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"నా ప్రేమ​ ఇలా సాగుతోంది.. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి?"

- జీవితంలో ప్రతీ దానికీ AIని ఆశ్రయిస్తున్న నవతరం! - ఎలాంటి ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారో తెలుసా?

Gen Z AI Usage
Gen Z AI Usage (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 8, 2026 at 12:29 PM IST

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Gen Z AI Usage : ఏఐ ఇప్పుడు ఒక టూల్ మాత్రమేకాదు. అత్యవసరం, నిత్యవసరంగా మారిపోయింది. ముఖ్యం నేటి జెన్​జీలు ప్రతిదానికీ ఏఐ తలుపు తడుతున్నారు. సంతోషం, బాధ.. ప్రాబ్లమ్ అండ్ ఫన్.. ఇలా ఏదైనా ఏఐతో షేర్​ చేస్తున్నారు! మరి, ఇంతకీ దేనికోసం ఎక్కువగా వాడుతున్నారు? ఇందులో మీరు ఏ విభాగంలోకి వస్తారో ఓసారి చెక్​ చేయండి.

కంపానియన్‌షిప్ :

ఒంటరిగా ఫీలయ్యే చాలామంది AIని తమకు తోడుగా మార్చుకుంటున్నారు. స్నేహితుడిలా భావించి, తమ సంతోషాలను, బాధలను, భావోద్వేగాలను కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్​తో షేర్ చేసుకుంటున్నారు. కొందరైతే రోజూ AIతో మాట్లాడటం తమ దినచర్యలో ఒక భాగంగా మార్చుకుంటున్నారు.

ట్రబుల్‌ షూట్ :

ఏదైనా వస్తువు రిపేర్ చేయాల్సి వస్తే సర్వీస్ సెంటర్​కు పరిగెత్తేవాళ్లు. ఇప్పుడు మొబైల్ నుంచి బైక్ దాకా.. ఇంట్లోని అన్ని రకాల ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులనూ బాగు చేయడానికి AIనే అడుగుతున్నారు. స్టెప్‌ బై స్టెప్‌గా తెలుసుకుంటూ.. ఇంట్లోనే దాన్ని రిపేర్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.

ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ : పొద్దుపోకపోతే AIతోనే మాట్లాడుతున్నారు చాలా మంది. జోకులు చెప్పించుకోవడం, పొడుపుకథలు అడగడం, క్విజ్‌లు ఆడటం, గేమ్స్ ఆడటం వంటివి చేస్తున్నారు. అంటే.. AI కేవలం పనులు చేయించుకునే టూల్ మాత్రమే కాదు, కాలక్షేపానికి కూడా ఒక డిజిటల్ తోడుగా నిలుస్తోందని భావిస్తున్నారు.

క్రియేటివిటీ :

తమకు నచ్చిన సినిమాలు, కథలు, పాత్రలను AI సాయంతో కొత్తగా ఊహించుకుంటున్నారు. పాత్రలకు కొత్త కథలు రాయిస్తున్నారు. తమ మనసులో ఉన్న ఆలోచనలకు అక్షర రూపం ఇవ్వడమే కాదు.. ఇమేజ్​లు, వీడియోలు కూడా తయారు చేస్తున్నారు. ఏఐ రాకతో ఒకప్పుడు మనసులో ఊహగా ఉన్న ఆలోచనలన్నీ.. ఇప్పుడు కళ్లముందు కనిపించే దృశ్యాలుగా మారుతున్నాయి.

టెక్నికల్ యూజ్ :

టెక్నికల్ ప్రొఫెషనల్స్ నుంచి సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజినీర్ల వరకు తమ రోజువారీ పనుల్లోనూ AI సాయం తీసుకుంటున్నారు. కోడ్ రాయడం, ప్రోగ్రామింగ్, వెబ్‌సైట్లు, యాప్స్ డెవలప్​మెంట్, నెట్‌వర్క్ సమస్యల గుర్తింపు, డేటా విశ్లేషణ.. ఇలా ఎన్నో టెక్నికల్ పనుల్లో AI హెల్ప్ తీసుకుంటున్నారు.

రిలేషన్‌షిప్ అడ్వైజర్ :

బంధాల్లోని సమస్యలను సాల్వ్ చేసే రిలేషన్ షిప్​ కౌన్సిలర్​ పాత్ర కూడా ఏఐ పోషిస్తోంది. ప్రేమ వ్యవహారం కావచ్చు, వైవాహిక బంధం కావచ్చు.. ఫ్రెండ్షిప్, లేదా మరేదైనా బంధం కావచ్చు.. వీటిలో ఏ సమస్య ఎదురైనా AIని సలహాలు అడుగుతున్నారు. ఎలా స్పందించాలి? ఏం మాట్లాడాలి? వంటి ప్రశ్నలు అడిగి పరిష్కారాలు వెతుక్కుంటున్నారు.

వర్క్ బడ్డీ :

ఇక రొటీన్ జాబ్​ లైఫ్​లోనూ AI ఒక డిజిటల్ వర్క్ బడ్డీగా మారిపోయింది. రిపోర్టులు తయారు చేయడం, మెయిల్స్ రాయడం, ప్రజెంటేషన్లు ఫిక్స్ చేయడం, ఇతరత్రా నోట్స్ ప్రిపేర్ చేయడం ఇలా రోజువారీ పనులెన్నో ఏఐతో చేసుకుంటున్నారు.

జ్యోతిషం :

చివరకు జ్యోతిషం కోసం ఏఐనే అడుగుతున్నారు. AI ఆధారిత చాట్‌బాట్లను ఆశ్రయిస్తూ.. తమ జాతకం ఎలా ఉంది?, కెరీర్ ఎలా ఉండబోతోంది?, వివాహం, ఆర్థిక పరిస్థితులు వంటి విషయాలపై ప్రశ్నలు అడుగుతూ తమ సందేహాలను నివృత్తి చేసుకుంటున్నారు.

డైలీ లైఫ్​ :

ఆఖరికి డైలీ లైఫ్​ లో ఎదురయ్యే ప్రతి సందేహానికీ ఏఐనే ఆశ్రయిస్తున్నారు. ఆరోగ్య సమస్యలు, హోం వర్క్​లు, ప్రయాణాలు, కొనుగోళ్లు వంటి విషయాల్లోనూ ఏఐ సలహా తీసుకుంటున్నారు. ప్రశ్నను ఏఐ ముందుంచి "ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి?" అడుగుతున్నారు.

అయితే నిపుణులు మాత్రం ఇది అన్ని విషయాల్లోనూ శ్రేయస్కరం కాదని హెచ్చరిస్తున్నారు. వ్యక్తిగత సమాచారం బహిర్గతం చేస్తే భవిష్యత్తులో ఇబ్బందులు రావచ్చని అంటున్నారు. అందుకే, ఎంత వరకు ఉండాలో అంతవరకే ఉండాలని, హద్దు దాటకూడదని సూచిస్తున్నారు.

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PEOPLE USING AI
GEN Z
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
AI
AI USAGE

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