గ్యాస్ డెలివరీ సమయంలో "డబ్బులు" అడుగుతున్నారా? - ఇలా ఫిర్యాదు చేయండి!
- గ్యాస్ కొరత కారణంగా సిలిండర్ డెలివరీ సమయంలో ఇబ్బందులు - డెలివరీ సమయంలో ఎక్ట్స్రా డబ్బులు వసూలు చేస్తున్న డెలివరీ బాయ్స్
Published : April 11, 2026 at 1:52 PM IST
Gas Cylinder Delivery Charges: వంట చేయాలంటే ఒకప్పుడు కట్టెల పొయ్యి, చెక్క పొట్టు ఉపయోగించేవారు. కానీ ప్రస్తుతం అందరూ గ్యాస్ స్టవ్లపై ఆధారపడుతున్నారు. నేటి రోజుల్లో గ్యాస్ లేని ఇళ్లు లేదంటే అతిశయోక్తి కాదు. అయితే ప్రస్తుతం పశ్చిమాసియా యుద్ధం నేపథ్యంలో గ్యాస్ కష్టాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇదే అదనుగా డెలివరీ బాయ్లు అదనంగా డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారు. గ్యాస్ బుక్ చేసేటప్పుడు ఒక రేటు ఉంటే.. డెలివరీ సమయానికి ఎక్కువ అమౌంట్ డిమాండ్ చేస్తారు. దీని గురించి అడిగితే రివర్స్ అవుతారు. సిలిండర్ కావాలంటే డబ్బులు పే చేయాలని వాదిస్తారు. దీంతో చాలా మంది ఏం చేయాలో తెలియక వాళ్లు అడిగిన డబ్బులు ఇచ్చేసి సిలిండర్ తీసుకుంటుంటారు. కానీ ఇకపై ఆ అవసరం లేకుండా బుక్ చేసిన రేటుకే సిలిండర్ పొందవచ్చు. డెలివరీ బాయ్స్ ఎక్స్ట్రా డబ్బులు అడిగితే కంప్లైంట్ చేయవచ్చు. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
అసలు డెలివరీ ఛార్జీలు చెల్లించాలా?: గ్యాస్ సిలిండర్ డెలివరీ చేసిన తర్వాత డెలివరీ బాయ్స్ అదనంగా డబ్బులు అడిగితే వాటిని చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదని నిపుణులు అంటున్నారు. చమురు కంపెనీల నిబంధనల ప్రకారం, గ్యాస్ ఏజెన్సీ నుంచి మీ ఇంటి వరకు ఉచితంగా డెలివరీ చేయాలని చెబుతున్నారు. కాబట్టి సిలిండర్ సమయంలో ఒక్క రూపాయి అదనంగా చెల్లించాల్సిన పనిలేదు.
కంప్లైంట్ ఎలా చేయాలి: గ్యాస్ సిలిండర్లను డెలివరీ చేసేటప్పుడు అధిక ధర అడిగితే కంప్లైంట్ చేయాలని అధికారులు చెబుతున్నారు. అందుకు ఆయా కంపెనీల హెల్ప్లైన్ నెంబర్లకు కాల్ చేసి ఫిర్యాదు చేయాలని సూచిస్తున్నారు.
- టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ - 18002333555
- ఇండేయన్ గ్యాస్ - 7718955555
- భారత్ గ్యాస్ - 1800224344
- HP గ్యాస్ - 9222201122
సోషల్ మీడియా ద్వారా కూడా: పైన చెప్పిన నెంబర్ల ద్వారా మీ సమస్య పరిష్కారం కాకపోతే సోషల్ మీడియా వేదికగా కూడా ఫిర్యాదు చేయవచ్చట. అందుకోసం భారత ప్రభుత్వ పెట్రోలియం, సహజ వాయువు మంత్రిత్వ శాఖ MoPNG e-Seva అధికారిక సోషల్ మీడియా అకౌంట్ను తీసుకొచ్చింది. గ్యాస్, పెట్రోల్, డీజిల్కు సంబంధించిన సమస్యలను పరిష్కరించడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. దీని ద్వారా ఎలా ఫిర్యాదు చేయాలంటే.. మీరు ట్విట్టర్ లేదా ఫేస్బుక్ ద్వారా మీ సమస్యను వివరిస్తూ @MoPNG_eSevaను ట్యాగ్ చేయాలి.
NCH పోర్టల్ ద్వారా: పైన చెప్పిన రెండు పద్ధతుల్లో మీ సమస్య పరిష్కారం కాకపోతే నేషనల్ కన్స్యూమర్ హెల్ప్లైన్ వెబ్సైట్ ద్వారా కూడా ఈజీగా కంప్లైంట్ చేయవచ్చు.
- ముందుగా నేషనల్ కన్య్సూమర్ హెల్ప్లైన్ వెబ్సైట్ను ఓపెన్ చేయాలి.
- హోమ్ పేజీలో Register Grievanceపై క్లిక్ చేయాలి.
- మీరు కొత్త వినియోగదారులైతే, 'Sign Up' పై క్లిక్ చేసి మీ పేరు, ఫోన్ నంబర్, మెయిల్ ఐడీతో ముందుగా రిజిస్టర్ అవ్వాలి
- ఆ తర్వాత మీ మొబైల్ నెంబర్, క్యాప్చా ఎంటర్ చేసి Generate OTP ఆప్షన్పై క్లిక్ చేస్తే ఓటీపీ వస్తుంది.
- ఓటీపీ ఎంటర్ చేసి వెరిఫై పై క్లిక్ చేస్తే గ్రీవియన్స్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫారమ్ ఓపెన్ అవుతుంది.
- ఆ ఫారమ్లో అడిగిన వివరాలు అన్ని ఫిల్ చేయాలి. ముఖ్యంగా కన్స్యూమర్ ఐడీ, గ్యాస్ ఏజెన్సీ పేరు, మీ సమస్యను క్లుప్తంగా ఎంటర్ చేయాలి.
- మీ దగ్గర గ్యాస్ బిల్లు ఫోటో ఉంటే అప్లోడ్ చేసి Submit బటన్పై క్లిక్ చేయాలి. అంతే మీ కంప్లైంట్ ఫిల్ అయినట్లే.
- మీరు ఫిర్యాదు చేసిన తర్వాత మీకు ఒక Grievance Number వస్తుంది. దీని ద్వారా మీరు మీ ఫిర్యాదు ఏ దశలో ఉందో అదే వెబ్సైట్లో ట్రాక్ చేయవచ్చు.
- ఈ వెబ్సైట్ ద్వారా మాత్రమే కాకుండా NCH టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 1915, వాట్సాప్ అయితే 8800001915, NCH మొబైల్ యాప్, UMANG యాప్ ద్వారా కూడా కంప్లైంట్ ఇవ్వొచ్చు.
