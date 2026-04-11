గ్యాస్​ డెలివరీ సమయంలో "డబ్బులు" అడుగుతున్నారా? - ఇలా ఫిర్యాదు చేయండి!

- గ్యాస్​ కొరత కారణంగా సిలిండర్​ డెలివరీ సమయంలో ఇబ్బందులు - డెలివరీ సమయంలో ఎక్ట్స్రా డబ్బులు వసూలు చేస్తున్న డెలివరీ బాయ్స్​

Published : April 11, 2026 at 1:52 PM IST

Gas Cylinder Delivery Charges: వంట చేయాలంటే ఒకప్పుడు కట్టెల పొయ్యి, చెక్క పొట్టు ఉపయోగించేవారు. కానీ ప్రస్తుతం అందరూ గ్యాస్​ స్టవ్​లపై ఆధారపడుతున్నారు. నేటి రోజుల్లో గ్యాస్ లేని ఇళ్లు లేదంటే అతిశయోక్తి కాదు. అయితే ప్రస్తుతం పశ్చిమాసియా యుద్ధం నేపథ్యంలో గ్యాస్ కష్టాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇదే అదనుగా డెలివరీ బాయ్​లు అదనంగా డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారు. గ్యాస్​ బుక్​ చేసేటప్పుడు ఒక రేటు ఉంటే.. డెలివరీ సమయానికి ఎక్కువ అమౌంట్​ డిమాండ్​ చేస్తారు. దీని గురించి అడిగితే రివర్స్​ అవుతారు. సిలిండర్​ కావాలంటే డబ్బులు పే చేయాలని వాదిస్తారు. దీంతో చాలా మంది ఏం చేయాలో తెలియక వాళ్లు అడిగిన డబ్బులు ఇచ్చేసి సిలిండర్​ తీసుకుంటుంటారు. కానీ ఇకపై ఆ అవసరం లేకుండా బుక్​ చేసిన రేటుకే సిలిండర్​ పొందవచ్చు. డెలివరీ బాయ్స్​ ఎక్స్ట్రా డబ్బులు అడిగితే కంప్లైంట్​ చేయవచ్చు. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

అసలు డెలివరీ ఛార్జీలు చెల్లించాలా?: గ్యాస్ సిలిండర్ డెలివరీ చేసిన తర్వాత డెలివరీ బాయ్స్​ అదనంగా డబ్బులు అడిగితే వాటిని చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదని నిపుణులు అంటున్నారు. చమురు కంపెనీల నిబంధనల ప్రకారం, గ్యాస్ ఏజెన్సీ నుంచి మీ ఇంటి వరకు ఉచితంగా డెలివరీ చేయాలని చెబుతున్నారు. కాబట్టి సిలిండర్​ సమయంలో ఒక్క రూపాయి అదనంగా చెల్లించాల్సిన పనిలేదు.

కంప్లైంట్​ ఎలా చేయాలి: గ్యాస్ సిలిండర్లను డెలివరీ చేసేటప్పుడు అధిక ధర అడిగితే కంప్లైంట్​ చేయాలని అధికారులు చెబుతున్నారు. అందుకు ఆయా కంపెనీల హెల్ప్​లైన్​ నెంబర్లకు కాల్​ చేసి ఫిర్యాదు చేయాలని సూచిస్తున్నారు.

  1. టోల్​ ఫ్రీ నెంబర్​ - 18002333555
  2. ఇండేయన్​ గ్యాస్​ - 7718955555
  3. భారత్​ గ్యాస్​ - 1800224344
  4. HP గ్యాస్​ - 9222201122

సోషల్​ మీడియా ద్వారా కూడా: పైన చెప్పిన నెంబర్ల ద్వారా మీ సమస్య పరిష్కారం కాకపోతే సోషల్ మీడియా వేదికగా కూడా ఫిర్యాదు చేయవచ్చట. అందుకోసం భారత ప్రభుత్వ పెట్రోలియం, సహజ వాయువు మంత్రిత్వ శాఖ MoPNG e-Seva అధికారిక సోషల్ మీడియా అకౌంట్​ను తీసుకొచ్చింది. గ్యాస్, పెట్రోల్, డీజిల్‌కు సంబంధించిన సమస్యలను పరిష్కరించడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. దీని ద్వారా ఎలా ఫిర్యాదు చేయాలంటే.. మీరు ట్విట్టర్ లేదా ఫేస్‌బుక్ ద్వారా మీ సమస్యను వివరిస్తూ @MoPNG_eSevaను ట్యాగ్ చేయాలి.

NCH పోర్టల్​ ద్వారా: పైన చెప్పిన రెండు పద్ధతుల్లో మీ సమస్య పరిష్కారం కాకపోతే నేషనల్ కన్స్యూమర్ హెల్ప్‌లైన్ వెబ్‌సైట్‌ ద్వారా కూడా ఈజీగా కంప్లైంట్​ చేయవచ్చు.

  • ముందుగా నేషనల్​ కన్య్సూమర్​ హెల్ప్​లైన్​ వెబ్​సైట్​ను ఓపెన్​ చేయాలి.
  • హోమ్​ పేజీలో Register Grievanceపై క్లిక్​ చేయాలి.
  • మీరు కొత్త వినియోగదారులైతే, 'Sign Up' పై క్లిక్ చేసి మీ పేరు, ఫోన్ నంబర్, మెయిల్ ఐడీతో ముందుగా రిజిస్టర్​ అవ్వాలి
  • ఆ తర్వాత మీ మొబైల్ నెంబర్​, క్యాప్చా ఎంటర్​ చేసి Generate OTP ఆప్షన్​పై క్లిక్ చేస్తే ఓటీపీ వస్తుంది.
  • ఓటీపీ ఎంటర్​ చేసి వెరిఫై పై క్లిక్​ చేస్తే గ్రీవియన్స్​ రిజిస్ట్రేషన్​ ఫారమ్​ ఓపెన్​ అవుతుంది.
  • ఆ ఫారమ్​లో అడిగిన వివరాలు అన్ని ఫిల్​ చేయాలి. ముఖ్యంగా కన్స్యూమర్ ఐడీ, గ్యాస్ ఏజెన్సీ పేరు, మీ సమస్యను క్లుప్తంగా ఎంటర్​ చేయాలి.
  • మీ దగ్గర గ్యాస్ బిల్లు ఫోటో ఉంటే అప్‌లోడ్ చేసి Submit బటన్​పై క్లిక్​ చేయాలి. అంతే మీ కంప్లైంట్​ ఫిల్​ అయినట్లే.
  • మీరు ఫిర్యాదు చేసిన తర్వాత మీకు ఒక Grievance Number వస్తుంది. దీని ద్వారా మీరు మీ ఫిర్యాదు ఏ దశలో ఉందో అదే వెబ్‌సైట్‌లో ట్రాక్ చేయవచ్చు.
  • ఈ వెబ్​సైట్​ ద్వారా మాత్రమే కాకుండా NCH టోల్​ ఫ్రీ నెంబర్​ 1915, వాట్సాప్​ అయితే 8800001915, NCH మొబైల్ యాప్, UMANG యాప్ ద్వారా కూడా కంప్లైంట్​ ఇవ్వొచ్చు.

