Kitchen Hacks: వంటకు అద్భుతమైన రుచి - గ్యాస్ ఆదా చేసే 'పాత్రలు' ఇవే!
మీ కిచెన్లో ఈ పాత్రలు ఉన్నాయా? - వీటితో వంటకు రుచి, గ్యాస్ ఆదా అంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 5:01 PM IST
Gas Save Cooking Vessels : రుచికరమైన, ఆరోగ్యకరమైన వంటకు నాణ్యమైన పదార్థాలు ఎంత ముఖ్యమో, సరైన వంట పాత్ర కూడా అంతే ముఖ్యం! మీరు వాడే పాత్రలు సరైనవి కాకపోతే గ్యాస్ వృథా అవ్వడమే కాకుండా, టమాటా, చింతపండు వంటి పులుపు పదార్థాలతో రసాయన చర్య జరిపి వంట రుచిని మారుస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, వంట పాత్రలను కేవలం రంగు, డిజైన్ చూసి కాకుండా, వేడి పాత్ర అంతటా సమానంగా వ్యాపిస్తుందా, రోజూ వాడినా దెబ్బతినకుండా ఎక్కువ రోజులు మన్నికగా ఉంటుందా? అనే అంశాలను పరిశీలించాకే కొనుగోలు చేయాలని చెబుతున్నారు. మరి, ఏ రకమైన పాత్రలను ఎంచుకుంటే ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
రకరకాల పాత్రలు, ప్రత్యేకతలు :
వంట పాత్రలకు ఉపయోగించే మెటీరియల్ ఆధారంగా వాటి ప్రత్యేకతలు ఆధారపడి ఉంటాయంటున్నారు నిపుణులు. కొన్ని వేగంగా వేడెక్కితే, ఇంకొన్ని ఎక్కువసేపు వేడిని నిలిపి ఉంచుతాయి. అదే మెటీరియల్ పనితీరు తెలిస్తే ఎంపిక చేసుకోవడం తేలిక అవుతుందని సూచిస్తున్నారు.
సిరామిక్ :
సిరామిక్ పాత్రలు ఖనిజ ఆధారిత పూత కలిగి ఉంటాయి. ఇవి నెమ్మదిగా వేడెక్కుతాయి. సో నెమ్మదిగా ఉడికే పులుసు వంటకాలకు ఈ పాత్రలు అనుకూలమంటున్నారు నిపుణులు. ప్రస్తుతం మార్కెట్లోకి సిరామిక్ పాత్రలు చాలావరకు పీటీఎఫ్ఈ(పాలీ టెట్రా ఫ్లోరో ఎథిలీన్), పీఎఫ్వోఏ రహితంగా వస్తుండటంతో రోజువారీ వంటకు వాడుకోవచ్చంటున్నారు.
ట్రై ప్లై :
ఈ రకం పాత్రలను రెండు స్టీల్ పొరల మధ్య అల్యూమినియం పొరను ఉంచి మూడు పొరలుగా(ట్రై) రెడీ చేస్తారు. వీటిల్లో వేడి సమానంగా వ్యాపిస్తుంది. వేయించే వంటకాలకు ఈ పాత్రలు ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి. కడాయిలు, ప్రెజర్ కుక్కర్లు, సాస్ పాన్లు వీటితోనే తయారుచేస్తారని చెబుతున్నారు.
క్యాస్ట్ ఐరన్ :
క్యాస్ట్ ఐరన్ పాత్రలు వేడిని ఎక్కువసేపు నిలిపి ఉంచుతాయి. అందుకే, ఎక్కువ మంటపై తక్కువ నూనెతో కాల్చే దోశలు, పరోటాలు వంటి వంటకాలు వీటిలో సమానంగా, రుచిగా ఉడుకుతాయి. అయితే, వీటిని ఉపయోగించిన తర్వాత ఎప్పటికప్పుడు ఉప్పు వేసి శుభ్రంగా కడిగి, తేమ లేకుండా ఆరబెట్టి భద్రపరుచుకోవాలి.
హార్డ్ అనోడైజ్డ్ :
ఈ పాత్రలు వేగంగా వేడెక్కుతాయి. వీటిని అల్యూమినియంను విద్యుత్తు రసాయన చర్య ద్వారా ప్రాసెస్ చేసి సిద్ధం చేస్తారు. ఈ గిన్నెల ఉపరితలం గీతలు పడకుండా బలంగా ఉంటుందంటున్నారు.
స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ :
ఇవి తుప్పు పట్టవు. అలాగే, ఆమ్ల గుణం కలిగిన పదార్థాలతో రసాయనిక చర్య జరపవు. వీటిని శుభ్రం చేయడం కూడా చాలా ఈజీ. నెమ్మదిగా ఉడికే గ్రేవీలు, పప్పు వంటి కూరలు చేయడానికి ఈ పాత్రలు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
నాన్ స్టిక్ :
నేటి మోడ్రన్ కిచెన్లో నాన్స్టిక్ పాత్రల వాడకం పెరిగింది. వీటికున్న ప్రత్యేక కోటింగ్ కారణంగా వంటకాలు పాత్రకు అంటుకోకుండా సులువుగా కుక్ అవుతాయి. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో దొరుకుతున్న నాన్స్టిక్ పాత్రలన్నీ పీఎఫ్వోఏ రహితంగా వస్తున్నాయి. తక్కువ నూనెతో వండుకోవడానికి, ఆమ్లెట్లు, పరోటాలు వంటివి మాడకుండా రావడానికి ఈ పాత్రలు చక్కగా పనిచేస్తాయంటున్నారు.
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కొత్త తరహా మెటీరియల్స్తో :
లైట్ వెయిట్ క్యాస్ట్ ఐరన్ నైట్రైడ్ :
ఇనుప పాత్రల రుచి కావాలి కానీ బరువు, తుప్పు సమస్యలు ఉండొద్దనుకుంటున్నారా? అయితే, మీకు నైట్రెడ్ క్యాస్ట్ ఐరన్ పాత్రలు పర్ఫెక్ట్ అంటున్నారు నిపుణులు. ఈ పాత్రలను ఇనుమును నైట్రైడింగ్ అనే ఒక స్పెషల్ హీట్ ప్రాసెస్ ద్వారా తయారు చేస్తారు. ఫలితంగా ఇనుముపై ఒక రక్షణ పొర ఏర్పడి, ఇవి లైట్ వెయిట్గా మారడమే కాకుండా తుప్పు పట్టకుండా ఉంటాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు. వీటికి సహజంగా నాన్స్టిక్ గుణం లభించడం వల్ల తక్కువ నూనెతో వంట చేసుకోవచ్చంటున్నారు.
గ్రానైట్ కోటింగ్ :
ఈ పాత్రలపై సాధారణ నాన్స్టిక్ కంటే స్ట్రాంగ్గా ఉండేలా రాతి పొర(గ్రానైట్)ను కోటింగ్ వేస్తారు. అందుకే ఇవి గీతలు పడకుండా మొండిగా, ఎక్కువ కాలం మన్నికగా ఉంటాయి. వీటిల్లో వంటకాలు పాత్రకు అంటుకోవు. తక్కువ నూనెతోనే వంట పూర్తి చేసుకోవచ్చు. పైగా వంటయ్యాక ఇవి సులువుగా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు.
ఎంచుకునే ముందు సూచనలు :
- రోజుకు మూడు పూటలు వండుకునే కుటుంబాలకు క్యాస్ట్ ఐరన్, ట్రై-ప్లై పాత్రలు అత్యంత ఉత్తమమైనవని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఇవి రోజువారీ కఠినమైన వాడకాన్ని తట్టుకోవడమే కాకుండా, ఎక్కువ రోజులు మన్నికగా ఉంటాయంటున్నారు.
- చింతపండు, టమాట అధికంగా వినియోగించే వంటకాలయితే, స్టీల్పాత్రలు వాడటం మంచిదంటున్నారు. టేస్ట్ మారకుండా ఉంటుంది.
- ఇండక్షన్ స్టవ్ల కోసం మ్యాగ్నెటిక్ స్టీల్ బేస్, ఇండక్షన్ బాటమ్ అనే ప్రత్యేక పాత్రలు మార్కెట్లో లభిస్తాయి. అయితే, వీటన్నింటికంటే క్యాస్ట్ ఐరన్ పాత్రలు మరింత ఉత్తమమైనవిగా నిలుస్తాయి.
- ఎందుకంటే ఇనుముకు సహజంగానే అయస్కాంత గుణం ఉంటుంది కాబట్టి బాగా పనిచేస్తాయి. వీటితో తయారు చేసిన దోశపెనం, కడాయి వంటి పాత్రలు ఉపయోగించుకోవచ్చు.
- సాధారణ అల్యూమినియం పాత్రలకు అయస్కాంత గుణం లేకపోవడం వల్ల అవి ఇండక్షన్పై పనిచేయవు. అయితే, అడుగు భాగం మందపాటి మ్యాగ్నెటిక్ ప్లేట్ను కలిగిఉండేవి వాడొచ్చని చెబుతున్నారు.
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