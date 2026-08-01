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'వెకేషన్ కాదు - వై-కేషన్, మైక్రోకేషన్' - ట్రెండ్ సెట్ చేస్తోన్న 'జెన్ జీ'!

ట్రావెలింగ్​లో జెన్​ జీ 'సరికొత్త ట్రెండ్' - ఈ నయా విహారయాత్రలపై మీరూ ఓ లుక్కేయండి!

Gen Z Vacation Trends 2026
Gen Z Vacation Trends 2026 (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 5:24 PM IST

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Gen Z Vacation Trends 2026 : మిలీనియల్స్​తో పోల్చితే నేటి 'జెన్ జీ తరం' కొత్తగా ఆలోచిస్తున్నారు. ట్రెండ్ సెట్ చేయాలన్నా, దాన్ని కొనసాగించాలన్నా మేమే ముందుంటాం అంటూ అన్ని విషయాల్లోనూ దూసుకుపోతున్నారు. నార్మల్​గా ఏదైనా వెకేషన్​కు వెళ్లాలనుకున్నప్పుడు వీలు చూసుకొని సరదాగా కొన్ని రోజులు ఫ్యామిలితో అలా గడిపేసి వస్తుంటాం. కానీ, ఈ తరం యువత విహారయాత్ర అనేది సరదాకి కాదు, జీవితంలో మార్పు తెచ్చేదిగా ఉండాలంటోంది. ఈ క్రమంలోనే కొన్ని ట్రెండ్స్ పుట్టుకొచ్చాయి. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

వై-కేషన్ :

ఎదుటివాళ్లు విహారయాత్రకు వెళ్లారు. మనమూ వెళ్లాలని కాదు. దానికో కారణం ఉండాలి. విశ్రాంతి తీసుకోవడానికా? మనసును కుదుటపర్చుకోవడానికా? ఏదైనా కొత్త నైపుణ్యం నేర్చుకోవడానికా? ఇలా అవసరాన్ని బట్టి ప్రాంతాన్ని ఎంచుకోవడం.

మైక్రో-కేషన్ :

సంవత్సరంలో ఒకసారి పది నుంచి పదిహేను రోజులపాటు టూర్​కు వెళ్లడం పాత ఆలోచన. ఇప్పుడు అంతా మైక్రే-కేషనే అంటోంది జెన్ జీ యూత్. ఒక రోజు నుంచి నాలుగు రోజుల వ్యవధిలో దగ్గరలోని ప్రదేశాలకు తరచూ వెళ్లిరావడమే కొత్త ట్రెండ్. దీంతో రోజువారీ ఒత్తిళ్లు తగ్గుతాయి.

సైడ్-క్వెస్టింగ్ :

విహారయాత్ర కోసం ఓ ప్రాంతాన్ని ఎంపిక చేసుకుంటే నేరుగా అక్కడికే చేరుకుంటాం. కానీ, మార్గమధ్యంలో ఆగుతూ జలపాతాలు, చిన్న చిన్న కుగ్రామాలు, ప్రకృతి రమణీయతను ఆస్వాదిస్తూ వెళ్లడమే సైడ్ క్వెస్టింగ్.

డి-ఇన్​ఫ్లూయెన్స్​డ్ ట్రావెల్ :

పర్యాటక ప్రాంతాల గురించి సోషల్ మీడియా ఇన్​ఫ్లూయెన్సర్లు చెప్పే మాటలు విని చాలా మంది అక్కడికే వెళ్తుంటారు. దానికి భిన్నంగా ఎవరూ చెప్పని, ఎవరికీ పెద్దగా తెలియని ప్రాంతాలను ఎంచుకొని వెళ్లడమే ఈ ట్రెండ్ ఉద్దేశమంటున్నారు నేటి యువత.

మెంటీ బి ట్రావెల్ :

తీవ్ర మానసిక ఒత్తడి, అలసట గురించి తప్పించుకునేందుకు అప్పటికప్పుడు ఎలాంటి ప్రణాళిక లేకుండా విహారయాత్రకు వెళ్లిపోవడం. ప్లాన్ చేసుకొని వెళ్లే టూర్ కన్నా ఈ ట్రెండ్ వెంటనే ఒత్తిళ్ల నుంచి ఉపశమనం కలిగిస్తుందని ఈ తరం నమ్ముతోంది.

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రూమ్ రొటింగ్ :

పర్యటనకు వెళ్తే అక్కడ హోటల్​లో బస చేసి స్థానిక సందర్శక ప్రాంతాలన్నింటినీ చుట్టేస్తాం. కానీ, ఎక్కడికీ వెళ్లకుండా హోటల్ గదిలో ఉండిపోవడమే రూమ్ రొటింగ్. చేయాల్సిందల్లా తినడం, విశ్రాంతి తీసుకోవడం, కిటికీ లేదా బాల్కనీ నుంచి వ్యూ చూడటం.

డ్రై ట్రిప్పింగ్ :

ఏ పర్యాటక ప్రాంతానికి వెళ్లినా ఈ ట్రెండ్​లో మద్యం పూర్తిగా నిషేధం. కొత్త ప్రాంతంలో మార్నింగే లేచి వాకింగ్​కి వెళ్లడం, వ్యాయామం, యోగా చేయడం, పోషకాహారం తీసుకోవడం ఇలా ఫిట్​నెస్​కే ప్రాధాన్యం ఉంటుంది.

లోకల్ లోర్ హంటింగ్ :

చారిత్రక ప్రదేశాలు, ఆసక్తికర నేపథ్యం ఉన్న ప్రాంతాలకు వెళ్లి స్థానికులను వివరాలు అడిగి తెలుసుకోవడం. నిజానిజాలు కనిపెట్టడం వంటివి ఈ ట్రెండ్​లో భాగమని చెబుతున్నారు. అవి కూడా కుదరకపోతే కనీసం ఇంటి దగ్గర్లో ఎప్పుడూ వెళ్లని దుకాణాలను సందర్శించడం.

డెస్టినేషన్ డూప్ :

ప్రముఖ పర్యాటక ప్రాంతాల్లో రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే, ఆయా ప్రాంతాలను మైమరిపించే మరో ప్రత్యామ్నాయ ప్రాంతాలను ఎంపిక చేసుకోవడం. ఉదాహరణకు మాల్దీవులకు వెళ్లాలనుకునేవారు లక్షదీవులకు వెళ్లిరావొచ్చు.

మిర్రర్ ట్రిప్స్ :

వ్యక్తుల ఆసక్తులు, హాబీలను బట్టి సందర్శక ప్రాంతాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం. ఇక ఆహార ప్రియులు అయితే ఎక్కడ మంచి ఫుడ్ దొరుకుతుందో అక్కడ వాలిపోవడం. కట్టడాలపై ఆసక్తి ఉంటే చారిత్రక ప్రాంతాలు, వైల్డ్​లైఫ్ ఇష్టమైతే నేషనల్ పార్కులు చుట్టేయొచ్చు. ఇలా జెన్ జీ యూత్ నేటి రోజుల్లో విహారయాత్రలో రకరకాల ట్రెండ్స్​తో ట్రెండ్ సెట్ చేస్తున్నారు.

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విహారయాత్రలో జెన్​ జీ ట్రెండ్స్
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