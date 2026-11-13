ETF : చిరుద్యోగమైనా పెట్టుబడులతో ఆదాయం - ఈటీఎఫ్ల వైపు జెన్జీ చూపు!
- ఎక్స్ఛేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్లపై జెన్జీ దృష్టి - మొబైల్ ఫోన్లో డీమ్యాట్ ఖాతాలోనే సులభంగా కొనుగోలు - స్టాక్ మార్కెట్ వేళల్లో అమ్మకాలు, కొనుగోళ్లు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 11:04 AM IST
Nifty 50 ETF Share : జెన్జీ యువత స్టాక్ మార్కెట్లలో పెట్టుబడులపై ఆసక్తి చూపుతోంది. కొత్తగా ఉద్యోగంలో చేరినా, చిరుద్యోగమైనా, అదనపు సంపాదనపై ఆలోచన చేస్తోంది. ఇప్పటికే చాలా మంది మ్యూచువల్ ఫండ్లలో పెట్టుబడులు కొనసాగిస్తుండగా జెన్జీ తరం ఎక్స్ఛేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్ల(ETF)పై దృష్టి పెట్టింది. తక్కువ నిర్వహణ వ్యయం, పెట్టుబడుల వివరాల్లో పారదర్శకత, ఎప్పుడైనా, చిన్న మొత్తంతోనూ కొనుగోలు చేసే అవకాశం కారణంగా మొగ్గుచూపుతోంది. అరచేతిలో మొబైల్ ఫోన్లో డీమ్యాట్ ఖాతాలోనే సులభంగా కొనుగోలు చేస్తోంది.
ఈటీఎఫ్లూ మ్యూచువల్ ఫండ్ల తరహాలోనే పలు కంపెనీల షేర్లు లేదా ఇతర ఆస్తుల్లో పెట్టుబడి పెట్టి, ఒక యూనిట్గా రూపొందిస్తారు. వీటిని స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీల్లో షేర్ల మాదిరిగా కొనుగోలు అమ్మడం, కొనడం చేయొచ్చు. ఉదాహరణకు 'నిఫ్టీ 50' ఈటీఎఫ్ తీసుకుంటే ఆ సూచిలోని 50 కంపెనీల్లో ఒక్కో కంపెనీని విడివిడిగా ఎంపిక చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఈటీఎఫ్ అంటే ఒకేసారి పరోక్షంగా పెట్టుబడి పెట్టినట్లు లెక్క.
తక్కువ ఖర్చు
సాధారణంగా సూచీలను అనుసరించే ఈటీఎఫ్లలో నిర్వహణ వ్యయం తక్కువగా ఉండడం యువతను ఆకర్షిస్తోంది. యాక్టివ్గా నిర్వహించే కొన్ని మ్యూచువల్ ఫండ్లతో పోలిస్తే భారీ తేడా ఉండడంతో పాటు దీర్ఘకాలం పెట్టుబడి కొనసాగించినప్పుడు చిన్న వ్యయ వ్యత్యాసమూ తుది రాబడిపై ప్రభావం చూపుతోంది. బ్రోకరేజ్, డీమ్యాట్ ఛార్జీలు, కొనుగోలు, అమ్మకాల మధ్య ధర వ్యత్యాసాన్నీ లెక్కిస్తే అధికంగా ఉంటుంది.
సులభంగా
డీమ్యాట్ ఖాతా తీసుకోవడం నిమిషాల్లో పని. స్మార్ట్ ఫోన్ ఉంటే చాలు ట్రేడింగ్ ఖాతా తెరవడం, పెట్టుబడులు పెట్టడం చాలా తేలికైన పని. నిఫ్టీ, సెన్సెక్స్ సూచీలతో పాటు బ్యాంకింగ్, ఐటీ, ఫార్మా, బంగారం, వెండి, ప్రభుత్వ బాండ్లకు సంబంధించిన ఈటీఎఫ్లూ అందుబాటులో ఉన్న నేపథ్యంలో తక్కువ మొత్తంతోనూ యూనిట్లు కొనుగోలు చేయొచ్చు.
తక్కువ లావాదేవీలు జరిగే ఈటీఎఫ్లలో కొనుగోలు, అమ్మకాల మధ్య ధర వ్యత్యాసం ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. సూచీతో పోలిస్తే ఫండ్ రాబడిలో వచ్చే వ్యత్యాసాన్ని (ట్రాకింగ్ ఎర్రర్) పరిశీలించాలి. రంగాల ఆధారిత ఈటీఎఫ్లలో పెట్టుబడి పెడితే నిర్దిష్ట రంగంలోనే నష్టభయం ఉంటుంది కాబట్టి తక్కువ ఖర్చుతో విస్తృత మార్కెట్లో పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే యువతకు ఈటీఎఫ్లు ఒక ప్రత్యామ్నాయం. గత రాబడులను చూసి కాకుండా పెట్టుబడి లక్ష్యం, రిస్కు సామర్థ్యం కాలపరిమితిని బట్టి, నిర్ణయం తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
పెట్టుబడుల్లో పారదర్శకత
సాధారణ మ్యూచువల్ ఫండ్లు నిర్ణీత వ్యవధుల్లో మాత్రమే తమ పోర్ట్ఫోలియో వివరాలను వెల్లడిస్తాయి. కానీ, ఈటీఎఫ్లు రోజువారీ పెట్టుబడుల వివరాలను, ఏ సూచీని అనుసరిస్తున్నాయి? ఏ కంపెనీల్లో పెట్టుబడి ఉంది? అనే విషయాలను తెలుసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా స్టాక్ మార్కెట్ పనివేళల్లో ధరలకు అనుగుణంగా కొనుగోలు, అమ్మకాలు చేయొచ్చు.
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