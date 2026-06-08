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వంట గ్యాస్ ధర - ప్రపంచంలో భారత్​లోనే ఎక్కువా?

- గడిచిన మూడు నెలల్లో రూ.89 పెంచిన కేంద్ర ప్రభుత్వం - ఢిల్లీలో సాధారణ గృహ వినియోగ సిలిండర్ ధర రూ.942 - ఇతర దేశాల్లో సిలిండర్ ధర ఎంత ఉందో తెలుసా?

LPG Cylinder Price
LPG Cylinder Price (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 8, 2026 at 11:16 AM IST

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LPG Cylinder Price : అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధం పుణ్యమా అని చమురు, గ్యాస్ ధరలతో ప్రపంచ దేశాలు అల్లాడుతున్నాయి. సరఫరా కావాల్సినంత లేకపోవడంతో ధరలు పైపైకి వెళ్తున్నాయి. దీంతో అనివార్యంగా దేశాలు తమ ప్రజలపై భారం మోపుతున్నాయి. మన దేశం విషయానికి వస్తే గడిచిన మూడు నెలల్లోనే ఎల్పీజీ సిలిండర్ ధర 89 రూపాయలు పెరిగింది. ప్రస్తుతం ఢిల్లీలోని సాధారణ వినియోగదారులు రూ.942 చెల్లిస్తున్నారని కేంద్రం తెలిపింది. మరి, మనదేశంలో పరిస్థితి ఇలా ఉంటే.. ప్రపంచ దేశాల్లో ఎలా ఉంది? ఏ దేశ ప్రజలు గ్యాస్ సిలిండర్​పై ఎంత చెల్లిస్తున్నారు? మన కన్నా ఎక్కువా? తక్కువా? అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఇతర దేశాలకన్నా తక్కువే!

హర్మూజ్ జల సంధి మూసేయడంతో ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాలూ తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాయి. దీని ఫలితంగానే గ్యాస్ ధరలు ఆకాశాన్నంటుతున్నాయి. అయినప్పటికీ.. భారత దేశంలో గ్యాస్ ధరలు తక్కుగానే ఉన్నాయని కేంద్రప్రభుత్వం అధికారికంగా ప్రకటించింది. తాజాగా రెండోసారి ధరలు పెంచిన నేపథ్యంలో కేంద్ర పెట్రోలియం శాఖ ఈ మేరకు వివరాలు వెల్లడించింది. భారత్‌లో తాజాగా మరోసారి ధరలు పెంచినప్పటికీ.. పాకిస్తాన్, శ్రీలంక, అమెరికా, కెనడా వంటి దేశాలతో పోలీస్తే చాలా తక్కువగానే ఉన్నాయని పేర్కొంది.

60 శాతం దిగుమతులే !

భారతదేశం తన మొత్తం ఎల్‌పీజీ అవసరాల్లో దాదాపు 60% కంటే ఎక్కువ విదేశాల నుంచే దిగుమతి చేసుకుంటోంది. ఇంత మొత్తంలో విదేశాల మీద ఆధారపడడం వల్లనే.. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ మార్పులు మన దేశ ధరలపై నేరుగా ప్రభావం చూపుతున్నాయని ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయినప్పటికీ.. సాధారణ ప్రజలపై భారం తగ్గించడం కోసం ప్రభుత్వం సబ్సిడీలు అందిస్తోందని చెబుతున్నారు.

ఏ దేశంలో ధర ఎంత?

కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన వివరాల ప్రకారం ప్రపంచంలోని పలు దేశాల్లో ఎల్పీజీ సిలిండర్ ధర భారతీయ రూపాయల్లో కింది విధంగా ఉన్నాయి.

దేశం ధర
పాకిస్తాన్ రూ.1,046
నేపాలు రూ.1,207
బంగ్లాదేశ్రూ.1,225
శ్రీలంకరూ.1,241
అమెరికా రూ.1,755
ఆస్ట్రేలియారూ.1,765
కెనడా రూ.2,400

ప్రస్తుతం పెరిగిన ధరలు కూడా ప్రపంచ దేశాలతో పోల్చితే తక్కువగానే ఉన్నాయని కేంద్రం స్పష్టం చేసింది. తాజాగా పెరిగిన ధరతో ఒక ఇంటికి గ్యాస్ సరఫరా చేయడానికి ప్రభుత్వం 1,600 రూపాయలు ఖర్చు చేస్తోందని కేంద్రం వెల్లడించింది. అయినప్పటికీ.. వినియోగదారులు చాలా తక్కువగా చెల్లిస్తున్నారని తెలిపింది. మిగిలిన మొత్తాన్ని ప్రభుత్వం భరిస్తోందని తెలిపింది.

వారు ఇంకా తక్కువగా :

ఢిల్లీలోని సాధారణ వినియోగదారులు సిలిండర్​పై రూ.942 చెల్లిస్తున్నారు. అయితే, ప్రధానమంత్రి ఉజ్వల యోజన కింద నమోదైన లబ్ధిదారుడికి మాత్రం 300 రూపాయల సబ్సిడీని కేంద్రం అందిస్తోంది. దీంతో.. ఈ స్కీమ్ లబ్ధిదారులు మరింత తక్కువగా రూ.642 మాత్రమే చెల్లిస్తే సరిపోతుంది.

కంపెనీలకు భారీగా నష్టాలు :

ఎల్పీజీ ధరల పెరుగుదలతో ప్రభుత్వ రంగ ఆయిల్ కంపెనీలకు భారీగా నష్టాలు వస్తున్నాయి. గత ఆర్థిక సంవత్సరం చివరలో ఈ నష్టాలు 60 వేల కోట్లకు చేరాయని, దీంతో ఈ భారం తగ్గించేందుకు ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలకు 30 వేల కోట్ల రూపాయల ఆర్థిక సాయం ఇవ్వాలని కేంద్ర సర్కారు నిర్ణయించింది.

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