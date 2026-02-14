గ్యాస్ బుకింగ్ కోసం వాట్సాప్ సేవలు - ఈ నెంబర్కు Hi అని మెసేజ్ పెడితే చాలు!
-సమయానికి గ్యాస్ సిలిండర్ బుక్ అవ్వక ఇబ్బందులు పడుతున్నారా? - ఇలా మెసేజ్ చేస్తే సరిపోతుంది!
Published : February 14, 2026 at 9:31 AM IST
How to Book Gas Cylinder in WhatsApp : ఇంట్లో నిత్యావసర వస్తువుల్లో బియ్యం, పప్పులు, నూనెలు ఇలా ఏది లేకున్నా అడ్జెస్ట్ అవుతారేమో గానీ, గ్యాస్ సిలిండర్ లేకపోతే మాత్రం రోజు మొదలు కాదు. గ్యాస్ అయిపోయిందంటే ఉదయం లేచింది మొదలు రాత్రివరకు అన్ని పనులూ స్తంభించిపోతాయి. స్కూలుకు వెళ్లే పిల్లలు, ఆఫీసులకు వెళ్లే పెద్దలు ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది. అందుకే గ్యాస్ సిలిండర్ వాడకం విషయంలో మహిళలు ఎప్పుడూ అప్రమత్తంగా ఉంటారు. గ్యాస్ సిలిండర్ ఎప్పుడు ఖాళీ అవుతుందో ఓ అంచనాకు వచ్చేస్తారు. గ్యాస్ అయిపోవడానికి కొన్ని రోజుల ముందుగానే బుక్ చేస్తుంటారు. అయితే గ్యాస్ బుకింగ్ వెంటనే కాదు. ఇంట్లో గ్యాస్ బుక్ ఎక్కడో ఉందో వెతకాలి, ఆ నెంబర్కు ఫోన్ చేయాలి. తీరా ఫోన్ చేశాక కొన్నిసార్లు కనెక్ట్ కాదు. పోనీ బయట కొనాలన్నా పెద్ద ఖర్చు. దీంతో అమ్మలు హైరానా పడిపోతుంటారు. అయితే ఇకపై అటువంటి టెన్షన్ లేకుండా కేవలం ఒక్క మెసేజ్ ద్వారా సిలిండర్ను బుక్ చేసుకోవచ్చు. అది ఎలానో ఇప్పుడు చూద్దాం.
వాట్సాప్ నెంబర్లు ఇవే: తమ కస్టమర్ల కోసం ఇండియాలోని ప్రముఖ గ్యాస్ కంపెనీల అయినా ఇండేన్, హెచ్పీ, భారత్ గ్యాస్ వాట్సాప్ సేవలు ప్రారంభించాయి. గ్యాస్ బుకింగ్లో ఇబ్బందులు లేకుండా కేవలం ఒక్క మెసేజ్ ద్వారా బుక్ చేసుకునేందుకు నెంబర్లను తీసుకొచ్చింది. ఆ నెంబర్ల సాయంతో ఈజీగా రీఫిల్ బుక్ చేసుకోవచ్చు.
గ్యాస్ కంపెనీలు తీసుకొచ్చిన వాట్సాప్ నెంబర్లు:
- ఇండేన్ గ్యాస్ (Indane Gas) - 7588888824
- హెచ్పీ గ్యాస్(HP Gas) - 9222201122
- భారత్ గ్యాస్(Bharat Gas) - 1800224344
వాట్సాప్లో ఎలా బుక్ చేసుకోవాలి: ఉదాహరణకు మీరు ఇండేన్ గ్యాస్ వాడుతున్నట్లైతే వాట్సాప్లో సిలిండర్ ఎలా బుక్ చేసుకోవాలో చూసేయండి.
- ముందుగా మీ ఫోన్లో పైన చెప్పిన ఇండేన్ గ్యాస్కు చెందిన 7588888824ను సేవ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం వాట్సాప్ ఓపెన్ చేసి మీరు సేవ్ చేసిన LPG కాంటాక్ట్ను ఓపెన్ చేయాలి.
- ఇప్పుడు అందులో Hi అని మెసేజ్ టైప్ చేసి సెండ్ చేయాలి.
- అప్పుడు మీకు హిందీ లేదా ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోమని మెసేజ్ వస్తుంది.
- అందులో మీకు నచ్చిన లాంగ్వేజ్ను సెలెక్ట్ చేసి సెండ్ చేస్తే మెను కనిపిస్తుంది. దానిపై క్లిక్ చేస్తే మీకు స్క్రీన్ మీద సర్వీసులు కనిపిస్తాయి.
- అందులో మీకు కావాల్సిన సర్వీస్ అంటే Refill Booking or LPG Refill అనే ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి.
- అనంతరం మీ బుకింగ్ స్టేటస్, ఆర్డర్ నంబర్తో కూడిన రిప్లై వస్తుంది. అందులోనే మీకు ఆన్లైన్ పేమెంట్ చేయడానికి Indian Oil Pay లింక్ కూడా వస్తుంది, కావాలంటే ముందే చెల్లించవచ్చు. లేదంటే గ్యాస్ డెలివరీ అయిన తర్వాత చేసినా సరిపోతుంది. అంతే గ్యాస్ సిలిండర్ బుక్ అయినట్లే.
- ఇలానే మీ కంపెనీ సిలిండర్ను బట్టి ఆయా నెంబర్లకు వాట్సాప్లో మెసేజ్ చేస్తే సరిపోతుంది.
- అయితే ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే.. గ్యాస్ కనెక్షన్తో లింక్ అయిన రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నెంబర్ నుంచి మాత్రమే బుక్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ముందు అది చెక్ చేసుకోవాలి.
ఇంట్లో సిలిండర్ త్వరగా ఖాళీ అవుతోందా? - ఈ చిన్న చిన్న ట్రిక్స్ పాటిస్తే మరిన్ని ఎక్కువ రోజులు!