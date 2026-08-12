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బుక్​ రీడింగ్​లో "జెన్​ జీ" నయా ట్రెండ్​ - వేడుకగా పుస్తక పఠనం!

-సరికొత్తగా ఉంటూ.. ట్రెండింగ్‌లోకి వెళ్లాలనే ఆలోచనా ధోరణితో నేటి తరం యువత - దీంతో పుస్తక పఠానాన్ని పూర్తిగా మర్చిపోతున్నారని నివేదికలు - కానీ అలాంటిదేమిలేదని పరిశోధకులు స్పష్టం!

Gen Z Book Reading Habits
Gen Z Book Reading Habits (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 12, 2026 at 2:55 PM IST

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Gen Z Book Reading Habits: "జెన్‌ జీ" రూటే సెపరేటు. చిన్నప్పటి నుంచే ఇంటర్నెట్, టెక్నాలజీల మధ్య పెరిగిన వీరు ఏదైనా కొత్తగా చేయాలనుకుంటారు. ఎల్లప్పుడూ సరికొత్తగా ఉంటూ.. ట్రెండింగ్‌లోకి వెళ్లాలనే ఆలోచనా ధోరణితో ఉంటారు. అయితే ఇలాంటి జెన్‌ జీలపై ఇటీవల వచ్చిన కొన్ని నివేదికలు ఆందోళన వ్యక్తం చేశాయి. కారణం నేటి యువత పుస్తక పఠనాన్ని పూర్తిగా మర్చిపోతోందని, వీరిలో చదివే అలవాటు క్రమంగా క్షీణిస్తోందంటూ.. సోషల్‌ మీడియా, ఏఐనే ఇందుకు ప్రధాన కారణమని వెల్లడించాయి. అయితే, వీటిలో ఎలాంటి వాస్తవం లేదని పోర్ట్‌లాండ్‌ స్టేట్‌ యూనివర్సిటీ పరిశోధకులు స్పష్టం చేసినట్లు నిపుణులు చెబుతున్నారు. జెన్‌ జీ చదవడం మర్చిపోలేదని.. దానికి కొత్త జీవం పోస్తున్నారని వారి అధ్యయనంలో వెల్లడించారంటున్నారు. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

పఠన శైలిలో మార్పు: నేటి యువత ప్రింట్‌ నుంచి డిజిటల్‌ వరకు కొత్త పద్ధతుల్లో చదివేందుకు ఆసక్తి చూపుతోందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఒకే పుస్తకాన్ని ముద్రిత ప్రతి, ఈ-బుక్, ఆడియో బుక్‌ ఇలా వివిధ రూపాల్లో చదువుతున్నారట. వాట్‌ప్యాడ్, వెబ్‌టూన్, డీసీ యూనివర్స్, మార్వెల్‌ కామిక్స్‌ లాంటి డిజిటల్‌ వేదికలపై ఎక్కువ సమయం గడుపుతున్నారని, బుక్‌టాక్‌ల పేరుతో పుస్తకాల ఫొటోలు, వాటి విశ్లేషణలను సోషల్‌ మీడియాలో పంచుకుంటున్నారని వివరిస్తున్నారు. అదే విధంగా స్నేహితులకు పుస్తకాలను చదువుకునేందుకు, బహుమతులుగా ఇస్తూ సరికొత్త అనుభూతిని పొందుతున్నారని చెబుతున్నారు. ముద్రిత పుస్తకాలను చదివే వారి సంఖ్య రోజురోజుకీ పెరుగుతోందని, కొన్ని సర్వేల ప్రకారం 2022లో వీరి వాటా 59 శాతం ఉండగా, ప్రస్తుతం 65 శాతంగా ఉందంటున్నారు.

డిజిటల్‌ డిటాక్స్‌ కోసమే!: చిన్ననాటి నుంచి ఇంటర్నెట్‌ వాతావరణంలో పెరిగిన మొదటి తరం జెన్‌ జీ. టెక్నాలజీ ఎల్లప్పుడూ వీరికి అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ ప్రస్తుతం వీరంతా పుస్తక పఠనానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనికి ప్రధాన కారణం డిజిటల్‌ డీటాక్స్‌ అంటున్నారు. ఒకరకంగా డిజిటల్‌ స్క్రీన్​లకు బానిసలుగా మారుతున్న తరుణంలో వీరంతా ప్రశాంతతను వెతుక్కునేందుకు పుస్తకాలను చదవడానికే ఆసక్తి చూపుతున్నారని చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే పుస్తకాలు నోటిఫికేషన్లతో విసిగించవు, యూజర్ల డేటాను ట్రాక్‌ చేయవు కాబట్టి అని చెబుతున్నారు.

లైబ్రరీలు, బుక్‌స్టోర్లకు ఆదరణ: ఆన్‌లైన్‌లో కంటే బుక్‌స్టోర్ల నుంచే పుస్తకాలు కొనేందుకు జెన్‌ జీ ఎక్కువ మొగ్గు చూపుతోందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఒక సర్వే ప్రకారం అమెరికాలో గత ఐదేళ్లలో బుక్‌స్టోర్ల సంఖ్య 70 శాతం పెరిగిందట. దీంతోపాటు లైబ్రరీకు వెళ్లేవారి సంఖ్య, లైబ్రేరియన్ల సలహాలు తీసుకుని కొత్త పుస్తకాలు కొనేవారి సంఖ్య గణనీయంగా పెరుగుతోందట. మరో సర్వే ప్రకారం.. లైబ్రరీలకు వెళ్లే యువతలో ఒంటరితనంతో బాధపడటం తక్కువగా ఉన్నట్లు తేలిందట.

పుస్తక పఠనాన్ని వేడుకగా..?: ఒకప్పుడు పుస్తకం చదవడం అంటే ఒంటరిగా కూర్చోవడం. కానీ జెన్‌ జీ దీన్ని ఒక వేడుకగా మార్చేసిందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పఠనాన్ని ఒక సామాజిక కార్యకలాపంగా చేసి.. అందరూ కలిసి చదువుకునే సైలెంట్‌ రీడింగ్‌ పార్టీలుగా చేసుకుంటున్నారని చెబుతున్నారు. కొన్ని ప్రదేశాల్లో ఇవి పుస్తకాల్లోని ముఖ్యమైన విషయాలను పంచుకునే ‘బుక్‌ ఎక్స్‌పర్ట్‌ ఆస్తటిక్‌’గా ప్రాచుర్యం పొందుతున్నాయని, వీటికి తోడు బుక్‌ ఫెయిర్స్, బుక్‌ ఫెస్టివల్స్‌కి మంచి ఆదరణ ఉంటోందంటున్నారు. యువత పఠనంతో పాటు ఒక సమూహాన్ని/కమ్యూనిటీని ఏర్పర్చుకోవడాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నారని దాని ఆధారంగా తెలుస్తోందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

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జెన్​ జీ పుస్తక పఠనం
GEN Z BOOK READING HABITS

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