"ఒడియమ్మా బంటీ" - జెన్ జీ లైఫ్స్టైల్ ఎలా ఉందంటే!
'మాటల్లేవ్, మాట్లాడుకోవడాల్లేవ్' - ఉదయం లేచింది మొదలు 'ఇదే' వారి దినచర్య
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 7, 2026 at 5:17 PM IST
GEN Z GENERATION : బొద్దుగా ఉన్న వ్యక్తి తారసపడితే "ఒడియమ్మా బంటీ" అంటుంటారు. అంతేనా! ఎవరైనా, ఏదైనా పనిని ఆశ్చర్యపరిచేలా వేగంగా చేసినా, మరెవరూ చేయలేని పనిని చేసి చూపించినా "ఫ్లాష్మ్యాన్" అని పిలుస్తున్నారు. ఇటీవల సోషల్మీడియాలో ట్రెండ్ అయిన మీమ్స్ ఇవే. జెన్ జీ ఇప్పుడు సాధారణ భాషలో మాట్లాడటం కన్నా మీమ్స్ భాషనే ఇష్టపడుతోంది.
ఈ కాలం యువత అలారం పెట్టనిదే ఉదయం నిద్ర లేవరు. లేచీ లేవగానే మొదట చేసే పని మొబైల్ చూడటం. వాట్సప్, ఇన్స్టాగ్రామ్, ఎక్స్ ఓపెన్ చేసి నాలుగు మీమ్స్ చూసి, నచ్చినవి షేర్ చేసి గానీ మంచం దిగరు. ఎందుకంటే వారి భావోద్వేగాలన్నీ మీమ్స్ రూపంలో తారసడి కొన్ని నవ్విస్తాయి, మరికొన్ని ఆలోచింపజేస్తాయి. గత జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసేవి ఇంకొన్ని. వాటన్నింటినీ ఆస్వాదిస్తూ రోజును ప్రారంభిస్తారు. అంతలా జెన్ జీ జీవితంలో మీమ్స్ భాగమైపోవడానికి చాలా కారణాలే ఉన్నాయి.
'అవన్నీ వద్దు పాయింట్కి రా'
ఈ తరం యువతలో ఓపిక కాస్త తక్కువే. పెద్ద పెద్ద ప్రసంగాలు వినడానికి, వ్యాసాలు చదవడానికి ఇష్టపడట్లేదు. ఏ విషయాన్నైనా మీమ్ రూపంలో ఒక్క ఫొటోకు రెండు వాక్యాలు జోడిస్తే చాలు. అందులోని సారాంశాన్ని అర్థం చేసుకుంటున్నారు. సంతోషం, బాధ, కోపం, చిరాకు ఇలా ప్రతి భావోద్వేగానికీ ఓ మీమ్ ఉంటుంది. మాటల్లో వివరించడం కన్నా.. ఒక్క సెండ్ బటన్తో వాటిని పంపిస్తే సరి. చెప్పాల్సిన సందేశం చెప్పేసినట్లే.
కింది స్థాయి వాళ్లకి అర్థం కాదు
డిజిటల్ ప్రపంచంలోనే పెరిగిన జెన్ జీ తరానికి చిన్నతనంలోనే ఇంటర్నెట్ పరిచయమైంది. స్నేహాలు, ప్రేమలు, గొడవలు, బ్రేకప్లు ఇలా అన్నీ డిజిటల్ స్క్రీన్పైనే కావడంతో అందుకే వాళ్ల సంభాషణలు నేరుగా కంటే ఆన్లైన్లోనే ఎక్కువ. దీంతో ఎమోజీలు, మీమ్స్ వారి వాడుక భాషగా మారిపోవడమే కాదు! వీరి తీరు పాతతరం మనుషులకు అస్సలు అర్థం కాని పరిస్థితి.
లైఫే ఒక జిందగీ అయిపోయింది
కాలంతో పరుగులు తీసే యువత ఒత్తిళ్లతో సతమతమై చాలా తొందరగా అలిసిపోతోంది. వీరి లైఫ్కి మీమ్సే ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తున్నా నేపథ్యంలో ఏ మాత్రం ఖాళీ దొరికినా సోషల్మీడియాలో దూరి వాటిపై లుక్కేస్తున్నారు. నవ్వించే మీమ్స్ ఒత్తిడి తగ్గించి ప్రశాంతతను చేకూరుస్తున్నాయి. పరీక్షలు, ఉద్యోగాలు, బంధాలపై వచ్చే మీమ్స్ చూసి ‘మనదే ఇదంతా’ అనుకోవడం, కాలేజ్/ఆఫీసు బ్రేక్టైంలో టీ/కాఫీ తాగడం ఎలా అలవాటైందో మీమ్స్ చూడటమూ అలా ఒక అలవాటుగా మారింది.
"అది కూడా కరెక్టే కదా సర్"
భావోద్వేగాలను ఇతరులతో పంచుకోవాలంటే మాట్లాడాల్సి ఉంటుంది. లేదంటే సుదీర్ఘ మెసేజ్ అయినా టైప్ చేయాలి. కానీ, అవేం అయ్యే పనుల్లా కనిపించట్లేదు. పైగా ఫిజికల్గా, మెంటల్గా స్ట్రెయినైపోతాం అంటూ వాళ్లు చెప్పాలనుకున్న దానికి తగిన మీమ్, రీల్ వెతికి షేర్ చేస్తున్నారు. డిజిటల్ వరల్డ్లో ఏ విషయానికైనా నిత్యం ఎన్నో కొత్త మీమ్స్ పుట్టుకొస్తున్నాయి. బోలెడు మీమ్స్ లేదంటే రీల్స్ ఉంటున్నాయి. విషయం చెప్పాలంటే మాటలే కావాలా? మీమ్స్, రీల్స్ చాలవా?అనేది వారి అభిప్రాయం.
దోస్త్ మేరా దోస్త్
మీమ్స్ ద్వారా యువతలో ఆన్లైన్ స్నేహాలు పెరుగుతున్నాయి. తమకు నచ్చిన కంటెంట్ లేదా మీమ్స్ పోస్టు చేసిన వారిని ఫాలో కావడం, వారితో పరిచయాలు పెంచుకుంటున్నారు. ఒకే రకమైన మీమ్స్ రూపొందించే వారు, షేర్ చేసే వారు, చూసి లైక్ కొట్టే వాళ్లంతా ఏకమై పోతున్నారు. "ఎవర్రా మీరంతా" అనుకోవడం వదిలేసి "నువ్వురా ఫ్రెండ్ అంటే" అనే వరకు వెళ్తున్నారు. ఆన్లైన్ పరిచయాలను స్నేహాలుగా మార్చుకొని నిజ జీవితంలోనూ కొనసాగించడం, వీలైతే తరచూ గెట్ టుగెదర్ లాంటివి ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు.
"ఏంది బ్రో అంత మాటన్నవ్"
మీమ్స్తో వినోదం మాత్రమే కాదు! రాజకీయాలు, సామాజిక అంశాలపైనా తమదైన శైలిలో స్పందిస్తున్నారు. చాలా మంది వివాదాలూ లేకుండా, భయపడకుండా తమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేయడం గమనార్హం. తమలో అసంతృప్తిని హాస్యం, వ్యంగ్యంతో కూడిన మీమ్స్ రూపంలో వెల్లడిస్తున్నారు. ఈ మధ్య కాలంలో ట్రంప్ టారిఫ్లపై, సోలో పెంగ్విన్పై నెట్టింట్లో ఎన్నో మీమ్స్ ట్రెండింగ్లోకి వచ్చాయి. ఇలా ఏ విషయం ట్రెండింగ్లో ఉన్నా దానిపై మీమ్స్ క్రియేట్ చేయడం, ప్రశ్నించడం, నవ్వించడం, ఆలోచింపజేయడం జెన్జీ స్పెషాలిటీ.
