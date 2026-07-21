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"గ్యాస్​ vs ఇండక్షన్​" - ఈ రెండిటి మధ్య తేడాలు ఏంటి? - ఏది మంచిది?

-ఇండక్షన్​ స్టవ్​లను వాడమని నిపుణుల సలహాలు - అయితే పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచనలు!

Gas vs Induction
Gas vs Induction (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 21, 2026 at 12:45 PM IST

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Gas vs Induction: ఇప్పటికీ దేశంలో మెజార్టీ ప్రజలు​ వంట కోసం గ్యాస్​ స్టవ్​లనే వాడుతున్నారు. గతంలో పశ్చిమాసియా యుద్ధం, అంతర్జాతీయ పరిణామాల కారణంగా గ్యాస్​ ధరలు పెరగడం, కొరత వల్ల ప్రత్యామ్నాయంగా ఇండక్షన్​ వైపు మొగ్గు చూపారు. అయితే మళ్లీ పరిస్థితులు సద్దుమణగడంతో గ్యాస్​ స్టవ్​లకే ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. అయితే పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా ఇండక్షన్​ స్టవ్​లను వాడటం అలవాటు చేసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వీటిని వాడటం వల్ల ఆర్థిక పొదుపుతో పాటు పలు ప్రయోజనాలు లభిస్తాయంటున్నారు. అయితే ఇండక్షన్​ స్టవ్​ను అలవాటు చేసుకోవడానికి ముందుగా అసలు గ్యాస్​, ఇండక్షన్​ మధ్య ఉన్న తేడాలు? ఏది మంచిది? అనే వివరాలు తెలుసుకోవడం మంచిదంటున్నారు. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

తేడాలు ఏంటి:

  • లిక్విడ్​ పెట్రోలియం గ్యాస్​(LPG) నుంచి వెలువడే వేడి ఎక్కువ భాగం చుట్టుపక్కల గాలిలోకి పోతుందని, దీనివల్ల ఇండక్షన్‌ స్టవ్‌తో పోల్చితే తక్కువ సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుందని చెబుతున్నారు. కానీ ఇండక్షన్ స్టవ్‌లు విద్యుదయస్కాంత ప్రేరణతో పాత్రను వేడెక్కిస్తాయని.. ఈ ప్రక్రియ వల్ల వేడి వృథా తక్కువ అని వివరిస్తున్నారు.
  • ప్రస్తుతం మార్కెట్​లో 14.2 కిలోల సిలిండర్ ధర రూ.1000 పైనే ఉంది. ఒక ఎల్పీజీ సిలిండర్ ఇచ్చేంత వేడిని పొందడానికి, ఇండక్షన్ స్టవ్‌కు సుమారు 78 యూనిట్ల విద్యుత్ అవసరమవుతుంది. యూనిట్ విద్యుత్ ధర రూ.8గా లెక్కిస్తే, మొత్తం ఖర్చు రూ. 624 అవుతుంది. అంటే LPG తో పోలిస్తే దాదాపు రూ.300 పైనే ఆదా అవుతుందని వివరిస్తున్నారు.
  • గ్యాస్​ సిలిండర్​ కావాలనుకున్నప్పుడల్లా డబ్బులు చెల్లించి తీసుకోవాలి. అదే ఇండక్షన్ వంటకు మారాలంటే ముందే కొన్ని ఖర్చులు ఉంటాయి. సాధారణ ఇండక్షన్ కుక్‌టాప్ ధర రూ. 2,000 నుంచి 4,000 మధ్య ఉంటుంది. అదనంగా ప్రత్యేక పాత్రలు అవసరం. వీటికి మరో రూ.2,000 నుంచి రూ.3,000 వరకు ఖర్చవుతుంది.
  • ఇండక్షన్ స్టవ్‌లు గృహ వినియోగానికి ఎక్కువ అనుకూలమని, హోటళ్లు, రెస్టారెంట్ల వంటి వాణిజ్య వంటశాలలకు ఇవి పనికిరావని చెబుతున్నారు.
  • గ్యాస్ స్టవ్‌లతో పోలిస్తే, ఇండక్షన్ కుక్‌టాప్‌లు వేగంగా పనిచేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇండక్షన్ ప్రెషర్ కుక్కర్ వాడి రెండు కప్పుల అన్నం చేసేందుకు 10 నిమిషాలు, కందిపప్పు/పెసరపప్పును ఉడికించేందుకు 15 నిమిషాలు తీసుకుంటుందని వివరిస్తున్నారు. దీంతో చాలా ఆహార పదార్థాలను తక్కువ సమయంలోనే వండుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు.

ఇండక్షన్‌ కుక్‌టాప్‌ వాడకంలో ఈ సూచనలు తప్పనిసరి:

  • ప్రీ-హీటింగ్: ఇండక్షన్ స్టవ్​ సెకన్లలో వేడెక్కుతుందని, గ్యాస్ మీద పెట్టినట్లు ముందే పాత్రను పెట్టి కూరగాయలు, పోపు గింజల కోసం వెతకడం చేయకూడదంటున్నారు. పాత్రలో నూనె లేదా వస్తువులు వేసిన తర్వాతే ఆన్ చేయాలని సూచిస్తున్నారు.
  • అడుగు మాడకుండా: ఇండక్షన్ అడుగు భాగం చాలా వేగంగా వేడెక్కుతుందని, కూరలు వండేటప్పుడు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలని చెబుతున్నారు. లేదంటే మాడిపోయే అవకాశం ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు.
  • టైమర్ సౌకర్యం: ఇండక్షన్‌లో ఉండే టైమర్‌ ఆప్షన్ ద్వారా ఎంపిక చేసిన పాత్రలో పప్పు లేదా అన్నం పెట్టేసి సమయం సెట్ చేయవచ్చని, ఆ సమయం ముగియగానే స్టవ్ దానంతట అదే ఆగిపోతుందంటున్నారు.

ఇండక్షన్​ వాడేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు:

సరైన పాత్రల ఎంపిక: ఇండక్షన్ స్టవ్ కేవలం అయస్కాంత గుణం ఉన్న పాత్రలపైనే పనిచేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీని కోసం స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్ లేదా కాస్ట్ ఐరన్ పాత్రలు వాడాలని, పాత్ర అడుగున అయస్కాంతం అంటుకుంటుందో లేదో చూసి కొనుగోలు చేయాలంటున్నారు.

చదునైన అడుగు: ఇండక్షన్​ మీద వంట చేయడానికి ఉపయోగించే పాత్ర అడుగు భాగం పూర్తిగా చదునుగా ఉండాలంటున్నారు. గుంటగా ఉన్న పాత్రలు లేదా మట్టి పాత్రలు, అల్యూమినియం, రాగి పాత్రలు దీనిపై పనిచేయవని వెల్లడిస్తున్నారు.

సరైన ప్లగ్ పాయింట్: ఇండక్షన్ స్టవ్ ఎక్కువ విద్యుత్తును తీసుకుంటుందని, అందుకు కనీసం 15 యాంపియర్‌ పవర్ సాకెట్‌కు మాత్రమే కనెక్ట్ చేయాలంటున్నారు. సాధారణ ప్లగ్ పాయింట్లు వాడితే వైర్లు కాలిపోయే అవకాశం ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.

వోల్టేజ్ స్టెబిలైజర్: విద్యుత్‌ సరఫరాలో వోల్టేజ్ హెచ్చుతగ్గులు ఎక్కువగా ఉంటే, స్టవ్ సర్క్యూట్ పాడవకుండా ఉండటానికి స్టెబిలైజర్ వాడటం తప్పనిసరి అని సూచిస్తున్నారు.

ఈ తప్పులు చేయకూడదు:

  • స్టవ్ ఆన్ చేసినప్పుడు ఖాళీ పాత్రను ఉంచకూడదని, ఇది పాత్రను అతి త్వరగా వేడి చేసి, అడుగు భాగం పాడయ్యేలా చేస్తుందని అంటున్నారు.
  • స్టవ్ పక్కన క్రెడిట్ కార్డులు, స్మార్ట్‌ఫోన్లు లేదా అయస్కాంత శక్తితో పనిచేసే వస్తువులను ఉంచకూడదని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇండక్షన్ నుంచి వచ్చే విద్యుదయస్కాంత తరంగాలు వాటిని పాడుచేస్తాయని వివరిస్తున్నారు.
  • స్టవ్ కింద లేదా వెనుక వైపు ఉండే కూలింగ్ ఫ్యాన్ గాలిని తీసుకునేందుకు తగినంత ఖాళీ ఉండేలా చూడాలంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే స్టవ్ కింద పేపర్లు లేదా దుస్తులు పరచకూడదని, అవి ఫ్యాన్‌కు అడ్డుపడి స్టవ్ వేడెక్కకుండా చేస్తాయంటున్నారు.
  • ఇండక్షన్ పై భాగం గాజుతో ఉంటుంది. దానిపై పాత్రలను పెట్టి లాగకూడదని, అది పగిలితే షాక్ కొట్టే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
  • తడి చేతులతో బటన్లను నొక్కకూడదని, అలాగే వంట చేసేటప్పుడు నీరు లేదా పాలు పొంగి లోపలికి వెళ్లకుండా చూసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
  • వంట పూర్తయిన వెంటనే మెయిన్ స్విచ్ ఆపేయకూడదని, లోపల ఉన్న ఫ్యాన్ తిరుగుతూ స్టవ్‌ను చల్లబరుస్తుందంటున్నారు. కాబట్టి ఫ్యాన్ ఆగిపోయిన తర్వాతే ప్లగ్ తీసేయాలని వివరిస్తున్నారు.
  • గుండె సంబంధిత సమస్యల కోసం పేస్‌మేకర్ అమర్చుకున్నవారు ఇండక్షన్ స్టవ్‌కు కనీసం 2 అడుగుల దూరంలో ఉండాలంటున్నారు. ఎందుకంటే ఇందులోని అయస్కాంత తరంగాలు పేస్‌మేకర్ పనితీరుపై ప్రభావం చూపించే అవకాశం ఉంటుందని పేర్కొంటున్నారు.

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GAS VS INDUCTION

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