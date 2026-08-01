'వెకేషన్ కాదు - వై-కేషన్, మైక్రోకేషన్' - ట్రెండ్ సెట్ చేస్తోన్న 'జెన్ జీ'!
ట్రావెలింగ్లో జెన్ జీ 'సరికొత్త ట్రెండ్' - ఈ నయా విహారయాత్రలపై మీరూ ఓ లుక్కేయండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 1, 2026 at 5:24 PM IST
Gen Z Vacation Trends 2026 : మిలీనియల్స్తో పోల్చితే నేటి 'జెన్ జీ తరం' కొత్తగా ఆలోచిస్తున్నారు. ట్రెండ్ సెట్ చేయాలన్నా, దాన్ని కొనసాగించాలన్నా మేమే ముందుంటాం అంటూ అన్ని విషయాల్లోనూ దూసుకుపోతున్నారు. నార్మల్గా ఏదైనా వెకేషన్కు వెళ్లాలనుకున్నప్పుడు వీలు చూసుకొని సరదాగా కొన్ని రోజులు ఫ్యామిలితో అలా గడిపేసి వస్తుంటాం. కానీ, ఈ తరం యువత విహారయాత్ర అనేది సరదాకి కాదు, జీవితంలో మార్పు తెచ్చేదిగా ఉండాలంటోంది. ఈ క్రమంలోనే కొన్ని ట్రెండ్స్ పుట్టుకొచ్చాయి. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
వై-కేషన్ :
ఎదుటివాళ్లు విహారయాత్రకు వెళ్లారు. మనమూ వెళ్లాలని కాదు. దానికో కారణం ఉండాలి. విశ్రాంతి తీసుకోవడానికా? మనసును కుదుటపర్చుకోవడానికా? ఏదైనా కొత్త నైపుణ్యం నేర్చుకోవడానికా? ఇలా అవసరాన్ని బట్టి ప్రాంతాన్ని ఎంచుకోవడం.
మైక్రో-కేషన్ :
సంవత్సరంలో ఒకసారి పది నుంచి పదిహేను రోజులపాటు టూర్కు వెళ్లడం పాత ఆలోచన. ఇప్పుడు అంతా మైక్రే-కేషనే అంటోంది జెన్ జీ యూత్. ఒక రోజు నుంచి నాలుగు రోజుల వ్యవధిలో దగ్గరలోని ప్రదేశాలకు తరచూ వెళ్లిరావడమే కొత్త ట్రెండ్. దీంతో రోజువారీ ఒత్తిళ్లు తగ్గుతాయి.
సైడ్-క్వెస్టింగ్ :
విహారయాత్ర కోసం ఓ ప్రాంతాన్ని ఎంపిక చేసుకుంటే నేరుగా అక్కడికే చేరుకుంటాం. కానీ, మార్గమధ్యంలో ఆగుతూ జలపాతాలు, చిన్న చిన్న కుగ్రామాలు, ప్రకృతి రమణీయతను ఆస్వాదిస్తూ వెళ్లడమే సైడ్ క్వెస్టింగ్.
డి-ఇన్ఫ్లూయెన్స్డ్ ట్రావెల్ :
పర్యాటక ప్రాంతాల గురించి సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లూయెన్సర్లు చెప్పే మాటలు విని చాలా మంది అక్కడికే వెళ్తుంటారు. దానికి భిన్నంగా ఎవరూ చెప్పని, ఎవరికీ పెద్దగా తెలియని ప్రాంతాలను ఎంచుకొని వెళ్లడమే ఈ ట్రెండ్ ఉద్దేశమంటున్నారు నేటి యువత.
మెంటీ బి ట్రావెల్ :
తీవ్ర మానసిక ఒత్తడి, అలసట గురించి తప్పించుకునేందుకు అప్పటికప్పుడు ఎలాంటి ప్రణాళిక లేకుండా విహారయాత్రకు వెళ్లిపోవడం. ప్లాన్ చేసుకొని వెళ్లే టూర్ కన్నా ఈ ట్రెండ్ వెంటనే ఒత్తిళ్ల నుంచి ఉపశమనం కలిగిస్తుందని ఈ తరం నమ్ముతోంది.
రూమ్ రొటింగ్ :
పర్యటనకు వెళ్తే అక్కడ హోటల్లో బస చేసి స్థానిక సందర్శక ప్రాంతాలన్నింటినీ చుట్టేస్తాం. కానీ, ఎక్కడికీ వెళ్లకుండా హోటల్ గదిలో ఉండిపోవడమే రూమ్ రొటింగ్. చేయాల్సిందల్లా తినడం, విశ్రాంతి తీసుకోవడం, కిటికీ లేదా బాల్కనీ నుంచి వ్యూ చూడటం.
డ్రై ట్రిప్పింగ్ :
ఏ పర్యాటక ప్రాంతానికి వెళ్లినా ఈ ట్రెండ్లో మద్యం పూర్తిగా నిషేధం. కొత్త ప్రాంతంలో మార్నింగే లేచి వాకింగ్కి వెళ్లడం, వ్యాయామం, యోగా చేయడం, పోషకాహారం తీసుకోవడం ఇలా ఫిట్నెస్కే ప్రాధాన్యం ఉంటుంది.
లోకల్ లోర్ హంటింగ్ :
చారిత్రక ప్రదేశాలు, ఆసక్తికర నేపథ్యం ఉన్న ప్రాంతాలకు వెళ్లి స్థానికులను వివరాలు అడిగి తెలుసుకోవడం. నిజానిజాలు కనిపెట్టడం వంటివి ఈ ట్రెండ్లో భాగమని చెబుతున్నారు. అవి కూడా కుదరకపోతే కనీసం ఇంటి దగ్గర్లో ఎప్పుడూ వెళ్లని దుకాణాలను సందర్శించడం.
డెస్టినేషన్ డూప్ :
ప్రముఖ పర్యాటక ప్రాంతాల్లో రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే, ఆయా ప్రాంతాలను మైమరిపించే మరో ప్రత్యామ్నాయ ప్రాంతాలను ఎంపిక చేసుకోవడం. ఉదాహరణకు మాల్దీవులకు వెళ్లాలనుకునేవారు లక్షదీవులకు వెళ్లిరావొచ్చు.
మిర్రర్ ట్రిప్స్ :
వ్యక్తుల ఆసక్తులు, హాబీలను బట్టి సందర్శక ప్రాంతాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం. ఇక ఆహార ప్రియులు అయితే ఎక్కడ మంచి ఫుడ్ దొరుకుతుందో అక్కడ వాలిపోవడం. కట్టడాలపై ఆసక్తి ఉంటే చారిత్రక ప్రాంతాలు, వైల్డ్లైఫ్ ఇష్టమైతే నేషనల్ పార్కులు చుట్టేయొచ్చు. ఇలా జెన్ జీ యూత్ నేటి రోజుల్లో విహారయాత్రలో రకరకాల ట్రెండ్స్తో ట్రెండ్ సెట్ చేస్తున్నారు.
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