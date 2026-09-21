కార్ల కంటే కాఫీలే ముద్దు - 'జెన్జీ'ల్లో వచ్చిన ప్రధాన మార్పులేంటి?
మైక్రో లగ్జరీ నుంచి సాఫ్ట్ లివింగ్ వరకు - జెన్ జీ లైఫ్స్టైల్, ట్రెండ్స్పై మీరు ఓ లుక్కేయండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 21, 2026 at 2:06 PM IST
Gen Z Lifestyle and Trends : ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా జెన్ జీపైనే చర్చ. అన్ని రంగాలు ఈ తరాన్ని ఆకట్టుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో జెన్ జీ లైఫ్స్టైల్, ట్రెండ్స్ను అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. వారి లైఫ్స్టైల్లో వచ్చిన ఆ నయా మార్పులపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
మైక్రో లగ్జరీ :
రోజువారీ జీవితంలో ఉపయోగపడే వస్తువుల కోసం పెద్దమొత్తంలో ఖర్చు పెట్టడం మానేస్తున్నారు. వాటికి బదులుగా చౌకగా లభించే వస్తువుల్ని కొని వాడుతున్నారు.
కెరీర్ కుషనింగ్ :
ఉద్యోగంలో కొనసాగుతూనే మంచి భవిష్యత్తు కోసం అవసరమైన కొత్త నైపుణ్యాలు నేర్చుకుంటున్నారు. ప్రవృత్తిగా ఇతర పనులు చేస్తూ ఆదాయం పెంచుకుంటున్నారు.
డిజిటల్ డీక్లటరింగ్ :
మొబైల్, కంప్యూటర్, ఇ-మెయిల్ బాక్స్ను ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేస్తున్నారు. అంటే, అనవసరమైన యాప్స్, మెయిల్స్, ఫొటోలు, వీడియోలు, పాత ఫైల్స్ డిలీట్ చేస్తున్నారు.
అండర్ కన్జంప్షన్ కోర్ :
ఆర్భాటాలకు పోయి, మార్కెటింగ్ వ్యూహాల్లో చిక్కుకొని అతిగా కొనుగోలు చేయడం మానేస్తున్నారు. ఏవి అవసరమో వాటికి మాత్రమే డబ్బు ఖర్చు పెడుతున్నారు.
నోస్టాల్జియా :
ట్రెండ్ పేరుతో ఎన్నో కొత్త ఫ్యాషన్స్ వస్తున్నా, పాతతరంపై మొగ్గుచూపుతున్నారు. 1990, 2000 దశాబ్దాలకు చెందిన ఓల్డ్ ఫ్యాషన్ దుస్తులు, గ్యాడ్జెట్లను ఇష్టపడుతున్నారు.
ఆఫ్లైన్ క్లబ్స్ :
డిజిటల్ లైఫ్కి దూరంగా, తమ అభిరుచికి దగ్గరగా ఉన్న వారిని కలవడానికి, నలుగురిలో ఉండటానికి ఇష్టపడుతున్నారు. లైబ్రరీ/కన్సర్ట్/జిమ్/మారథాన్ వంటి వాటిని ఎంచుకుంటున్నారు.
సాఫ్ట్ లివింగ్ :
ఉద్యోగంలో ఒత్తిడి, సిటీ లైఫ్స్టైల్పై విముఖత చూపుతున్నారు. మానసిక ప్రశాంతత కోసం వ్యక్తిగత హద్దులు గీసుకొని, నిరాడంబరంగా జీవించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు.
లిటిల్ ట్రీట్ :
ఎవరో ట్రీట్ ఇవ్వడం కాదు, వారికి వారే ఇచ్చుకుంటారు. ఏదైనా పనిని సమయానికి విజయవంతంగా పూర్తి చేసినప్పుడు కాఫీ/కేకు ఇలా చిన్న ట్రీట్తో వేడుక చేసుకుంటారు.
మైక్రో డేటింగ్ :
అమ్మాయి-అబ్బాయి ఒకరినొకరు తెలుసుకోవడం కోసం డిన్నర్, పార్టీలంటూ సమయం వృథా చేయరు. కాఫీ తాగుతూ, వాకింగ్ చేస్తూ నిమిషాల్లో తేల్చేస్తున్నారు.
డిజిటల్ మినిమలిజమ్ :
స్క్రీన్టైమ్ను వీలైనంత వరకు తగ్గించేస్తున్నారు. సోషల్మీడియా, అంతర్జాల మాయకు దూరంగా ఉంటూ, వాస్తవిక ప్రపంచాన్ని ఆస్వాదించడానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు.
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ఇటీవల సర్వేలో ఆసక్తికర విషయాలు :
కెరీర్పై జెన్జీ నిపుణుల ఆలోచన విధానం, లైఫ్లో ప్రాధాన్యాలకు సంబంధించి ఎడ్యుకేషన్ సంస్థ ఎమిరిటస్ ఇటీవల ఓ సర్వే నిర్వహించింది. అందులో జెన్జీ కెరీర్ గురించి ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు వెల్లడయ్యాయి. ముఖ్యంగా AI కారణంగా ఉద్యోగ మార్కెట్లో నిరంతరం కొత్త స్కిల్స్ సంపాదించుకోవాలనే ఒత్తిడి ఎదుర్కొంటున్నప్పటికీ, నాయకత్వ బాధ్యతల కంటే జీవితంలో సమతుల్యతకే ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నట్లు ఆ నివేదికలో పేర్కొంది. జెన్జీ నిపుణుల్లో 74శాతం (ప్రతి నలుగురులో ముగ్గురు) ఇదే అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నట్లు ఆ సర్వేలో తేలింది.
- విద్య, ఆశయాలు, విజయం తదితర విషయాల్లో యువ నిపుణుల ఆలోచన విధానానికి సంబంధించి దేశంలో మెట్రో నగరాలకు చెందిన 1000 మందికిపైగా (18 నుంచి 28 ఏళ్ల వయసు) జెన్జీ నిపుణుల నుంచి అభిప్రాయాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు.
- నిరంతరం స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలన్న ఒత్తిడితో అలసిపోయామని 60శాతం మంది యువ నిపుణులు ఈ సర్వేలో వెల్లడించారు.
- సరైన నైపుణ్యాలు నేర్చుకోవడం అనేది పోటీలో నిలబెడుతుందని 75శాతం అభిప్రాయపడ్డినట్లు నివేదికలో పేర్కొన్నారు.
- కొత్త నైపుణ్యాలను నేర్చుకునేందుకు AI టూల్స్ను ఉపయోగిస్తున్నట్లు 82శాతం మంది వివరించారు.
- జాబ్ మార్కెట్లో కొలువు సాధించడానికి కేవలం డిగ్రీ మాత్రమే సరిపోదని 65శాతం మంది తమ అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు.
- కార్యనిర్వాహక నాయకుడిగా మారాలంటే విజయవంతమైన కెరీర్ మాత్రమే అవసరం లేదని దాదాపు 65శాతం మంది నివేదికలో వెల్లడించారు.
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