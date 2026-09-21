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కార్ల కంటే కాఫీలే ముద్దు - 'జెన్​జీ'ల్లో వచ్చిన ప్రధాన మార్పులేంటి?

మైక్రో లగ్జరీ నుంచి సాఫ్ట్ లివింగ్ వరకు - జెన్​ జీ లైఫ్​స్టైల్​, ట్రెండ్స్​పై మీరు ఓ లుక్కేయండి!

Gen Z Lifestyle and Trends
జెన్​జీ లైఫ్​స్టైల్​ (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 21, 2026 at 2:06 PM IST

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Gen Z Lifestyle and Trends : ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా జెన్​ జీపైనే చర్చ. అన్ని రంగాలు ఈ తరాన్ని ఆకట్టుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో జెన్​ జీ లైఫ్​స్టైల్​, ట్రెండ్స్​ను అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. వారి లైఫ్​స్టైల్​లో వచ్చిన ఆ నయా మార్పులపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

మైక్రో లగ్జరీ :

రోజువారీ జీవితంలో ఉపయోగపడే వస్తువుల కోసం పెద్దమొత్తంలో ఖర్చు పెట్టడం మానేస్తున్నారు. వాటికి బదులుగా చౌకగా లభించే వస్తువుల్ని కొని వాడుతున్నారు.

కెరీర్ కుషనింగ్ :

ఉద్యోగంలో కొనసాగుతూనే మంచి భవిష్యత్తు కోసం అవసరమైన కొత్త నైపుణ్యాలు నేర్చుకుంటున్నారు. ప్రవృత్తిగా ఇతర పనులు చేస్తూ ఆదాయం పెంచుకుంటున్నారు.

డిజిటల్ డీక్లటరింగ్ :

మొబైల్, కంప్యూటర్​, ఇ-మెయిల్ బాక్స్​ను ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేస్తున్నారు. అంటే, అనవసరమైన యాప్స్, మెయిల్స్, ఫొటోలు, వీడియోలు, పాత ఫైల్స్ డిలీట్ చేస్తున్నారు.

అండర్​ కన్జంప్షన్ కోర్ :

ఆర్భాటాలకు పోయి, మార్కెటింగ్ వ్యూహాల్లో చిక్కుకొని అతిగా కొనుగోలు చేయడం మానేస్తున్నారు. ఏవి అవసరమో వాటికి మాత్రమే డబ్బు ఖర్చు పెడుతున్నారు.

నోస్టాల్జియా :

ట్రెండ్ పేరుతో ఎన్నో కొత్త ఫ్యాషన్స్ వస్తున్నా, పాతతరంపై మొగ్గుచూపుతున్నారు. 1990, 2000 దశాబ్దాలకు చెందిన ఓల్డ్ ఫ్యాషన్ దుస్తులు, గ్యాడ్జెట్లను ఇష్టపడుతున్నారు.

ఆఫ్​లైన్ క్లబ్స్ :

డిజిటల్ లైఫ్​కి దూరంగా, తమ అభిరుచికి దగ్గరగా ఉన్న వారిని కలవడానికి, నలుగురిలో ఉండటానికి ఇష్టపడుతున్నారు. లైబ్రరీ/కన్సర్ట్/జిమ్​/మారథాన్ వంటి వాటిని ఎంచుకుంటున్నారు.

సాఫ్ట్ లివింగ్ :

ఉద్యోగంలో ఒత్తిడి, సిటీ లైఫ్​స్టైల్​పై విముఖత చూపుతున్నారు. మానసిక ప్రశాంతత కోసం వ్యక్తిగత హద్దులు గీసుకొని, నిరాడంబరంగా జీవించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు.

లిటిల్ ట్రీట్ :

ఎవరో ట్రీట్ ఇవ్వడం కాదు, వారికి వారే ఇచ్చుకుంటారు. ఏదైనా పనిని సమయానికి విజయవంతంగా పూర్తి చేసినప్పుడు కాఫీ/కేకు ఇలా చిన్న ట్రీట్​తో వేడుక చేసుకుంటారు.

మైక్రో డేటింగ్ :

అమ్మాయి-అబ్బాయి ఒకరినొకరు తెలుసుకోవడం కోసం డిన్నర్, పార్టీలంటూ సమయం వృథా చేయరు. కాఫీ తాగుతూ, వాకింగ్ చేస్తూ నిమిషాల్లో తేల్చేస్తున్నారు.

డిజిటల్ మినిమలిజమ్ :

స్క్రీన్​టైమ్​ను వీలైనంత వరకు తగ్గించేస్తున్నారు. సోషల్​మీడియా, అంతర్జాల మాయకు దూరంగా ఉంటూ, వాస్తవిక ప్రపంచాన్ని ఆస్వాదించడానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు.

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ఇటీవల సర్వేలో ఆసక్తికర విషయాలు :

కెరీర్‌పై జెన్‌జీ నిపుణుల ఆలోచన విధానం, లైఫ్​లో ప్రాధాన్యాలకు సంబంధించి ఎడ్యుకేషన్‌ సంస్థ ఎమిరిటస్‌ ఇటీవల ఓ సర్వే నిర్వహించింది. అందులో జెన్​జీ కెరీర్​ గురించి ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు వెల్లడయ్యాయి. ముఖ్యంగా AI కారణంగా ఉద్యోగ మార్కెట్‌లో నిరంతరం కొత్త స్కిల్స్ సంపాదించుకోవాలనే ఒత్తిడి ఎదుర్కొంటున్నప్పటికీ, నాయకత్వ బాధ్యతల కంటే జీవితంలో సమతుల్యతకే ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నట్లు ఆ నివేదికలో పేర్కొంది. జెన్‌జీ నిపుణుల్లో 74శాతం (ప్రతి నలుగురులో ముగ్గురు) ఇదే అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నట్లు ఆ సర్వేలో తేలింది.

  • విద్య, ఆశయాలు, విజయం తదితర విషయాల్లో యువ నిపుణుల ఆలోచన విధానానికి సంబంధించి దేశంలో మెట్రో నగరాలకు చెందిన 1000 మందికిపైగా (18 నుంచి 28 ఏళ్ల వయసు) జెన్‌జీ నిపుణుల నుంచి అభిప్రాయాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు.
  • నిరంతరం స్కిల్స్​ నేర్చుకోవాలన్న ఒత్తిడితో అలసిపోయామని 60శాతం మంది యువ నిపుణులు ఈ సర్వేలో వెల్లడించారు.
  • సరైన నైపుణ్యాలు నేర్చుకోవడం అనేది పోటీలో నిలబెడుతుందని 75శాతం అభిప్రాయపడ్డినట్లు నివేదికలో పేర్కొన్నారు.
  • కొత్త నైపుణ్యాలను నేర్చుకునేందుకు AI టూల్స్‌ను ఉపయోగిస్తున్నట్లు 82శాతం మంది వివరించారు.
  • జాబ్‌ మార్కెట్‌లో కొలువు సాధించడానికి కేవలం డిగ్రీ మాత్రమే సరిపోదని 65శాతం మంది తమ అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు.
  • కార్యనిర్వాహక నాయకుడిగా మారాలంటే విజయవంతమైన కెరీర్‌ మాత్రమే అవసరం లేదని దాదాపు 65శాతం మంది నివేదికలో వెల్లడించారు.

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