కటే కాదు నాణ్యంగా, పరిశుభ్రంగా అందించే ఆహారశాలల్లో తినడం మేలు. ప్రిజర్వేటివ్లు లేని అల్పాహారం మేలు
సంప్రదాయ టిఫిన్ల స్థానంలో
మనకు టిఫిన్లు అనగానే ఉదయం పూట ఇడ్లీ, దోశ, పూరీ గుర్తొస్తాయి. ఉరుకులు, పరుగుల నగర జీవనంలో న్యూఏజే మార్నింగ్ ఫ్యూయల్గా, వేగంగా తినే ఆహార పదార్థాల వైపు నగర వాసులు చూస్తున్నారు. కొన్నేళ్లుగా ఇది బాగా పెరుగుతూ వస్తోంది. అందుకు తగ్గట్టుగా అంతర్జాతీయ బ్రాండ్లతో పోటీ పడుతూ స్థానిక సంస్థలు నాణ్యమైన ఆహారాన్ని అందిస్తున్నాయి.
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