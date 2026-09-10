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మీ గ్యాస్​ స్టౌ మంట ఏ రంగులో ఉంది? - తేడావస్తే ప్రమాదమే!

- కాలుష్యం ముప్పుతోపాటు ప్రమాదానికి కారణం కావచ్చు! - ఇలా చేయాలంటున్న నిపుణులు

Gas Flame
Gas Flame (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 10, 2026 at 12:21 PM IST

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Gas Flame : మనలో చాలా మంది.. గ్యాస్ స్టవ్ నుంచి సరిగా మంట వస్తోందా లేదా? సిలిండర్ ఖాళీ అయ్యిందా? లేదా? అనే విషయాలే చూస్తుంటారు కానీ, మంట ఏ రంగులో ఉందనే విషయం పట్టించుకోరు. సాధారణంగా గ్యాస్‌కు తగినంత ఆక్సిజన్ అందినప్పుడు మంట నీలం రంగులో స్థిరంగా కనిపిస్తుంది. ఇది సజావుగా ఉన్నట్టు లెక్క. కానీ, ఇదేమంట తరచూ పసుపు, నారింజ రంగులో కనిపిస్తే మాత్రం సమస్య ఉందని గుర్తించాలంటున్నారు నిపుణులు.

మంటకు సరిపడా గాలి తగలనప్పుడు, బర్నర్ రంధ్రాలు మూసుకుపోయినప్పుడు, లేదా గ్యాస్‌-గాలి మిశ్రమంలో మార్పు వచ్చినప్పుడు మంట రంగు మారుతుంది. దీనివల్ల పాత్ర అడుగుభాగం నల్లబడటం, బర్నర్‌పై మసి పేరుకుపోవడం, మంట స్థిరంగా లేకపోవడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. ఇలాంటి పరిస్థితి మళ్లీ మళ్లీ కనిపిస్తే బర్నర్‌ను క్లీన్ చేసి, సరిగ్గా ఫిట్ చేసిన తర్వాత మరోసారి వెలిగించాలి. అప్పటికీ మంట వేరే రంగులోనే కొనసాగితే స్టవ్‌ను టెక్నికల్​ సిబ్బందితో తనిఖీ చేయించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

కాలుష్యం ముప్పు :

ఎల్పీజీలో ప్రధానంగా ప్రొపేన్, బ్యూటేన్ వంటి హైడ్రోకార్బన్లు ఉంటాయి. ఇవి పూర్తిగా మండాలంటే తగినంత ఆక్సిజన్ అవసరం. ఆక్సిజన్ సరిపడా అందినప్పుడు దహన ప్రక్రియ సరిగ్గా జరిగి ప్రధానంగా కార్బన్ డైఆక్సైడ్, నీటి ఆవిరి, వేడి ఉత్పత్తి అవుతాయి. కానీ, ఈ దహన ప్రక్రియ సరిగా జరగకపోతే.. కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది రంగు, వాసన లేని విష వాయువు. ఎక్కువ మోతాదులో శరీరంలోకి చేరితే ఆరోగ్యానికి ఇబ్బంది కలుగుతుందని చెబుతున్నారు. తలనొప్పి, తల తిరగడం, బలహీనత, వికారం, గందరగోళం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయంటున్నారు.

బర్నర్‌ శుభ్రత :

బర్నర్ రంధ్రాల్లో మురికి, నూనె, ఆహార పదార్థాలు చేరితే గ్యాస్ సరిగ్గా బయటకు రాకపోవచ్చు. అప్పుడు కూడా మంట తీరు మారే అవకాశం ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే బర్నర్‌ను క్రమం తప్పకుండా క్లీన్ చేసి, శుభ్రం చేసిన తర్వాత దాని భాగాలను సరిగ్గా అమర్చాలని సూచిస్తున్నారు. అయితే.. గ్యాస్ సెట్టింగులు మార్చడం, బర్నర్‌ను మార్చడం, పైపులు లేదా రెగ్యులేటర్‌ను విడదీయడం వంటి పనులు స్వయంగా చేసుకోకపోవడమే మంచిదని చెబుతున్నారు. గ్యాస్ సంస్థకు చెందిన సిబ్బందితో తనిఖీ చేయించాలని సూచిస్తున్నారు.

గ్యాస్ లీకేజీ అనుమానం వస్తే :

  • గ్యాస్ లీకవుతున్నట్టుగా వాసన వచ్చినట్టు అనిపిస్తే ముందుగా రెగ్యులేటర్‌ను ఆఫ్ చేయాలి.
  • ఆ సమయంలో అగ్గిపుల్ల, లైటర్ వంటి వాటిని వెలిగించకూడదు.
  • వంటగది తలుపులు, కిటికీలు తెరిచి గాలి ప్రసరణ జరిగేలా చూడాలి. అయితే గ్యాస్ వాసన ఎక్కువగా ఉంటే అక్కడే ఉండకుండా వెంటనే బయటకు వెళ్లాలి.
  • గ్యాస్ లీక్ అవుతున్న ప్రదేశంలో విద్యుత్ స్విచ్‌లను ఆన్ లేదా ఆఫ్ చేయకూడదు. చిన్న స్పార్క్ కూడా ప్రమాదానికి కారణం కావచ్చు
  • ప్రతిసారీ వంట మొదలు పెట్టే ముందు కొన్ని సెకన్లపాటు మంటను గమనించడం అలవాటు చేసుకోవాలి.
  • మంట రంగుతోపాటు మంట స్థిరంగా లేకపోవడం, మసి పేరుకుపోవడం, గ్యాస్ వాసన వంటి సంకేతాలను గమనించాలి
  • తక్కువ ధరకే స్టవ్ రిపేర్ చేస్తామని చెప్పే వ్యక్తులతో మరమ్మతులు చేయించుకోవడం కన్నా, గ్యాస్ కంపెనీకి చెందిన సిబ్బందితో తనిఖీ చేయించడం అన్నివిధాలా మేలు.

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